Équilibrage et diversification du portefeuille pour la création de richesse à long terme pour les HNI

Traditionnellement, les HNI s’appuyaient sur une combinaison d’investissements en actions et en emprunts pour accroître leur richesse. Parallèlement aux cycles économiques et boursiers, les classes d’actifs préférées ont également continué à varier.

Les Ultra HNI ont des approches d’investissement variées, allant des entrepreneurs du nouvel âge qui ont bâti des entreprises de valeur aux descendants d’entreprises. Les experts disent que même s’il y a des similitudes en ce qui concerne leurs investissements, il serait faux de supposer que tout est dans les mêmes avenues.

Anurag Jhanwar, cofondateur et associé de Fintrust Advisors, déclare: «Les individus High Networth sont largement définis comme ceux ayant un excédent investissable de plus de Rs 5 crores. D’ici 2027, il y aura 9,5 lakhs HNI de près de 3 lakhs actuellement. Les HNI représentent 58% du PIB de l’Inde, dont près de 30% sont basés uniquement à Mumbai et Delhi. »

Par exemple, il y a une dizaine d’années, l’immobilier était le favori des investisseurs. Selon un rapport de la RBI de 2017, “ Indian Household Finance Survey ”, il a notamment déclaré que le ménage indien moyen détient 84% de sa richesse en biens immobiliers et autres biens physiques, 11% en or et les 5% résiduels. cent en actifs financiers. L’immobilier commercial est l’une de ces classes d’actifs qui a connu une augmentation substantielle de l’allocation. Cependant, en raison du manque de rendement de cette classe d’actifs ainsi que de la sous-performance pendant une période prolongée, les experts affirment qu’il y a eu un changement dans les préférences. Au fil des ans, il y a une inclinaison des préférences envers les actifs financiers par rapport aux actifs physiques.

Jhanwar, ajoute: «Les HNI se sont appuyés sur une combinaison de dettes et d’investissements en actions pour planifier leur retraite et fournir des fonds à leurs enfants. Au fil des ans, il y a eu une évolution vers des classes d’actifs alternatives qui offrent des instruments qui correspondent aux flux de trésorerie avec la liquidité et l’inflation.

Selon les chiffres, en 2019, les actions sont restées la classe d’actifs la plus préférée du portefeuille avec une allocation de 29%, suivie de 21% pour les obligations et de 20% pour les investissements immobiliers. «Contrairement aux investisseurs particuliers qui préfèrent diversifier leurs portefeuilles pour préserver leur richesse, les HNI se concentrent sur des portefeuilles concentrés pour en créer davantage alors qu’ils planifient leurs stratégies dans une perspective à long terme», déclare Jhanwar.

Voici quelques-unes des erreurs que les riches devraient éviter tout en gérant leur fortune!

Évitez d’être pointilleux ou pointilleux

Les experts disent qu’il est toujours préférable de se familiariser avec ses finances et sa richesse. Cependant, Jhanwar dit «ce qui préoccupe, c’est la tendance des richesses à mettre l’accent sur des détails mineurs ou insignifiants et à perdre de vue la vue d’ensemble. Par exemple, accorder une importance inutile à l’efficacité fiscale ou résister au rééquilibrage critique de son portefeuille par manque d’économie de charges de sortie, etc.

Évitez d’être un pendule émotionnel lors de la prise de décisions d’investissement

Selon les experts, adopter une approche équilibrée et disciplinée de ses portefeuilles peut sembler facile, mais cela peut devenir extrêmement difficile à suivre. Jhanwar dit: «Les HNI oscillent souvent entre la clôture et le super actif lorsque« FOMO »entre en jeu. Pour pouvoir investir avec succès, les HNI doivent se concentrer calmement sur l’allocation d’actifs et éviter cette mauvaise habitude d’un pendule émotionnel.»

Évitez de dériver vers des investissements plus complexes – même les investissements simples sont tout aussi essentiels

Plus une personne a d’argent, disent les experts du secteur, plus il y a d’options pour passer des produits simples à la vanille comme les actions, les MF, les FD, les obligations à des produits plus complexes comme les fonds PE, les fonds artistiques, les fonds immobiliers et les structures. Par conséquent, suivez les conseils de votre conseiller et n’investissez que lorsqu’il est nécessaire d’incorporer les produits les plus complexes à votre portefeuille, non seulement parce qu’ils sont exotiques.

