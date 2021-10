Équipe à surveiller au PGL Stockholm Major

Une compétition électrisante entre les meilleures équipes du monde.

Le PGL Stockholm Major est l’une des compétitions les plus attendues de l’année. Avec 24 équipes solides dans l’événement, le Major devrait être un tour de montagnes russes pour les fans de CS:GO du monde entier. La compétition mettra en vedette des équipes vedettes comme Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Gambit Esports, Team Vitality et bien d’autres qui s’affronteront pour un prize pool de 2 millions de dollars. Il n’est pas rare d’avoir vos propres favoris, mais nous avons compilé une liste de quelques équipes qui pourraient très bien réussir dans la compétition et se hisser vers la gloire.

Gambit Esports

La dernière victoire majeure de Gambit a eu lieu lors de la finale du printemps de BLAST Premier, où ils ont battu NAVI pour remporter une compétition féroce. Leurs victoires au championnat du monde Intel Extreme Masters et à la compétition d’été sont également des exemples de la façon dont l’équipe a bien joué cette année. Ils ont une excellente équipe avec Abay « Hobbit » Khassenov, Dmitry « sh1ro » Sokolov, ainsi que Sergey « Ax1Le » Rykhtorov, qui est l’un de leurs meilleurs joueurs. Gambit n’a pas remporté les dernières compétitions et tentera de faire de son mieux lors du prochain Major.

Vitalité de l’équipe

Le début de 2021 n’a pas été génial pour Virality, mais ce n’était pas trop mal non plus. Leur équipe a toujours été de la première à la quatrième place dans la plupart des compétitions. Cependant, l’organisation française compte certains des meilleurs joueurs du monde, dont Mathieu « ZywOo » Herbaut et Richard « shox » Papillon. Vitality a failli remporter la saison 14 de l’ESL Pro League, mais a échoué lors de la grande finale de la compétition contre NAVI. Le Stockholm Major est une grande chance pour eux de sauver leur reconnaissance méritée en tant qu’équipe gagnante du Major.

Natus Vincere

Natus Vincere est le favori pour remporter la compétition. Les premiers mois de cette année les ont vus remporter la finale mondiale BLAST Premier et le DreamHack Masters. Leur forme est excellente depuis qu’ils ont perdu contre Gambit lors de la finale de BLAST Premier. Avec les victoires de l’IEM Cologne et de l’ESL Pro League Saison 14, l’équipe ukrainienne semble extrêmement dangereuse et très susceptible de remporter le Stockholm Major. Ils abritent actuellement certains des meilleurs joueurs, jouant au sommet de leur art. Oleksandr « s1mple » Kostyliev et Denis « électronique » Sharipov seront des forces avec lesquelles il faudra compter lors de leurs meilleurs jours dans le tournoi.

Autres équipes intéressantes

Outre les équipes ci-dessus, il y en a quelques autres qui ont également une chance décente de soulever le trophée. G2 Esports, qui était finaliste du tournoi IEM de Cologne, a une équipe décente pour le Major. Les ninjas en pyjama n’ont pas encore montré leur meilleure forme, mais sont l’une des meilleures équipes au monde qui peuvent certainement se battre pour la finale. Certaines équipes ont également le potentiel de devenir les chevaux noirs de la compétition. FaZe peut faire une tentative et éventuellement gravir les échelons, et avec des chances légèrement inférieures, Team Liquid peut progresser. Cependant, les Astralis sont de loin les favoris pour ressusciter leur forme et défier les meilleurs pour gagner.

Images via : ESL, PGL, Astralis