Équipe de l’année 2021

ESTNN couronne notre équipe Dota 2 de l’année – les gagnants de TI 10, Team Spirit.

La saison DPC 2021 a apporté toute une série de changements, de ligues régionales, de divisions et un nouveau système de points pour se qualifier pour les Majors et TI. Ce fut une révolution dans la façon dont Dota 2 compétitif était joué, et beaucoup de gens s’attendaient à ce que les résultats voient l’un des alignements établis et chevronnés remporter le trophée à la fin de l’année. PSG.LGD, Team Secret et Evil Geniuses ont tous été présentés comme les vainqueurs possibles de The International 10.

Mais après 10 ans de DPC, TI 10 nous a apporté un retour aux sources du circuit. L’alignement de SIC Team Spirit a pris d’assaut la scène, éliminant leurs concurrents un par un pour ramener l’égide chez eux en Europe de l’Est. Le voyage de Team Spirit vers la victoire ultime réalisable dans Dota 2 n’a pas été sans heurts, mais la synergie et l’engagement dont ont fait preuve les jeunes joueurs tout au long du match méritent des éloges.

Nous examinons de plus près la saison DPC de Team Spirit pour vous montrer pourquoi ils sont notre équipe de l’année en 2021.

Des débuts modestes

Le 19 décembre 2020, Team Spirit a signé la liste de SIC, Yellow Submarine, dans leur organisation. Formé à l’origine en 2014 pour participer aux qualifications ouvertes TI 5, Yellow Submarine était principalement composé de nouveaux visages; Illya « Yatoro » Mulyarchuk, Alexander « TORONTOTOKYO » Khertek et Magomed « Collapse » Khalilov. Mené tout au long de la saison 1 par le joueur vétéran Yaroslav « Miposhka » Naidenov, c’était une formation très prometteuse. Le départ en mi-saison de Vitaly « si mauvais » Oshmankevich semblait pouvoir causer des problèmes à la jeune équipe. Mais au lieu de cela, l’ajout de son remplaçant, Miroslaw « Mira » Kolpakov, a apporté une stabilité bien nécessaire.

L’esprit d’équipe n’a pas vraiment fait de vagues tout au long de la saison 1, terminant à la 4e place de la Ligue. Pas assez de points pour se qualifier pour le premier Majeur. Mais assez pour les garder dans la division supérieure.

Deuxième place de la saison 2

Le nouveau DPC signifiait que contrairement aux années précédentes, les équipes passaient la majeure partie du circuit à concourir dans leurs propres régions. Le DPC d’Europe de l’Est avait plus que quelques organisations vétérans sur le terrain. Virtus.Pro, HellRaisers et Na`Vi faisaient tous partie de la compétition que Spirit a dû affronter sur la route des qualifications pour TI.

Après que la position de Mira sur l’alignement a été confirmée, la saison 2 du DPC de SIC a vu un esprit d’équipe beaucoup plus agressif entrer sur le terrain. L’alignement inexpérimenté a affronté des poids lourds régionaux comme VP et Na`Vi sans broncher, ne perdant qu’une seule série contre Virtus.Pro lors de la semaine 5 de la compétition. Ils ont terminé sur un score de 6-1, se méritant la deuxième place et une invitation directe au WePlay AniMajor en juin.

La domination de Spirit commencerait à s’estomper une fois qu’ils auraient atteint la scène internationale. L’équipe a réussi de justesse dans les groupes à l’AniMajor, se classant dans la tranche inférieure pour les séries éliminatoires. Une fois sur place, ils se sont qualifiés pour le deuxième tour, s’inclinant face au chinois Vici Gaming et se classant 7e-8e au classement général du tournoi.

Avec seulement 585 points DPC à montrer pour l’effort de l’année, ce n’était pas suffisant pour gagner à Spirit une invitation directe à TI.

Gagner sa place

Sans assez de points pour un billet pour TI, Spirit a dû conquérir les qualifications ouvertes de l’EEU pour garantir sa place. De retour chez eux dans le paysage familier de leurs rivaux régionaux, ils ont de nouveau brillé. Traverser facilement les qualifications sans avoir été testé jusqu’à leur série finale contre Team Empire. Ce fut une série d’allers-retours acharnés pour clôturer les qualifications, mais finalement TS est sorti en tête 3-2. Gagner sa place en tant que deuxième équipe de SIC à jouer à The International 10.

Alors que la compétition s’ouvrait à Bucarest, Team Spirit semblait avoir enfin trouvé sa place sur la scène mondiale. Face à certains des favoris du tournoi dans le groupe B, comme PSG.LGD et Secret, l’équipe de SIC a réussi à s’assurer une place dans l’Upper Bracket pour le Main Event.

Mener le support inférieur

Pourtant, la navigation n’a pas été fluide du premier jour du Main Event à la grande finale du Bo5. La première série de Spirit contre Vici les a vus renversés pour se battre dans le Lower Bracket de la compétition. Avec tout en jeu pour les équipes de la LB, la compétition était féroce. Spirit a gardé la tête, cependant, coupant à travers certaines des meilleures équipes du monde; Fnatic, OG, Virtus.Pro et Invictus Gaming, pour se qualifier pour la finale du Lower Bracket.

Peu de gens s’attendaient à ce qu’ils remportent Team Secret 2-1 dans cette série fatidique. Mais prenez-les, ils l’ont fait. Assurer leur victoire dans le match 3.

Lever l’égide pour la CEI

Le PSG.LGD était clairement le favori avant la Grande Finale de TI 10. Mais c’est Spirit qui semblait en contrôle lorsque la série s’est ouverte sur la première carte. LGD n’est pas en reste sur la scène professionnelle. Ils se sont déjà rendus plusieurs fois à la TI Grand Finals. Mais Spirit les a fait ressembler à des amateurs sur la scène principale, clôturant le premier match en moins de 40 minutes avec 18 kills contre les 5 maigres de LGD.

Bien que LGD ait servi son propre plat de dégâts alors que la Grande Finale s’étendait jusqu’aux cinq matchs complets, Spirit n’a jamais semblé perdre son dynamisme. Même après la défaite débilitante du Game 4, qui a vu LGD conclure les choses en seulement 24 minutes, Team Spirit est revenu dans le Game 5 avec courage et détermination.

C’était vraiment une série mémorable; Yatoro marquant un record de trois saccages sur la scène principale, Collapse était une menace, débilitant complètement LGD avec son choix Magnus, et TORONTOTOKYO dominant le milieu avec à la fois compétence et stratégie. Après des allers-retours vraiment passionnants, Team Spirit a mis fin à LGD lors du cinquième et dernier match de la grande finale.

Lors du tout premier TI en 2011, c’est l’équipe de SIC Na`Vi qui a remporté l’honneur des premiers champions Dota. Dix ans plus tard, en 2021, une équipe de SIC lèverait à nouveau l’égide.

Une véritable histoire de guenilles à la richesse comme la course TI 10 de Team Spirit ne se produit pas tous les jours, mais nous sommes heureux que cela se soit produit, car nous sommes sûrs de voir un jeu plus excitant de cette équipe à l’avenir.

Félicitations Team Spirit, gagnants de TI 10 et notre équipe de l’année 2021.

Images vedettes : Valve, WePlay Holding, Esprit d’équipe