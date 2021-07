Équipe des États-Unis de basket-ball aux Jeux de Tokyo : joueurs, matchs, TV et horaires

in

Les États-Unis sont venus au tournoi basket à Tokyo 2020 comme le grand favori, mais il a devant lui une mer de doutes après avoir perdu lors du premier match contre la France (83-76). La défaite était la première depuis Athènes 2004 et laisse quelque peu leur favoritisme extrême dans l’air. L’équipe de Popovich a beaucoup souffert en préparation (trois défaites en quatre matchs) et n’a pas eu beaucoup de séances d’entraînement avec l’effectif complet.

L’équipe américaine a remporté l’or aux trois derniers Jeux olympiques et l’a fait avec un record immaculé: 24 victoires et aucune défaite. Maintenant, ils essaieront après tomber dans le premier match.

Quand les États-Unis jouent-ils et programment-ils les Jeux de Tokyo 2020

Contrairement aux tournois des éditions précédentes, aux Jeux Olympiques de Tokyo, les équipes masculines de basket-ball sont divisées en trois groupes au lieu de deux, il y a donc moins de place pour l’erreur. Les deux premiers de chaque groupe et deux des trois meilleurs tiers sont classés. Les États-Unis jouent aux jeux suivants :

: 25 juillet à 21h00 heure locale (14h00 en Espagne et 8h00 aux USA): 28 juillet à 13h40 heure locale (06:40h en Espagne et 00:40h aux USA EDT): 31 juillet à 21h00 heure locale (14h00 en Espagne et 8h00 aux USA EDT)

Une autre particularité est que les quarts de croix ne sont pas définis dès le début de la compétition. On sait sur quels critères seront classées les sélections, mais pas ceux qui seront confrontés. A la fin de la première phase, il y aura un tirage au sort pour obtenir les croix : les trois premiers et le meilleur deuxième seront dans le Pot 1 ; les deux autres secondes et les deux meilleurs tiers, dans le 2.

Les quarts de finale se joueront le mardi 3 août les demi-finales le jeudi 5 et le samedi 7 le tournoi se clôturera avec le finale et le match pour le bronze.

ARIS MESSINIS (.)

Où regarder en direct les matchs des États-Unis des Jeux de Tokyo ?

Les joueurs américains qui disputeront les Jeux Olympiques

: RTVE, Eurosport et DAZNTyC Sports et télévision publiqueTVNescargot de télévisionNBC et paonTélévisionVTT

Les pertes multiples et importantes sont un facteur très important lorsqu’il s’agit de parler de l’équipe des États-Unis. Des joueurs comme Stephen Curry, LeBron James, James Harden ou Donovan Mitchell ont démissionné de la nomination à Tokyo. En outre, Bradley Beal a dû quitter le rallye en raison du protocole COVID et Kevin Love s’est retiré en raison de ses problèmes physiques. Keldon Johnson et JaVale McGee ont été les chanceux d’être appelés par Popovich. Sans aucun doute, la grande star est Kevin Durant.

Mike Ehrmann (.)

L’équipe américaine aux Jeux Olympiques est composée de :

(Portland Trail Blazers | # 6)(Chicago Bulls | # 5)(Milwaukee Bucks | # 12)(Phoenix Suns | # 15)(Milwaukee Bucks | # 8)(Boston Celtics | # 10)(Éperons de San Antonio | # 4)(Detroit Pistons | # 9)(Brooklyn Nets | # 7)(Golden State Warriors | # 14)(Miami Heat | # 13)(Nuggets de Denver | # 11)

Sur la liste il y a deux champions NBA (Middleton et Holiday) et Popovich a comme assistants Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Pierce et Jay Wright (Université de Villanova).