Équipe nationale d’Espagne de basket-ball: L’équipe nationale reste deuxième du classement FIBA ​​et la Slovénie monte en flèche

Mis à jour le 08/12/2021 – 21:12

Après les tournois pré-olympiques et les Jeux de Tokyo eux-mêmes, le classement mondial FIBA ​​​​pour hommes, présenté par Nike, a été mis à jour et l’Espagne conserve la deuxième place citée (722,4) dans un classement mené par les États-Unis (765,2), Championne olympique, et dans laquelle l’Australie, qui a obtenu la médaille de bronze, est toujours en possession de la troisième place (690,5).

En dehors du podium, il y a eu des changements importants : la Slovénie de Doncic, championne de l’Eurobasket 2017 et quatrième à Tokyo après avoir remporté le billet aux pré-olympiques de Kaunas, est passée de la douzième à la quatrième place (675,9), suivie de la France (670,5). ) qui a remporté une médaille d’argent olympique méritoire en étant la seule équipe à pouvoir vaincre (le jour de l’ouverture) l’intraitable États-Unis de Kevin Durant.

Parmi les différents facteurs à prendre en compte dans la « montée » de la Slovénie, il convient de noter qu’après les pré-Olympiques de Kaunas (16), elle a battu des équipes mieux classées avec des marges significatives telles que la Pologne (13) et la Lituanie (8), d’abord, et l’Argentine (4) et l’Espagne (2) déjà à Tokyo.

Ces victoires écrasantes contre des adversaires mieux placés ont été importantes, ce qui a également profité à l’Allemagne et à l’Italie, qui ont respectivement gagné 6 et deux places.

D’un autre côté, l’Argentine, bien qu’elle ait joué les quarts de finale, a perdu trois places à la septième place ; La Lituanie perd une place et la Grèce, qui n’a pas non plus participé aux Jeux olympiques, perd quatre pour clôturer le Top10.

Il est à noter que ce classement calcule une période de huit ans dont deux cycles olympiques (2020 en raison de la pandémie, il ne calcule pas) et donc les résultats de Londres 2012 cessent de compter et la nomination de Rio 2016 a une valeur de .50 à la place. de 0,75.

Autres résultats notables sans la remontée de 7 places au Japon à 35 et la chute des mêmes positions en Croatie à 21. De son côté, la Syrie grimpe de 10 places à 82, la Tunisie ferme un Top30 avec le Nigeria à 23.