Équipe de l’année 2021

L’ESTNN nomme les Dragons de Shanghai l’équipe de l’année de l’Overwatch League 2021.

Les Dragons de Shanghai ont connu un parcours stellaire dans l’Overwatch League cette année, malgré un début de compétition difficile.

2021 touche à sa fin, et avec lui vient le temps de revenir sur les performances des équipes Overwatch cette année. Contrairement à d’autres esports, Overwatch s’articule autour d’une seule compétition annuelle : l’Overwatch League. Les meilleures équipes s’affrontent dans des tournois mensuels, et leur résultat tout au long de l’année conduit à des qualifications pour les Playoffs. Les grandes finales déterminent les grands champions de l’année de l’Overwatch League. Bien que gagner cette compétition signifie techniquement qu’une équipe est la meilleure, d’autres facteurs entrent également en considération. Cette année, une équipe a coché toutes les cases pour devenir notre équipe Overwatch de l’année.

S’il y a une équipe qui mérite l’équipe de l’année, c’est sans aucun doute Shanghai Dragons. Cette équipe est passée du pire score de l’histoire de l’Overwatch League à la victoire un peu plus d’un an plus tard.

Une histoire de rédemption dans l’Overwatch League

L’histoire des Dragons de Shanghai dans l’Overwatch League n’a pas commencé de la meilleure des manières. Bien qu’étant l’une des équipes originales annoncées dans la Ligue, les Dragons de Shanghai ont eu du mal à trouver leur rythme dans l’Overwatch League.

L’équipe a perdu 42 matchs d’affilée, un record dans le monde de l’esport. Les Dragons de Shanghai ont terminé la saison avec un bilan de 0 à 40 et un différentiel de carte de -120. L’équipe n’a remporté aucun match de toute la saison inaugurale de l’Overwatch League.

J’ai fait la recherche. Les Dragons de Shanghai ont la pire séquence de défaites de toutes les équipes de ligues de sports professionnels ou d’eSports JAMAIS. d’Overwatch

Mais comme dans toutes les grandes histoires de rédemption, ce revers n’a pas mis fin aux Dragons de Shanghai. L’équipe a essayé plusieurs joueurs et entraîneurs avant de trouver son équilibre. Les Dragons de Shanghai ont finalement remporté des matchs de l’Overwatch League en 2019, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour la grande finale.

Dirigés par l’entraîneur-chef Byungchul « Moon » Moon, les Dragons de Shanghai ont constitué une toute nouvelle équipe pour se lancer dans la saison 2020 de l’Overwatch League. L’équipe a rebondi après ses jours sombres, prenant la tête de la saison régulière de l’Overwatch League 2020. Cependant, ils ont trébuché lors de la grande finale, s’inclinant contre Seoul Dynasty et tombant à la troisième place du podium.

La liste du Dragon 2021

Les Dragons de Shanghai se sont dirigés vers la saison 2021 de l’Overwatch League avec une solide équipe. La plupart des joueurs ont déjà joué avec l’équipe lors de la saison 2020, où l’équipe a commencé son histoire de rachat. Les Dragons de Shanghai ont également ajouté trois joueurs supplémentaires, qui ont rapidement trouvé leur place dans la liste.

Les Dragons de Shanghai n’ont que deux joueurs de chars, mais ils ont réussi à s’équilibrer et à tenir tout au long de la saison. Jun-woo « Void » Kang est le capitaine de l’équipe et maîtrise les héros hors char. Pan-seung « Fate » Koo est un joueur de char principal, créant de l’espace pour ses coéquipiers.

Pour maintenir les tanks en vie, les Dragons de Shanghai peuvent compter sur Min-chul « IZaYaKI » Kim, Jae-gon « LeeJaeGon » Lee et He « Molly » Chengzhi. LeeJaeGon est le seul joueur de soutien principal de l’équipe, tandis qu’IZaYaKI et Molly jouent tous les deux des héros de soutien flexibles.

Byung-sun « Fleta » Kim, Jae-won « LIP » Lee et Seung-jun « WhoRU » Lee infligent des dégâts à l’équipe ennemie. Fleta est l’un des joueurs DPS les plus emblématiques de toute l’Overwatch League, étant capable de s’adapter à plusieurs héros pour donner le dessus à son équipe. Il a même été nommé MVP de la saison 2020 de l’Overwatch League, suivant les traces de Sung-hyeon « JJoNak » Bang et Jay « sinatraa » Won.

Aux côtés de Fleta sur la gamme DPS se trouve LIP, un spécialiste du hitscan. Les deux ont joué ensemble l’année dernière, créant une synergie en tant que duo DPS. Min-seong « diem » Bae et Joon « Erster » Jeong jouaient également des héros DPS pour l’équipe au début de la saison, avant de tous deux se retirer de l’Overwatch League. Pour combler cette lacune, les Shanghai Dragons ont signé l’ancien joueur de NYXL Seung-jun « WhoRU » Lee, notamment connu pour ses incroyables pièces de Genji.

Dragons de Shanghai dans l’Overwatch League : de zéro à héros

Si 2021 était l’année du Buffle, cela aurait vraiment dû être l’année des Dragons. L’équipe a commencé l’année en remportant le tournoi NetEase Esports X avec une énorme victoire 4-1 contre Seoul Dynasty.

L’Overwatch League n’a pas non plus résisté à l’assaut des Dragons de Shanghai. S’ils se sont classés deuxièmes du tournoi May Melee, les Dragons ont rapidement trouvé leur rythme et ont dominé le reste de la compétition. L’équipe a remporté les tournois June Joust et Summer Showdown, prenant la tête de la saison régulière de l’Overwatch League 2021.

Cette fois, les Dragons de Shanghai n’ont pas laissé le trophée leur échapper. Lors des Playoffs, les Dragons de Shanghai ont rencontré les champions consécutifs de l’Overwatch League de San Francisco Shock. Les Dragons n’ont montré aucune pitié envers les Champions de l’Overwatch League, remportant le match avec un score de 3-0. Ils ont également éliminé les Gladiators de Los Angeles et Dallas Fuel, laissant une seule carte aux deux équipes.

Les Dragons de Shanghai ont rencontré Atlanta Reign lors de la grande finale. Les Dragons n’ont pas laissé leurs adversaires prendre une seule carte, remportant le match avec un score impitoyable de 4-0. Les Dragons de Shanghai sont désormais les Grands Champions de l’Overwatch League 2021.

Shanghai Dragons, l’équipe de l’année de l’Overwatch League 2021

Remporter le titre de Grand Champions de l’Overwatch League après avoir détenu le record du pire résultat dans cette compétition est une histoire qui mérite d’être racontée dans un manga. Mais en attendant de pouvoir lire les aventures des Dragons de Shanghai dans le Weekly Shonen Jump, tous les regards sont tournés vers l’équipe pour la prochaine saison de l’Overwatch League.