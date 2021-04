Équipe d’attaque massive avec des artistes soutenant la scène créative de Bristol

Attaque massive et les membres de Portishead Geoff Barrow et Adrian Utley font partie de l’hôte de musiciens, acteurs et artistes qui se sont réunis pour soutenir les scènes créatives de Bristol.

Parmi les musiciens offrant leur soutien aux artistes de la ville britannique figurent également Liz Fraser, IDLES et Tricky de Cocteau Twins. Du monde du théâtre, Daniel Day-Lewis, lauréat d’un Oscar, Maisie Williams de Game of Thrones et Stephen Merchant de The Office ont également promis leur soutien.

Le groupe s’est réuni pour former la “ Bristol United Guild ”, une société à but non lucratif qui vise à soutenir les créatifs qui ont souffert financièrement de la pandémie de coronavirus en cours.

Le groupe a signé une lettre ouverte décrivant comment un manque de soutien se traduira par «une génération perdue de talents, de direction et de vocation».

La lettre disait: «La crise du COVID-19 a amplifié les inégalités sociales à grande échelle. L’impact se fera ressentir de manière aiguë dans les villes et les districts urbains, et Bristol – une ville qui comptait plus de 40 quartiers distincts classés parmi les plus défavorisés d’Angleterre avant la pandémie – ne fait pas exception.

«Dans les mois à venir de graves difficultés économiques, la nature limitée du financement centralisé des arts et / ou du soutien gouvernemental pour le secteur indépendant, combinée à la position impossible de ceux qui entrent dans les arts, travaillent dans des événements en direct ou dans la production artistique deviendront à la fois évidentes. et aiguë.

«En conséquence, la courroie de transmission entre la culture artistique et musicale farouchement indépendante dont Bristol est internationalement synonyme, et la prochaine génération d’artistes indépendants, interprètes, musiciens, producteurs, techniciens et opérateurs de salles – en particulier de nos quartiers les plus défavorisés – sera coupé; résultant en une génération perdue de talent, de direction et de vocation.

La lettre a poursuivi en suggérant qu’une «solution d’urgence» pourrait être trouvée en créant un «district d’amélioration des affaires à l’échelle de la ville», la guilde fonctionnant comme un «organe consultatif pour identifier rapidement les espaces, les lieux, les individus, les organismes, les groupes et les projets des destinataires». besoin de soutien.

Il a poursuivi: «En franchissant cette étape, les identités commerciales qui bénéficient largement de ce que Bristol a à offrir et qui ont vu leurs opérations se développer positivement pendant la période pandémique, peuvent contribuer à garantir que nous ne perdons pas toute une génération de talents citoyens et humains. potentiel au lendemain de la pandémie COVID 19. Nous pensons que cet investissement est désormais vital. »

Dans un communiqué de presse sur la Guilde, Robert «3D» Del Naja de Massive Attack a ajouté: «En tant qu’artistes établis de Bristol, nous pouvons maintenant voir le danger d’une génération perdue de créativité.

«Nous reconnaissons que les conditions sociales ont beaucoup changé au cours des dernières décennies; notamment en termes de coûts de logement et de vidage des services locaux. Avec le projet BUG, ​​nous voulons empêcher une culture de la gravure sur le front de pousser les jeunes à un travail peu qualifié et peu sûr. Nous voulons investir dans la libération du potentiel et de l’expression, et de manière vitale, pour encourager l’indépendance. »