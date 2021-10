Équilibre du fédéralisme : qu’est-ce qui sépare la politique de la constitutionnalité en matière de Centre vs État ?

Si les différends sur le sens et la mise en œuvre du fédéralisme en Inde remontent à la formation de la Constitution, ils n’ont été catalysés que ces dernières années.

La décision du Centre d’étendre la juridiction de la Border Security Force (BSF) jusqu’à 50 km à l’intérieur des frontières internationales du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam a relancé le débat sur le fédéralisme et la répartition des pouvoirs entre le Centre et les États.

Si les différends sur le sens et la mise en œuvre du fédéralisme en Inde remontent à la formation de la Constitution, ils n’ont été catalysés que ces dernières années. L’augmentation des pouvoirs du BSF, la politique nationale d’éducation, la TPS, les NEET et les lois sur l’agriculture sont les principaux éléments du mandat du gouvernement Modi.

Le débat sur le fédéralisme est revenu à maintes reprises en dépit de la Constitution délimitant explicitement les pouvoirs entre le Centre et les États en termes de fonctions législatives, administratives et financières en vertu des articles 245-263.

En outre, la 7e annexe de la Constitution est subdivisée en trois listes – la liste de l’Union, la liste de l’État et la liste concurrente – qui fournissent des détails complets sur les pouvoirs législatifs du Parlement et des assemblées de l’État.

Malgré des divisions aussi nettes, les différends entre l’État du Centre sont une constante. Le dernier exemple d’une telle affirmation est la décision du Centre d’augmenter la juridiction de BSF en termes de zone et de pouvoirs dans trois États frontaliers du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam.

Centre vs États : les récents points chauds

Le ministère de l’Intérieur a récemment publié une notification étendant la juridiction de la Force de sécurité des frontières de 15 km à une profondeur de 50 km le long des frontières internationales dans trois États — le Pendjab, l’Assam et le Bengale occidental, permettant aux forces centrales d’entreprendre des perquisitions, des saisies et l’arrestation dans un plus grand tronçon.

Cette décision a suscité un tollé, en particulier du Pendjab et du Bengale occidental, dirigés par l’opposition, qui l’appellent une «attaque directe contre le fédéralisme» et remettent en question la constitutionnalité de l’amendement. Ils ont allégué que la décision équivaut à une ingérence dans le fonctionnement et les droits des gouvernements des États, et que la disposition équivaut à une « règle centrale par procuration ».

Les experts constitutionnels, cependant, sont d’avis que le mouvement du Centre est tout à fait conforme aux règles de la Constitution, car la sécurité des frontières est une question qui relève du gouvernement central.

« Le gouvernement central peut étendre la zone de compétence du BSF, car il est responsable de la sécurité globale des frontières. Peu importe qu’il soit 15 ou 50, car si le gouvernement décide que des problèmes existent dans un rayon de 50 km, il a le pouvoir de le faire », a déclaré à FinancialExpress.com l’ancien secrétaire général de Lok Sabha PDT Achary.

Achary a toutefois souligné que les États n’avaient pas été consultés avant d’agir, ajoutant qu’ils craignaient que cela ne réduise le champ de compétence des autorités de l’État. Il a indiqué que le déménagement quelque part pourrait avoir un impact sur la structure fédérale de la Constitution.

L’ancien directeur général de la BSF, Prakash Singh, a déclaré que l’hypocrisie de l’opposition était révélée par le fait qu’en 2011, l’ancien gouvernement de l’UPA avait lui-même présenté un projet de loi pour doter la BSF de pouvoirs de perquisition, de saisie et d’arrestation dans n’importe quelle partie du pays.

« En 2011, Chidambaram avait déposé un projet de loi qui est allé au Rajya Sabha. Même si le projet de loi a été abandonné, ils étaient bien en avance sur ce que le gouvernement de la NDA a fait aujourd’hui. Quel genre d’hypocrisie est-ce que lorsque vous êtes au pouvoir, vous faites une chose, et lorsque vous n’êtes pas au pouvoir, vous dites quelque chose de complètement différent sur le même sujet », a déclaré Singh à FinancialExpress.com.

