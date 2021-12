Équipé pour traiter un plus grand nombre d’échantillons pour le séquençage du génome, disent les laboratoires au milieu de la peur d’Omicron

Au milieu de la peur d’Omicron, Delhi CM Arvind Kejriwal a déclaré lundi que tous les échantillons qui testent Covid positif seront envoyés pour le séquençage du génome.

Les autorités de deux laboratoires de séquençage du génome à Delhi ont déclaré lundi qu’elles avaient la capacité de traiter un plus grand nombre d’échantillons pour la détection de la variante Omicron du coronavirus.

Au milieu de la peur d’Omicron et du nombre croissant de cas de coronavirus à Delhi, le ministre en chef Arvind Kejriwal a déclaré lundi que tous les échantillons testés positifs pour Covid seront envoyés pour le séquençage du génome.

«Au cours des deux derniers jours, le nombre de cas quotidiens est passé à plus de 80, puis il a de nouveau franchi la barre des 100 dimanche.

« Nous aimerions savoir s’il s’agit de cas d’anciennes variantes ou de la nouvelle variante Omicron. Par conséquent, tous les échantillons testés positifs seront envoyés pour le séquençage du génome », a-t-il déclaré lors d’un briefing en ligne.

La décision a été prise lors d’une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi, au cours de laquelle la situation d’Omicron, y compris ses effets possibles et les mesures à prendre pour y faire face, a été discutée.

Delhi a signalé jusqu’à présent 24 cas de variante Omicron et 12 d’entre eux ont été libérés jusqu’à présent. Le premier cas Omicron de la ville – un homme de 37 ans de Ranchi – a été détecté le 5 décembre. Il a été libéré.

La capitale nationale a signalé lundi 91 nouveaux cas de COVID-19 et zéro décès, tandis que le taux de positivité est passé à 0,20%. La ville a enregistré jeudi 85 cas de Covid avec un taux de positivité de 0,15%.

Dimanche, l’augmentation quotidienne des cas était de 107, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 27 juin, avec un taux de positivité de 0,17% tandis qu’un décès a également été enregistré, selon les données officielles.

Il existe deux laboratoires de séquençage du génome, un à l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires (ILBS) et à l’hôpital Loknayak Jaiprakash (LNJP), qui sont gérés par le gouvernement de Delhi.

« Nous pouvons traiter 1 000 échantillons par semaine. Bien que les cas quotidiens aient augmenté au cours des deux derniers jours, seule la capacité d’environ 500 échantillons par semaine est utilisée. Donc, à l’heure actuelle, nous avons une capacité suffisante. Au fur et à mesure que le besoin s’en fera sentir, nous le doublerons », a déclaré une source à PTI.

Des sources de l’hôpital LNJP ont déclaré que le laboratoire de séquençage du génome était désormais capable de traiter un plus grand nombre d’échantillons de Covid.

En juin, Kejriwal avait annoncé que deux laboratoires de séquençage du génome pour identifier des variantes du coronavirus verraient le jour à l’hôpital LNJP et à l’Institut des sciences hépatiques et biliaires.

La mise en place de ces laboratoires faisait partie des préparatifs du gouvernement de Delhi pour lutter contre une éventuelle troisième vague de coronavirus.

L’installation de l’ILBS est équipée des dernières machines appelées NextSeq et MiSeq qui peuvent séquencer l’ensemble du virus à raison de 400 séquences par semaine, ont déclaré des responsables plus tôt ce mois-ci.

Le gouvernement de Delhi avait également récemment approuvé une nouvelle machine pour l’ILBS, la NovaSeq, qui permettra de traiter jusqu’à 3 000 séquences virales par semaine.

Au milieu d’un bond des cas de la variante Omicron du coronavirus signalés à Delhi, les médecins ont averti que les gens devraient éviter toutes sortes de rassemblements car il s’agit d’une variante hautement transmissible, et suivre les comportements appropriés à Covid, sinon la situation pourrait empirer.

Selon les experts, l’Omicron est bien plus transmissible que la variante Delta. Les cas de la dernière variante du coronavirus devraient augmenter dans les prochains jours, ont-ils déclaré étant donné la tendance à l’augmentation des cas dans quelques-unes des grandes villes d’Afrique du Sud.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.