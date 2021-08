Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : la majorité des PME se sentent stressées et épuisées alors que le travail à distance réduit leur temps personnel

56% des propriétaires de PME ont déclaré qu’ils travaillaient désormais plus d’heures qu’ils ne le souhaiteraient – en moyenne 45,1 heures, plus que la semaine de travail standard.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La majorité des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) se sentent stressés et épuisés car le travail à distance a brouillé la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle tandis que le temps libre est devenu plus de temps de travail à l’ère de Covid. Selon une enquête d’Adobe intitulée The Future of Time menée auprès de 5 000 propriétaires de PME et travailleurs d’entreprise dans le monde en août, 56% des propriétaires de PME ont déclaré qu’ils travaillaient désormais plus d’heures qu’ils ne le souhaiteraient – ​​en moyenne 45,1 heures, soit plus que la semaine de travail standard. En outre, trois dirigeants de PME sur cinq se sentent obligés de répondre aux e-mails et aux problèmes des clients, même après avoir pointé la journée. L’enquête a été menée pour évaluer où les répondants ressentent le plus de pression temporelle et comment cela a eu un impact sur leur travail et leur vie personnelle.

L’épuisement professionnel induit par le Covid s’est aggravé au cours de la dernière année. Plus d’un tiers des propriétaires de PME ont déclaré avoir vu leurs employés s’épuiser et se dégrader en raison de la pression au travail pendant la pandémie. L’impact est plus marqué sur les petites entreprises appartenant à des minorités, appartenant à des femmes et essentielles, car 67%, 49%, 67% d’entre elles se sentaient respectivement plus étirées pour le temps au travail que les non-minoritaires, les hommes et les non -les propriétaires de petites entreprises essentiels. Minority business est un terme américain désignant des entités détenues et exploitées à au moins 51 pour cent par des minorités ethniques. Les petites entreprises essentielles sont définies comme des entreprises qui vendaient au détail des produits ou des services de consommation essentiels tels que l’épicerie, les soins de santé et les services d’urgence pendant la pandémie.

L’enquête a noté que ces stress se répercutent dans la vie familiale des répondants. 64 % appartenant à des minorités, 54 % appartenant à des femmes et 60 % des dirigeants de petites entreprises essentielles ont ressenti des niveaux de stress plus élevés dans leur vie personnelle en essayant de maintenir leur entreprise à flot. Par conséquent, davantage de dirigeants appartenant à des minorités (55 %) et de petites entreprises essentielles (51 %) ont déclaré qu’ils perdaient la passion qui les avait incités à lancer leur propre entreprise. En fait, près de la moitié des propriétaires de petites entreprises essentielles ont déclaré qu’ils seraient prêts à vendre leur entreprise demain s’ils le pouvaient.

En particulier en ce qui concerne les petites entreprises indiennes, selon une étude réalisée en début d’année par la Khadi and Village Industries Commission (KVIC) pour évaluer l’impact de la pandémie sur les micro-unités mises en place dans le cadre du programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), 88 % des bénéficiaires du PMEGP ont signalé un impact négatif. Cependant, le gouvernement ne dispose actuellement pas de données sur le nombre total de MPME fermées en raison des mesures de verrouillage. “Comme les MPME sont présentes à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au sein du ministère des MPME”, a déclaré récemment le ministre des MPME Narayan Rane au Rajya Sabha.