Au contraire, l’avocat principal et ancien président de l’Association du barreau de la Cour suprême, Dushyant Dave, qualifie cette décision de « inconstitutionnelle » du Centre, ajoutant qu’elle constitue une « menace sérieuse pour le fédéralisme ».

Les trois lois agricoles litigieuses du Centre ont été une autre pomme de discorde entre le Centre et les États, les experts donnant des avis mitigés sur la validité constitutionnelle des lois et sur la question de savoir si elles remettent en cause les pouvoirs fédéraux des législatures des États.

« Les lois agricoles sont fondamentalement un sujet d’État. Seul le commerce interétatique relève de la compétence du gouvernement central. Mais ils ont tout lié et fait ces lois, c’est donc un exemple où ils ont empiété sur le fédéralisme », explique PDT Achary, suggérant qu’il s’agit d’une violation des affaires de l’État.

Dave a également fait écho à des sentiments similaires en disant que l’adoption de nouvelles lois sur l’agriculture relève des législatures des États, mais que le Centre les a intégrées à la liste concurrente.

La Constitution de l’Inde divise différents sujets entre les gouvernements de l’Union et des États en vertu de la 7e annexe. Bien qu’ils possèdent respectivement un domaine législatif exclusif sur les sujets de leurs listes, les gouvernements de l’Union et des États peuvent adopter des lois sur les sujets mentionnés dans la liste concurrente. En cas de conflit entre les lois de l’Union et des États au titre de la liste concurrente, la loi du gouvernement central prévaudra.

Le Centre a justifié sa décision en invoquant son pouvoir en vertu de la liste concurrente de légiférer sur les aspects du « commerce et du commerce ». Citant la Constitution, plusieurs experts ont déclaré que le Centre était tout à fait dans son droit de légiférer sur le sujet.

Un autre exemple est la Politique nationale de l’éducation 2020 qui a été critiquée pour une centralisation excessive. Les critiques les plus virulentes sont venues des partis de gauche qui ont affirmé que la NEP est une « pulsion unilatérale » visant à « détruire le système éducatif indien » par « une plus grande centralisation, communautarisation et commercialisation ».

Même la mise en œuvre des programmes gérés par le Centre, la mise en œuvre de la TPS et les mesures prises par les agences centrales telles que la CBI, la Direction de l’application et le Bureau de contrôle des stupéfiants ont fait l’objet d’un débat sur la répartition des pouvoirs entre le Centre et les États.

Cour suprême sur Centre contre État – complexité de l’article 131

La plupart du temps, des différends surviennent lorsque le Centre empiète sur le pouvoir d’un État en promulguant des lois sur des questions qui relèvent de la liste de l’État ou lorsque le Centre adopte toute autre loi qui affecte les droits légaux ou constitutionnels de l’État.

Le Disaster Management Act, 2005, qui a été invoqué lors de la pandémie de Covid-19, est un exemple récent du différend Centre-États. Les États ont allégué que les directives centrales les lient, même si la santé publique est une question d’État sur laquelle le Parlement ne peut pas légiférer.

Une autre affaire concerne la poursuite intentée en vertu de l’article 131 par le gouvernement du Chhattisgarh contre le Centre, contestant la loi de 2008 sur les enquêtes nationales adoptée par le Centre alors que la police est un sujet de l’État.

L’article 131 donne aux deux gouvernements un forum pour lutter sur des questions juridiques et non sur de simples questions politiques. Ainsi, l’ordre donné par le gouvernement de l’Inde aux gouvernements des États ordonnant au ministre en chef de donner des conseils au gouverneur de l’État n’est pas une simple question politique mais un droit légal.

Au fil des ans, la Cour suprême a pris des décisions hétérogènes sur la question de savoir si un État peut contester le Centre en vertu de l’article 131.

