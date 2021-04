Équipage de Fortnite: "Deimos" Skin exclusif de mai confirmé, les abonnés recevront des bonus hebdomadaires

La dernière tenue de personnage de Fortnite Crew est maintenant disponible pour tous.

Sorti en décembre 2020, Epic Games a dévoilé le Fortnite Crew, un service d’abonnement payant auquel les joueurs peuvent s’inscrire pour des produits cosmétiques exclusifs dans le jeu et d’autres avantages notables. Mai marque le sixième mois consécutif depuis les débuts de l’équipage. Les abonnés dédiés ont reçu cinq packs depuis le début du service, et un autre devrait sortir le 1er mai. Aujourd’hui, les fuites Fortnite ont dévoilé le dernier ajout de Fortnite Crew, ce que Fortnite a confirmé peu de temps après avec une connexion au mode Save the World (STW) du jeu. .

Cosmétiques Deimos Crew

May Fortnite Crew est 🤯

🡒 Tenue Deimos + styles alternatifs et ensemble complet

🡒 Écran de chargement

🡒 1 000 V-Bucks

🡒 Passe de combat CH2 S6

🡒 Plus Save the World + Deimos en tant que héros de classe Ninja

🡒 3 premiers mois @Spotify Premium Gratuit pour les nouveaux membres Spotify Plus d’informations: https://t.co/rYjF0L5TF4 pic.twitter.com/Gfdv9MXuHM – Fortnite (@FortniteGame) 26 avril 2021

Le compte Twitter de Fortnite a révélé l’ensemble complet de Deimos peu de temps après la fuite initiale. Il comprend le personnage du crâne avec deux styles sélectionnables, une enveloppe d’arme, un arrière-plan, une pioche et un dos bling. Epic Games a également fait de Deimos un «héros de classe Ninja» dans Save the World.

Les abonnés recevront en outre leurs 1000 V-Bucks habituels, un Battle Pass gratuit et la nouvelle offre gratuite Spotify Premium de trois mois.

Epic Games a ajouté que les abonnés de l’équipage recevraient un avantage supplémentaire tous les jeudis de mai. Voici la liste complète des incentives pour le mois prochain

La mise à jour de May Fortnite Crew sera mise en ligne le 30 avril à 20 h 00 HNE. À ce stade, les abonnés peuvent collecter tous les avantages. En attendant, les fans de Fortnite devraient se préparer à l’arrivée de Neymar Jr à Fortnite le 27 avril.

