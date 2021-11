Équipe espagnole | Manita et plein à cinq des ‘Rojita’ contre Malte

11/12/2021

Le à 22:59 CET

L’équipe espagnole des moins de 21 ans a clairement battu Malte lors du cinquième match du tour de qualification pour l’Europe des moins de 21 ans. Les hommes de Luis de la Fuente restent leaders invaincus du groupe 3 avec cinq victoires sur cinq possibles.

TORT

ESP

malt

Formose ; Ellul, Gauci (Bradshaw, 82′), Zammit Lonardelli ; Vella ; Attard (G. Sciberras, 74′), Grima, Garzia (Mohnani, 74′) ; B. Sciberras (Sixsmith, 74′), Engerer et Ghio (Carbone, 46′).

Espagne

Agirrezabala (Joan Garcia, 74′) ; Carreira, Francés (Fontán, 46′), Guillamón, Manu Sánchez; Sancet, Vencedor (Gragera, 54′), Turrientes (Camello, 61′) ; Sergio Gómez (Lobete, 46 ‘), Abel Ruíz et Gaspar Campos.

Buts

1-0, M. 23 Sergio Gómez; 2-0 M.25, Abel Ruiz; 3-0 M.40, Hugo Guillamón; 4-0 M.50, Lobete ; 5-0 M.88, Abel Ruiz.

Arbitre

Dario Bel (CRO). TA : Ghio et Garzia.

Incidents

Match correspondant à la cinquième journée de la phase qualificative des moins de 21 ans européennes, disputé au Stade Centenaire de Ta’ Qali.

L’Espagne a dominé le match du début à la fin et dans le premier quart d’heure a réussi à marquer le premier but, l’œuvre d’Abel Ruíz, bien que l’arbitre l’ait annulé pour hors-jeu. Le but n’a cependant pas tardé à se hisser définitivement au tableau d’affichage du stade du centenaire de Ta ‘Qali avec un but de Sergio Gómez., après un tir très puissant de l’extérieur de la surface qui a glissé à travers le premier poteau.

Deux minutes plus tard, Abel Ruíz a riposté pour le but annulé et a pu célébrer un but, surprenant Formosa de l’avant. Avant la pause, les hommes de Luis de la Fuente ont mis le terrain entre les deux avec un but de Guillamón, qui a marqué son deuxième but lors des deux derniers appels avec le « rouge ».

Déjà à la reprise, l’Espagne n’a pas levé le pied sur le gaz et Julen Lobete a marqué le quatrième de la nuit le jour de ses débuts avec l’équipe U21. Voyant que le match était déjà sur la bonne voie, l’entraîneur a accordé des minutes aux moins habituels, comme le gardien Joan Garcia.

A trois minutes de la fin, Abel Ruiz a certifié son doublé d’une volée spectaculaire du bord de la surface. Ainsi, le ‘rouge’ compte déjà 15 points et sera mesuré face à la Russie, deuxième classée avec trois unités de moins, mardi prochain 16 novembre à partir de 18h00.