Équinoxe d’automne 2021 : 8 choses à savoir sur le début de l’automne

L’équinoxe d’automne est à nos portes : le mercredi 22 septembre, les hémisphères nord et sud connaîtront une quantité égale de lumière du jour.

Pour ceux de l’hémisphère nord, cela marque le début de la chute astronomique, les heures de clarté continuant de raccourcir jusqu’au solstice d’hiver en décembre. Pour ceux au sud de l’équateur, c’est le début du printemps. La pleine lune de cette semaine – la plus proche de l’équinoxe d’automne et cette année la dernière pleine lune de l’été – a lieu le mardi et est connue sous le nom de lune des récoltes.

Techniquement parlant, l’équinoxe se produit lorsque le soleil est directement aligné avec l’équateur. Cela se produira à 15h21 heure de l’Est mercredi (pour certaines parties du monde, ce sera jeudi matin à cette heure).

Vous trouverez ci-dessous un petit guide scientifique sur le jour et la nuit les plus égaux de la saison.

1) Pourquoi avons-nous des équinoxes ?

Les équinoxes d’automne et de printemps, les saisons et la durée changeante des heures de clarté tout au long de l’année sont tous dus à un fait : la Terre tourne sur un axe incliné.

L’inclinaison – probablement causée par un objet massif frappant la Terre il y a des milliards d’années – signifie que pendant la moitié de l’année, le pôle Nord est pointé vers le soleil (comme dans l’image ci-dessous). Pour l’autre moitié de l’année, le pôle Sud reçoit plus de lumière. C’est pourquoi nous avons des saisons.

Nasa

Voici une démonstration en accéléré du phénomène filmée au cours d’une année entière depuis l’espace. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment la ligne séparant le jour de la nuit (appelée le terminateur) oscille entre les pôles au cours de l’année.

NASA/Météosat/Robert Simmon

Un fait amusant à propos du terminateur: ce n’est pas le cas qu’il divise la Terre en deux moitiés de lumière et d’obscurité. C’est parce que notre atmosphère plie un peu la lumière du soleil, l’étendant essentiellement sur une superficie de terre légèrement plus grande. Cela « fait que la terre couverte par la lumière du soleil a une plus grande superficie que la terre couverte par l’obscurité », explique la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Alors accrochez-vous à cette simple et douce pensée : il y a toujours un peu plus de lumière du jour que de noirceur sur Terre, dans son ensemble.

Et voici encore une autre façon sympa de visualiser les saisons. En 2013, un résident de l’Alberta, au Canada, a pris cette photographie au sténopé de la trajectoire du soleil tout au long de l’année et l’a partagée avec le site Web d’astronomie EarthSky. Vous pouvez voir le changement dramatique de l’arc du soleil de décembre à juin.

Il s’agit d’une photo au sténopé de 6 mois prise du solstice au solstice, à Medicine Hat, Alberta, Canada. Nous sommes l’une des villes les plus ensoleillées du Canada, et cela le montre bien. Publié par Ian Hennes le samedi 21 décembre 2013

(Vous pouvez facilement créer une image similaire à la maison. Tout ce dont vous avez besoin est une canette, du papier photo, du ruban adhésif et une épingle. Instructions ici.)

2) L’équinoxe est-il vraiment le premier jour de l’automne ?

Eh bien, cela dépend : demandez-vous à un météorologue ou à un astronome ?

Du point de vue météorologique, l’été est défini comme les trois mois les plus chauds de l’année, l’hiver les trois mois les plus froids et–entre les mois sont le printemps et l’automne.

Voici comment la NOAA le décompose :

Le printemps météorologique comprend mars, avril et mai; l’été météorologique comprend juin, juillet et août ; l’automne météorologique comprend septembre, octobre et novembre ; et l’hiver météorologique comprend décembre, janvier et février.

Astronomiquement parlant, oui, l’automne commence lorsque l’hémisphère sud commence à recevoir plus de lumière solaire que l’hémisphère nord. Et cela commence à l’équinoxe d’automne.

3) Combien d’heures de jour vais-je avoir à l’équinoxe ?

Equinox signifie littéralement « nuit égale ». Et pendant l’équinoxe, la plupart des endroits sur Terre verront environ 12 heures de lumière du jour et 12 heures d’obscurité.

Mais tous les endroits ne connaîtront pas exactement la même quantité de lumière du jour. Par exemple, lundi, Fairbanks, en Alaska, verra 12 heures et 14 minutes de lumière du jour. Key West, en Floride, verra 12 heures et sept minutes. Les différences sont dues à la façon dont la lumière du soleil est réfractée (courbée) lorsqu’elle pénètre dans l’atmosphère terrestre à différentes latitudes.

Vous remarquerez peut-être également que ces deux emplacements ont des heures de clarté supérieures à 12 heures. Le jour et la nuit ne sont-ils pas censés être égaux ? L’heure du jour est légèrement plus longue que la nuit à l’équinoxe en raison de la façon dont nous mesurons la durée d’un jour : du premier signe du soleil qui pointe à l’horizon le matin jusqu’au tout dernier aperçu avant qu’il ne tombe sous l’horizon dans le soirée. Parce que le soleil met un certain temps à se lever et à se coucher, il ajoute quelques minutes de lumière du jour supplémentaires.

