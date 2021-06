in

Bonjour et bienvenue dans la première partie de nos listes d’équipes de fans de la saison. Après nos listes il y a trois semaines, il est temps de voir qui nos fans ont choisi. Nous sommes conscients qu’il peut y avoir des biais (nous sommes un blog du Bayern Munich après tout), mais c’est pourquoi nous faisons ces trois listes différentes.

Ici, nous allons vous montrer qui vous avez choisi, le comparer à qui nous avons choisi et je donnerai mon avis sur vos choix.

Gardien de but

Choix du personnel : Stefan Ortega Moreno – Arminia Bielefeld

Choix des fans : Stefan Ortega Moreno – Arminia Bielefeld

De tous les choix que vos fans ont faits dans les trois équipes de la saison, Moreno a obtenu le plus de votes avec 95%. Clairement le bon choix ici. 11 draps propres ne peuvent pas se tromper.

Arrière droit

Choix du personnel : Theodor Gebre Selassie – Werder Brême

Choix des fans : Theodor Gebre Selassie – Werder Brême

C’était par une marge encore plus large que le vote de notre personnel. Statistiquement, cela a du sens, même si cela va bouleverser quelques fans.

Défenseurs centraux

Choix du personnel : Amos Pieper – Arminia Bielefeld & Marco Friedl – Werder Brême

Choix des fans : Amos Pieper – Arminia Bielefeld & Marco Friedl – Werder Brême

Les grands esprits semblent penser de la même manière ici. Pas de surprises car nos choix sont exactement les mêmes que les vôtres.

Laisser derriere

Choix du personnel : Ludwig Augustinsson – Werder Brême

Choix des fans : Jonas Hector – 1. FC Köln

Ce n’était pas aussi proche que le vote de notre personnel. Alors qu’Augustinsson a devancé Hector d’une voix, ce fut un glissement de terrain. Hector était mon choix personnel, donc je suis heureux qu’il soit reconnu.

Milieu défensif central

Choix du personnel : Ellyes Skhiri – 1. FC Köln

Choix des fans : Ellyes Skhiri – 1. FC Köln

Wow, êtes-vous tous au clair de lune en tant que fans de Cologne pendant votre temps libre ? Je serais surpris si nous ne choisissions pas également le milieu de terrain en faveur de Cologne.

Milieu de terrain central

Choix du personnel : Elvis Rexhbecaj et Ondrej Duda – 1. FC Köln

Choix des fans : Elvis Rexhbecaj et Ondrej Duda – 1. FC Köln

ARRÊTEZ DE TRICHER À NOTRE TEST.

Milieu droit/Ailier

Choix du personnel : Ritsu Doan – Arminia Bielefeld

Choix des fans : Ritsu Doan – Arminia Bielefeld

Je suis surpris que Matthew Hoppe ait obtenu autant de votes que lui, mais au final, nous avons encore sélectionné les mêmes personnes.

Milieu gauche/Ailier

Choix du personnel : Milot Rashica – Werder Brême

Choix des fans : Milot Rashica – Werder Brême

Une autre victoire déséquilibrée ici pour l’ailier de Brême.

Le buteur

Choix du personnel : Fabian Klos – Arminia Bielefeld

Choix des fans : Niklas Füllkrug – Werder Brême

Ok, donc c’était le choix le plus proche que vous nous avez donné. Nous devions faire un tirage au sort pour déterminer un gagnant. Au final, Füllkrug est arrivé en tête et a entraîné l’une des deux seules différences entre nos équipes.

Voici une représentation visuelle de l’équipe Fan Basement Dweller de la saison :