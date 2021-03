Équilibrer le commerce avec la Chine: davantage d’investissements chinois, tirant parti des incitations à la production locale, peuvent aider à renforcer l’autosuffisance

L’Inde a fait preuve de maturité politique et de pragmatisme ces dernières semaines en réévaluant la possibilité de relancer les investissements chinois dans l’économie.

Le retour de la Chine en tant que premier partenaire commercial de l’Inde au cours des exercices 20-21 en a surpris beaucoup. Depuis l’éclosion du Covid-19, les efforts visant à réduire la dépendance aux produits chinois, selon beaucoup, se manifesteraient dans les chiffres du commerce bilatéral grâce à une baisse des importations et à un déficit commercial plus faible. Les attentes ne se sont pas matérialisées. Ce n’est pas du tout surprenant.

Entre avril et décembre 2020, l’Inde a enregistré des déficits commerciaux avec 19 des 25 principaux partenaires commerciaux de son pays. Certains d’entre eux étaient dus à d’importantes importations de pétrole brut. La Chine n’est pas une source d’importations de pétrole brut pour l’Inde. Ce n’est pas non plus une source d’importations d’or, qui est une autre catégorie d’importation majeure pour l’Inde. Mais la Chine domine massivement le panier des importations indiennes non pétrolières et non or. Il en est ainsi depuis plusieurs années.

La pandémie de Covid 19 et les développements associés, y compris géopolitiques, n’ont pas changé la prééminence de la Chine en tant que principale source d’importations non pétrolières et non aurifères de l’Inde. Avec la Chine, l’Inde s’approvisionne également en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Europe. Cela se manifeste dans ses déficits commerciaux avec l’Allemagne, la Malaisie, Singapour, la Corée, le Japon, la Thaïlande et l’Indonésie.

Cependant, l’ampleur de ces déficits n’est pas comparable à celle de la Chine. Dans l’ensemble, dans le commerce total de l’Inde de 462,7 milliards de dollars entre avril et décembre 2020, ses importations (261,4 milliards de dollars) ont dépassé ses exportations (201,3 milliards de dollars) de plus de 60 milliards de dollars. Le déficit de 30 milliards de dollars avec la Chine représentait environ la moitié du déficit commercial total de l’Inde. De toute évidence, aucun changement de fond n’a eu lieu dans le caractère du commerce de l’Inde avec la Chine!

Ceux qui sont mécontents du fait que l’économie indienne continue d’importer plus qu’elle n’exporte, en particulier de Chine, doivent noter que les importations élevées de Chine coïncident avec une reprise incontestable de l’économie nationale. En tournant vers le nord de -24,4% en avril-juin 2020, le PIB trimestriel est sorti du territoire négatif pour s’établir à 0,4% en octobre-décembre 2020.

La croissance du troisième trimestre semble plus impressionnante à 5,3%, non corrigée de l’inflation. Le trimestre a vu plusieurs secteurs de l’économie sortir du rouge. Les plus notables sont la fabrication, l’approvisionnement en électricité, en gaz et en eau, la construction et les services financiers, immobiliers et professionnels.

La reprise industrielle – précipitée par le retrait progressif des restrictions de verrouillage, la reprise de la production des usines et de la demande de consommation découlant des fêtes de fin d’année – a conduit à une augmentation attendue de la demande d’importations par l’industrie.

En conséquence, les importations d’instruments de télécommunications, de composants électroniques, de produits chimiques (organiques et inorganiques), d’engrais, de médicaments en vrac, de matériel informatique, de machines électriques et non électriques et de produits électroniques grand public ont augmenté. La majeure partie de ces importations continuent de provenir de Chine, comme c’était le cas auparavant. La sagesse reçue sur les perspectives de la fabrication indienne qui dépend fortement de l’approvisionnement en Chine est à nouveau confirmée.

On s’attendait à ce que les importateurs indiens d’articles provenant principalement de Chine soient en mesure de se tourner vers d’autres sources. De toute évidence, cela ne s’est pas produit. La Chine a pu remettre sa production sur les rails beaucoup plus rapidement que les autres grandes économies. En tant que seule grande économie à avoir évité une contraction de la croissance du PIB en 2020, la Chine, depuis plus de six mois maintenant, a bien répondu aux demandes de biens industriels et de consommation du reste du monde, y compris de l’Inde.

Aucune autre économie, d’Asie ou d’Europe, n’a été en mesure de le faire, laissant l’Inde et d’autres avec peu d’autre choix que d’importer de Chine. La reprise industrielle en Chine a également conduit à soutenir sa demande de consommation. En conséquence, la Chine a été le principal marché mondial pour absorber diverses exportations de plusieurs autres pays, en particulier d’Asie, facilitant leur reprise économique.

Du point de vue de l’Inde, la persistance de la Chine en tant que principal partenaire commercial et source d’importations souligne sa forte dépendance à l’égard des importations de la Chine. Des efforts multiples pour inciter et encourager une production plus élevée de produits de remplacement des importations prendront des années pour donner des résultats visibles. Jusque-là, la dépendance du secteur manufacturier national vis-à-vis de la Chine pour les importations intermédiaires se poursuivrait.

L’Inde a fait preuve de maturité politique et de pragmatisme ces dernières semaines en réévaluant la possibilité de relancer les investissements chinois dans l’économie. Ces investissements, tels que ceux de Xiaomi dans la fabrication de smartphones localement, peuvent contribuer de manière significative à l’objectif de produire plus chez soi et de réduire les importations.

Des investissements similaires dans les principaux secteurs créateurs d’emplois tels que l’automobile, peuvent augmenter les capacités nationales non seulement dans l’assemblage de véhicules, mais aussi en amont des capacités de fabrication de pièces et de composants automobiles. En effet, à un moment où l’Inde travaille activement à la privatisation des entreprises publiques, les investissements chinois, en particulier dans les secteurs non sensibles et non stratégiques, peuvent contribuer de manière significative à l’objectif global.

Les relations commerciales de l’Inde avec la Chine ne se transformeront pas du jour au lendemain. Mais davantage d’investissements chinois, tirant parti des nouvelles incitations à accroître la production locale, peuvent être d’une grande aide dans les efforts visant à renforcer l’autosuffisance. Bon nombre de ces investissements faciliteraient également les exportations, y compris vers la Chine. Utiliser les investissements chinois pour accroître les exportations indiennes vers la Chine serait le moyen le plus efficace de réduire le déficit commercial bilatéral.

