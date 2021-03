Équipe européenne de la semaine: un flanc droit de Barcelone avec Robert Lewandowski et Karim Benzema à l’avant

Chaque semaine, nous sélectionnons 22 des joueurs les plus performants dans les cinq meilleures ligues européennes et, avec votre aide, nous le réduisons au meilleur XI.

À l’aide de sondages sur nos histoires Instagram, nous opposons les joueurs de chaque position les uns aux autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Voici à quoi ressemble notre dernière équipe européenne de la semaine:

Formation: 4-4-2

GK: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Une autre performance sans faille du meilleur gardien du monde. Oblak n’a pas été trop troublé mais a dû venir à la rescousse de son équipe à la mort, sauvant une pénalité tardive pour obtenir trois points vitaux dans la course au titre.

RB: Serginio Dest (Barcelone)

En regardant le bruit sourd 6-1 de la Real Sociedad, les fans de Barcelone ont été transportés à une époque où un effervescent Dani Alves a déchiré le flanc droit à volonté. Tel était le jeu offensif de Dest car il fonctionnait plus comme un ailier et a même réussi à marquer deux fois dans le processus.

CB: Lilian Brassier (Brest)

C’était une démonstration imposante de la part du défenseur central de Brest, âgé de 21 ans, prêté par Rennes. Le jeune Français a impressionné avec six interceptions et cinq dégagements pour mériter à son équipe une feuille blanche.

CB: Simon Kjaer (AC Milan)

Milan a concédé deux fois, donc Kjaer a très certainement été inclus pour ses contributions cruciales à l’autre bout du terrain cette fois-ci. Un long ballon au-dessus du sommet a trouvé Zlatan Ibrahimovic avec précision pour le match d’ouverture et sa tête piquée d’un coin est tombée gentiment pour que Brahim Diaz poignarde à la maison le deuxième dans une victoire de 3-2.

LB: Filip Kostic (Eintracht Francfort)

L’ailier devenu ailier de 28 ans continue de s’épanouir dans son nouveau rôle. Kostic a été une force pour Francfort, complétant bien l’attaque avec ses courses et son excellente livraison. Un but et une aide contre l’Union Berlin l’ont amené à 14 buts en championnat cette saison.

RM: Lionel Messi (Barcelone)

Messi n’était-il pas censé connaître sa pire saison, destinée à mettre fin à une glorieuse carrière à Barcelone avec un gémissement? Au lieu de cela, le leader de la Liga pour les buts et les passes décisives a ajouté deux et un à ses résultats respectifs dans un affichage imposant. Juste une autre journée au bureau.

La légende de Messi à Barcelone continue de grandir 🐐 La plupart des apparitions, des buts et des passes décisives 🔵🔴

22 buts engagés en 12 matchs en 2021 ⚽️🅰️ Dans une ligue à part 🙌 pic.twitter.com/IEa9RjfKDm – Sport360 ° (@ Sport360) 22 mars 2021

CM: Toni Kroos (Real Madrid)

A commencé le match avec brio, montrant une grande vision pour choisir Karim Benzema pour le match d’ouverture. Kroos a ensuite bien appuyé sur le terrain pour frapper le ballon et préparer le second également. L’Allemand a semblé s’essouffler dans les dernières étapes.

CM: Aurélien Tchouameni (AS Monaco)

Superbe spectacle complet du jeune qui a dirigé le milieu de terrain et a réussi six plaqués. Superbe passe décisive, poussant le ballon autour d’un défenseur avec l’extérieur de sa botte pour Stefan Jovetic pour marquer le match d’ouverture. En outre, a joué un doublé intelligent avec Aleksandr Golovin avant de battre à l’arrivée dans une victoire de 4-0.

LM: Lucas Moura (Tottenham)

Joué hors de sa peau, enlevé ses chaussettes, couvert chaque brin d’herbe, etc. C’était ce genre de performance inspirée de Moura mais il comportait beaucoup de ruse et il était impliqué dans pratiquement toutes les attaques et a joué un rôle clé dans les deux buts. pour Tottenham.

FW: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Le Bayern Munich a été réduit à 10 hommes lorsque Alphonso Davies a été expulsé à la 12e minute et Lewandowski a répondu de la même manière que Lewandowski. Il a réussi un triplé parfait avant la fin de la mi-temps alors que les Bavarois remportaient une victoire 4-0. Il est comme un code de triche sous cette forme.

Un carton rouge précoce est un désavantage pour la plupart des équipes … mais le Bayern Munich ne le sont pas Lewandowski inspire une victoire 4-0 alors qu’ils se dirigent vers leur neuvième titre consécutif en Bundesliga 🚗🏆 pic.twitter.com/qiLL97SPNw – Sport360 ° (@ Sport360) 20 mars 2021

FW: Karim Benzema (Real Madrid)

Exceptionnel une fois de plus du talisman de Madrid, entraînant les champions dans la course au titre. Il a pris ses buts de manière experte et a même mis en place Marco Asensio dans une victoire 3-1 contre le Celta Vigo.

