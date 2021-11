Equipe Microsoft et Sega pour le projet « Super Game »

Sega a annoncé qu’il prévoyait de créer ce qu’il appelle le « Super jeu” en partenariat avec Microsoft utilisant la technologie cloud Azure de ce dernier. Cela semble être une entreprise à long terme où elle produira des jeux « où les principaux objectifs sont ‘globaux’, ‘en ligne’, ‘communautés’ et ‘utilisation de la propriété intellectuelle' ».

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Faisant allusion pour la première fois aux investisseurs en mai, le projet Super Game de Sega semble surtout mettre l’accent sur l’orientation mondiale. « En envisageant un partenariat stratégique avec Microsoft, nous cherchons à faire progresser davantage notre développement de jeux afin que nos titres puissent être appréciés par les fans du monde entier ; à cet égard, nous visons à construire une alliance qui utilise à la fois les puissantes capacités de développement de jeux de Sega et La technologie de pointe et l’environnement de développement de Microsoft », a déclaré Yukio Suino, président de Sega.

De son côté, Microsoft semble impatient de continuer à travailler avec Sega. « En envisageant un partenariat stratégique avec Microsoft, nous cherchons à faire progresser davantage notre développement de jeux afin que nos titres puissent être appréciés par les fans du monde entier ; à cet égard, nous visons à construire une alliance qui utilise à la fois les puissantes capacités de développement de jeux de Sega et La technologie de pointe et l’environnement de développement de Microsoft », a expliqué Sarah Bond, directrice de Microsoft.

Avec des franchises à succès comme Persona et Yakuza à son actif, Sega semble avoir le vent en poupe ces derniers temps, le succès de Persona 5 incitant l’entreprise à rechercher des succès plus mondiaux. Sega dispose également d’un vaste catalogue de franchises de jeux sur lesquelles il peut s’appuyer pour atteindre cet objectif, dont beaucoup portent encore une grande notoriété. Et ces dernières années ont vu un changement dans la stratégie de plate-forme de sortie de Sega, l’incitant à sortir ses jeux de manière plus agressive sur PC. Dans tous les cas, j’espère que nous en saurons bientôt plus sur les plans du Super Game de Sega.