Consultez TimeAndDate.com pour voir combien d’heures d’ensoleillement vous aurez pendant l’équinoxe.

4) Puis-je vraiment équilibrer un œuf uniquement sur sa pointe pendant l’équinoxe ?

Cet homme est très doué pour équilibrer les œufs. ./.

On vous a peut-être dit quand vous étiez enfant qu’à l’équinoxe, il est plus facile d’équilibrer un œuf verticalement sur une surface plane que les autres jours de l’année.

La pratique est originaire de Chine en tant que tradition le premier jour du printemps du calendrier lunaire chinois début février. Selon le South China Morning Post, « la théorie veut qu’à cette période de l’année, la lune et la terre soient exactement dans le bon alignement, les corps célestes générant l’équilibre parfait des forces nécessaires pour rendre cela possible.

C’est un mythe. La quantité de lumière solaire que nous recevons pendant la journée n’a aucun pouvoir sur l’attraction gravitationnelle de la Terre ou sur nos capacités à équilibrer les choses. Vous pouvez équilibrer un œuf à sa fin n’importe quel jour de l’année (si vous êtes doué pour équilibrer les choses).

5) Quand les feuilles commencent-elles à changer de couleur ?

Karen Bleier/./.

Lorsque les jours commencent à raccourcir, les arbres à feuilles caduques (à feuilles vertes) commencent à signaler à leurs feuilles d’arrêter de produire de la chlorophylle, le pigment vert responsable de la couleur et de la photosynthèse des feuilles.

Étant donné que le changement de couleur dépend plus de la lumière que de la température, il se produit pratiquement à la même période d’année en année, selon l’Arboretum national des États-Unis.

La température et les conditions météorologiques, cependant, peuvent avoir un impact sur l’intensité des couleurs d’automne et leur durée de conservation. Ils peuvent également affecter subtilement le moment où les feuilles commencent à changer. Et la sécheresse peut modifier la vitesse à laquelle les feuilles tournent.

En raison de toutes les variables en jeu, il peut être difficile de prédire avec précision quand les couleurs d’automne culmineront et combien de temps elles dureront dans une zone particulière. Mais voici un effort admirable : le site Web SmokyMountains.com (un site faisant la promotion du tourisme dans les Smoky Mountains) a créé cette carte interactive (cliquez sur le lien pour jouer avec) pour déterminer les couleurs d’automne maximales à travers les États-Unis par comté.

6) Qu’y a-t-il réellement dans « l’épice de citrouille » ?

« Épice de citrouille » n’est pas une seule épice, mais un mélange de celles-ci. Et il ne contient pas de citrouille.

Cette recette d’Epicurious comprend de la cannelle, du gingembre, du piment de la Jamaïque, de la muscade et des clous de girofle. C’est l’automne – allez-y et saupoudrez-en ce que vous voulez.

7) Y a-t-il un monument antique qui fait quelque chose de cool pendant l’équinoxe ?

Pendant les solstices d’hiver et d’été, les foules affluent à Stonehenge au Royaume-Uni. Pendant les solstices, le soleil se lève ou se couche selon le tracé du monument vieux de 5 000 ans. Et tandis que certains affluent également à Stonehenge pour l’équinoxe d’automne, le véritable endroit où aller est le Mexique.

En effet, à l’équinoxe, la pyramide de Chichen Itza, dans la péninsule du Yucatan, offre un spectacle merveilleux. Construite par les Mayas il y a environ 1 000 ans, la pyramide est conçue pour projeter une ombre sur l’équinoxe décrivant le corps de Kukulkan, un dieu serpent à plumes. Une statue à tête de serpent est située au bas de la pyramide, et lorsque le soleil se couche le jour de l’équinoxe, la lumière du soleil et l’ombre montrent le corps du serpent se joignant à la tête.

C’est plus facile à voir dans une vidéo. Découvrez-le ci-dessous.

8) Y a-t-il des équinoxes sur d’autres planètes ?

Oui! Toutes les planètes de notre système solaire tournent sur un axe incliné et ont donc des saisons. Certaines de ces inclinaisons sont mineures (comme Mercure, qui est inclinée à 2,11 degrés). Mais d’autres ressemblent davantage à la Terre (23,5 degrés) ou sont encore plus extrêmes (Uranus est incliné de 98 degrés !).

Ci-dessous, voyez une belle image composite de Saturne sur son équinoxe capturée par le vaisseau spatial Cassini (RIP) en 2009. La géante gazeuse est inclinée de 27 degrés par rapport au soleil, et les équinoxes sur la planète sont moins fréquents que sur Terre. Saturne ne voit un équinoxe qu’environ une fois tous les 15 ans (car il faut 29 ans à Saturne pour effectuer une orbite autour du soleil).

Équipe d’imagerie Cassini/NASA

Pendant l’équinoxe de Saturne, ses anneaux deviennent anormalement sombres. C’est parce que ces anneaux ne font qu’environ 9 mètres d’épaisseur, et lorsque la lumière les frappe de plein fouet, il n’y a pas beaucoup de surface à réfléchir.

