Équipe générale de fans de la saison BPW

Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de notre liste de fans de l’équipe de la saison. Après nos listes il y a trois semaines, il est temps de voir qui nos fans ont choisi. Nous sommes conscients qu’il peut y avoir des biais (nous sommes un blog du Bayern Munich après tout), mais c’est pourquoi nous faisons ces trois listes différentes.

Ici, nous allons vous montrer qui vous avez choisi, le comparer à qui nous avons choisi et je donnerai mon avis sur vos choix.

Tout comme notre vote du personnel, nous avons reçu le plus de soumissions pour notre équipe de fans de la saison. Pour notre Staff ToTS, des experts comme Derek Rae, Raphael Honigstein, Ian Paul Joy et Phil Bonney ont fait leur choix. Pour les Fan ToTS que nous avons reçus près de 150 soumissions.

Gardien de but

Choix du personnel : Peter Gulacsi – RB Leipzig

Choix des fans : Manuel Neuer – Bayern Munich

Ici commence une tendance claire et évidente. Il semble que vous soyez tous fan d’une équipe appelée « Bayern Munich » et que vous choisirez des joueurs quelles que soient les statistiques. Nous verrons quelques exemples plus flagrants plus loin, mais choisir Neuer plutôt que Gulacsi n’en fait pas partie. Neuer est le meilleur gardien du monde après tout.

Arrière droit

Choix du personnel : Christopher Trimmel – 1. FC Union Berlin

Choix des fans : Christopher Trimmel – 1. FC Union Berlin

La saison de Trimmel a été superbe et je suis content que les fans l’aient reconnu.

Défenseurs centraux

Choix du personnel : Mats Hummels – Borussia Dortmund et Maxence Lacroix – Wolfsburg

Choix des fans : Mats Hummels – Borussia Dortmund et Jerome Boateng – Bayern Munich

J’ai personnellement un problème avec le deuxième choix. Je ne sais pas quelle saison vous avez tous vu de Boateng, mais ce n’était pas mieux que celle de Maxence Lacroix. Le défenseur avec les draps les plus propres de la ligue ne figure donc pas sur cette liste.

Laisser derriere

Choix du staff : Raphaël Guerreiro – Borussia Dortmund

Choix des fans : Raphaël Guerreiro – Borussia Dortmund

Après n’avoir reçu aucun vote dans notre panel du personnel, Alphonso Davies a en quelque sorte obtenu 56 votes dans l’équipe de fans de la saison. J’adore Phonzie, mais ce n’était pas une si bonne saison de sa part. Il devrait faire mieux l’année prochaine, mais laisser Guerreiro hors de la liste serait une erreur.

Milieu défensif central

Choix du staff : Joshua Kimmich – Bayern Munich

Choix des fans : Joshua Kimmich – Bayern Munich

Une victoire à juste titre déséquilibrée, Kimmich est l’un des meilleurs milieux de terrain centraux au monde en ce moment.

Milieu de terrain central

Choix du staff : Leon Goretzka et Thomas Müller – Bayern Munich

Choix des fans : Leon Goretzka et Thomas Müller – Bayern Munich

Ceux-ci ont également du sens, mais c’est la manière dont ils diffèrent de notre liste de personnel. Le choix de Müller était proche de l’unanimité dans les votes du personnel et des fans. Goretzka, quant à lui, a gagné beaucoup plus facilement dans celui-ci que les choix du personnel. Dans celui-là, l’autre moitié du double pivot du Bayern a remporté par une seule voix. Ce n’était clairement pas le cas ici puisque les principaux concurrents de Goretzka ne gagnaient respectivement que 12 % et 6 %.

Milieu droit/Ailier

Choix du personnel : Jadon Sancho – Borussia Dortmund

Choix des fans : Jadon Sancho – Borussia Dortmund

Tout comme avec la situation à l’arrière gauche, après avoir reçu zéro vote dans les choix du personnel, Leroy Sané est sorti avec un soutien à deux chiffres de la part des fans. Malgré cela, lui et le troisième Silas Katompa Mvumpa de Stuttgart n’ont pas été proches de Sancho, qui a obtenu plus de 50% des voix après une année de baisse pour l’Anglais.

Milieu gauche/Ailier

Choix du personnel : Angeliño – RB Leipzig

Choix des fans : Kingsley Coman – Bayern Munich

Pauvre Angelino. Après avoir reçu 54% des votes dans nos choix du personnel, il n’a réussi que 5% dans le vote des fans. Kingsley Coman a connu un rebond massif, passant de 7% des voix dans notre sondage du personnel à remporter le sondage des fans avec 45% et 67 voix. Considérant que cela a été la meilleure saison de Coman à ce jour, ce n’est pas aussi scandaleux que certains des autres choix plus tôt dans cette liste.

Le buteur

Choix du personnel : Robert Lewandowski – Bayern Munich

Choix des fans : Robert Lewandowski – Bayern Munich

Je ne sais pas ce qui est plus surprenant : le fait que Lewandowski n’ait pas obtenu l’unanimité dans le sondage du personnel ou que 10 d’entre vous aient voté pour Erling Haaland dans ce sondage. Une nette victoire pour l’attaquant polonais lors de la plus grande saison de buts de l’histoire de la ligue.

Enfin, voici une représentation visuelle de votre équipe de fans de la saison