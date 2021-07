Équateur : Un marché en plein essor pour les entreprises indiennes

L’Équateur offre un environnement commercial attrayant qui garantit aux investisseurs étrangers les mêmes droits qu’aux citoyens équatoriens.

Par Sandeep Wasnik

L’Équateur est l’un des pays les plus écologiquement diversifiés au monde, en raison de la latitude de l’équateur qui fait 0o (Zéro Degré), on l’appelle aussi la terre “Belly Button”. La géographie de l’Équateur est assez diversifiée pour un pays qui ne couvre qu’un total de 283 560 kilomètres carrés – dont 6 720 kilomètres carrés sont constitués d’eau. La population actuelle de l’Équateur est de 17,8 millions, ce qui équivaut à 0,23 pour cent de la population mondiale totale, où 63,0% de la population vit en région urbaine.

Aujourd’hui, l’économie de l’Équateur est la huitième en Amérique latine, avec un produit intérieur brut (PIB) de 107,44 millions de dollars (USD) en 2019, et le principal exportateur d’huile de pétrole, de fleurs, de bananes et de crustacés, mais au XVIIIe siècle, l’Équateur est devenu connu pour l’exportation de « chapeaux de Panama » et exportait également des produits agricoles, comme le cacao, les bananes et les fleurs. Fondamentalement, ce chapeau Panama est le “chapeau équatorien” (chapeau de paille Toquilla).

En 1835, un vendeur espagnol nommé Manuel Alfaro est arrivé à Montecristi pour se faire un nom et a décidé d’emmener des chapeaux faits à la main de l’Équateur au Panama, où il aurait plus de clients et une plus grande chance de succès. Puis, dans les années 1850, la California Gold Strike a eu lieu et alors que de plus en plus de voyageurs traversaient le Panama, le chapeau Panama est devenu de plus en plus populaire.

Actuellement, la production de brut en Équateur est de près de 505 000 barils par jour, la société d’État PetroEcuador est responsable de 80 pour cent de la production de brut et les 20 pour cent restants proviennent d’entreprises du secteur privé, dont Andes Petroleum et Petro Oriental, deux coentreprises entre les Chinois les sociétés d’État CNPC et Sinopec qui représentent ensemble environ 7 pour cent de la production de l’Équateur.

En 2020 (janvier-décembre), l’exportation de pétrole brut équatorien a enregistré 4,99 milliards de dollars (chiffre exact – 4990445689, valeur FOB), où le Panama a enregistré la plus grande importation de pétrole brut avec une valeur de 2 173,94 millions de dollars, suivi des États-Unis (1 469,58 millions de dollars). ), Chili (604,09 millions de dollars), Chine (429,37 millions de dollars), Japon (151,07 millions de dollars), Inde (92,32 millions de dollars), Pérou (55,30 millions de dollars) et Côte d’Ivoire (14,78 millions de dollars). En Inde, Reliance Industries Limited et Nayara Energy Limited sont les deux principales raffineries qui importent du pétrole brut équatorien.

L’Équateur offre un environnement commercial attrayant qui garantit aux investisseurs étrangers les mêmes droits qu’aux citoyens équatoriens. L’Assemblée nationale de l’Équateur a approuvé une série de réformes visant à améliorer le processus de création d’entreprise en Équateur afin de stimuler les investissements locaux et étrangers dans le pays et de réactiver l’économie après la pandémie de Covid-19.

En Équateur, l’agriculture a traditionnellement employé une grande partie de la population; en particulier, la production de cultures spéciales tropicales telles que les bananes, le cacao et le café ont fourni des devises étrangères bien nécessaires. Le pays dispose déjà de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’industrie, étant le plus grand producteur de bananes au monde et fournissant 70 % des fèves de cacao de la classe supérieure du monde. Il existe également des fruits équatoriens comme les mangues, les fruits de la passion, les raisins, la pitahaya et les avocats ayant un potentiel d’exportation. L’Équateur est également le principal exportateur de fleurs et de bourgeons (code SH – 0603) d’une valeur de 8,367 milliards de dollars, d’une valeur de crustacés (code SH – 0306) de 6,502 milliards de dollars, de bananes fraîches ou séchées (code SH – 0803) d’une valeur de 4,185 milliards de dollars. en 2020.

L’Inde et l’Équateur ont établi des relations diplomatiques officielles en 1969. Les deux pays ont également signé plusieurs accords bilatéraux sur les entreprises dans le secteur de l’éducation (2006), l’agriculture (2008) et la coopération économique (2013). Les deux pays ont également signé un protocole sur le comité économique et commercial conjoint (JETCO) le 9 octobre 2015 à New Delhi pour renforcer les relations commerciales entre les pays. Le 17 mai 2017, la première réunion Inde-Équateur (JETCO) a eu lieu et a décidé pour explorer la possibilité d’un accord commercial par le biais d’une étude de faisabilité conjointe (JFS), où les termes de référence du JFS ont été approuvés et signés par les deux pays le 22 mai 2018. L’infographie montre le commerce bilatéral de l’Équateur et de l’Inde de l’année 2020 (janvier à décembre ).

L’Équateur exporte près de 88 types de produits d’une valeur de 171,71 millions de dollars (chiffre exact – 171713343 $, valeur FOB) en 2020 (janvier à décembre) vers l’Inde, les dix principaux produits exportés sont le pétrole brut – 92,32 millions de dollars suivi du bois brut – 30,97 millions de dollars, les fèves de cacao ( Entier/Cassé-Cru/Rôti) – 19,28 millions de dollars, autres ouvrages en bois – 9,77 millions de dollars, bois scié – 4,34 millions de dollars et autres.

D’autre part, l’Équateur importe près de 1 223 types de produits d’Inde d’une valeur de 303,94 millions de dollars (valeur exacte de 303945359 $, valeurs CIF). Les cinq principaux produits importés sont les voitures et autres véhicules à moteur principalement conçus pour le transport de personnes – 43,03 millions de dollars. , médicaments composés de produits mélangés ou non à usage thérapeutique ou prophylactique, présentés en doses mesurées – 38,20 millions de dollars, polyacétals – 25,28 millions de dollars, motos – 15,49 millions de dollars, aluminium brut – 12,67 millions de dollars sont présentés.

En 2000, l’Équateur a commencé à adopter officiellement le dollar américain comme monnaie nationale, en remplaçant le sucre équatorien. Seules certaines pièces frappées équatoriennes existent pour de petites quantités inférieures à un dollar; ces pièces ont des symboles différents mais ont une valeur équivalente aux pièces américaines. L’utilisation du dollar américain n’implique pas que le coût des produits est similaire à celui des produits aux États-Unis. Aujourd’hui, en Équateur, il n’y a pas de frais de conversion de devises et les frais de retrait en général sont bien inférieurs à ce qu’ils étaient auparavant ; les biens importés tels que l’électronique sont nettement plus chers qu’aux États-Unis, désormais ces différences ne sont pas le résultat des changements de taux de change.

Les Équatoriens représentent les plus gros consommateurs de médicaments par habitant en Amérique du Sud. Le pays importe actuellement pour 1,067 milliard de dollars (valeur exacte 1067872897 $, valeurs CIF) de produits pharmaceutiques du monde. Les entreprises locales et les multinationales génèrent toutes deux des millions de dollars en médicaments de marque déposée, tandis que les médicaments génériques sont en réalité bien moins utilisés ; réduisant considérablement leur accès aux pauvres.

(L’auteur est directeur du commerce et des investissements de Grupo 108 et expert indépendant du marché des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Il peut être contacté pour toute question à intolatam@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)