Dans l’affaire État du Madhya Pradesh c. Union de l’Inde, la Cour suprême a jugé que les lois centrales ne pouvaient être contestées qu’en tant que requêtes en vertu des articles 32 et 262 de la Constitution et non en vertu de la compétence initiale de la Cour en vertu de l’article 131.

Mais quelques années plus tard, dans une autre affaire, elle n’était pas d’accord avec l’arrêt susmentionné affirmant que l’article 131 fonctionne comme un ajout à l’article 32 pour traiter les différends entre l’État du Centre.

Pourquoi le Centre remplace l’État

Dans la structure constitutionnelle quasi fédérale de l’Inde, les rédacteurs de la Constitution s’attendaient à de telles différences intergouvernementales et ont ajouté la compétence exclusive de la Cour suprême pour leur résolution. La structure quasi fédérale envisagée en 1950 s’est consolidée en compétences définies des États.

Depuis 2014, lorsque le gouvernement Narendra Modi est arrivé au pouvoir, les débats autour de la 15e Commission des finances, de la TPS, de la fracture linguistique sur la NEP, de l’acquisition de terres et du projet de services judiciaires de l’Inde sont tous apparus comme des points d’éclair entre le centre fort et les États gouvernés. par l’opposition.

Si l’existence et la mise en œuvre effectives du fédéralisme dans le système législatif indien font débat depuis la constitution de la Constitution, il convient de mentionner ici les propos tenus par le premier Premier ministre Jawaharlal Nehru lors des débats de l’Assemblée constituante.

« Il serait préjudiciable aux intérêts du pays de prévoir une autorité centrale faible qui serait incapable d’assurer la paix, de coordonner les questions vitales d’intérêt commun et de parler efficacement pour l’ensemble du pays dans la sphère internationale », avait-il averti. .

D’autres membres éminents de l’Assemblée ont également demandé un gouvernement de l’Union plus fort, nécessaire à la survie et à la stabilité politique de l’Inde, compte tenu de sa grande diversité fondée sur la religion, la langue, la caste et l’ethnicité.

Même les rédacteurs de la Constitution indienne se sont abstenus de créer un système politique entièrement fédéralisé en Inde. L’article 1 de la Constitution stipule que l’Inde, c’est-à-dire Bharat, est une Union d’États.

Cependant, une section d’experts constitutionnels est d’avis que certaines clauses de la Constitution violent le système fédéral.

«Dès le moment où la Constitution a été faite, ce débat a eu lieu et même dans l’assemblée constituante, le débat avait eu lieu et de nombreux commentateurs de la Constitution avaient dit que nous avons un système fédéral avec des pouvoirs unitaires. L’article 356 est en quelque sorte un empiétement sur les États, vous pouvez désamorcer n’importe quel gouvernement d’État, alors à quoi sert le fédéralisme », explique Achary.

«Et ensuite, en vertu de l’article 256, le gouvernement peut émettre des décrets exécutifs aux gouvernements des États pour qu’ils agissent conformément aux directives exécutives du gouvernement central. Maintenant, si les gouvernements des États n’obéissent pas à cela, alors l’article 365 stipule que si l’État agit en violation des directives du gouvernement central, alors on peut conclure que le mécanisme constitutionnel est en panne et que l’article 365 entre en vigueur. Ce sont donc certaines des dispositions de la Constitution qui violent en réalité le système fédéral », a-t-il ajouté.

La politique contre le fédéralisme

Au fil des ans, la délibération politique semble avoir dépassé les aspects administratifs et financiers des relations Union-État en Inde. Ce qu’il faut noter, c’est que le mécontentement et les allégations de museler la structure fédérale proviennent principalement d’États dirigés par des partis d’opposition.

Les Etats ayant les gouvernements des partis qui font partie de la coalition centrale donnent l’impression d’avoir peu de conflits avec le Centre. Leur plainte est soumise et la perception est qu’ils reçoivent une considération particulière et tiennent en matière de ressources approuvées par le Centre.

En conséquence, il est allégué que le Centre est partial contre les États ayant des gouvernements des partis d’opposition.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.