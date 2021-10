Équipe espagnole de football féminin

13/10/2021

Le à 18:04 CEST

L’équipe espagnole fait face à la deuxième fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2023 en octobre. La Roja affrontera le Maroc en amical le 21 et l’Ukraine le troisième jour de la phase de qualification après sa victoire. Pour cela, Jorge Vilda a cité 23 joueurs, dont dix, du Barça.

Jenni Belle et Leïla revenir avec l’équipe nationale après la blessure et Des murs elle le fait après avoir été mère. Il est également convoqué Alexia, malgré le fait qu’il ne s’est pas rendu au Danemark avec le Barça pour jouer le match de Ligue des Champions contre le HB Koge. Ils sont rejoints par les azulgranas Sandra Chiffons, Mapi Léon, Andrea Pereira, Patri Guijarro, Aitana Bonmati et mariona caldentey.

La liste complète

Gardiens de but

Sandra Paños (FC Barcelone), Misa Rodríguez (Real Madrid), Lola Gallardo (Atlético de Madrid)

Défenses

Ona Batlle (Manchester United), Leila Ouahabi (FC Barcelone), Mapi León (FC Barcelone), Ivana Andrés (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelone), Andrea Pereira (FC Barcelone), Laia Aleixandri (Atlético de Madrid), Ainhoa ​​​​Vicente (Club d’athlétisme)

Milieu de terrain

Patri Guijarro (FC Barcelone), Maitane López (Atlético de Madrid), Alexia Putellas (FC Barcelone), Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Aitana Bonmatí (FC Barcelone), Irene Guerrero (Levante UD)

Avant

Mariona Caldentey (FC Barcelone), Athenea del Castillo (Real Madrid), Jenni Hermoso (FC Barcelone), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Alba Redondo (Levante UD), Bárbara Latorre (Atlético de Madrid)