Equipements télécoms PLI : Investissement des entreprises sélectionnées, production à partir du 1er avril à prendre en compte

«Nous essayons de publier les directives cette semaine. Mais pour les entreprises, cela ne devrait pas être un problème car elles peuvent planifier leurs investissements et leur production pour le programme PLI et les entreprises sélectionnées en bénéficieront à compter du 1er avril », ont déclaré à FE des sources du DoT.

Étant donné que les lignes directrices du régime d’incitations liées à la production (PLI) pour les équipements de télécommunications n’ont pas encore été notifiées, le département des télécommunications (DoT) a précisé que les investissements et la production supplémentaires à partir du 1er avril pour les entreprises qui seraient sélectionnées seront pris en compte. Compte.

La réponse du DoT est intervenue après que certaines entreprises aient exprimé leur crainte que le retard dans la publication des directives puisse signifier une fenêtre plus petite pour atteindre les objectifs car deux mois de la nouvelle fiscalité se sont déjà écoulés et le processus de sélection des entreprises n’a pas commencé en l’absence de des lignes directrices.

Les sources ont souligné qu’au cours des dernières semaines, de nombreux hauts fonctionnaires chargés du programme PLI ont eux-mêmes été touchés par Covid-19 ou certains membres de leur famille ont été touchés. En outre, un officier supérieur chargé du programme a été chargé au ministère de la Santé de coordonner l’approvisionnement en oxygène, ce qui retarde la finalisation des directives.

Jusqu’à présent, les principaux fabricants mondiaux d’équipements de télécommunications tels que Cisco, Nokia, Ericsson, Jabil et les fabricants sous contrat, Flex, Dixon Technologies et Foxconn ont indiqué leur souhait de participer au programme, qui est entré en vigueur le 1er avril. les directives sont notifiées.

Le programme, avec une dépense de Rs 12 195 crore, offre des incitations comprises entre 4% et 7% pour différentes catégories et années. Pour les MPME, une incitation plus élevée de 1% est proposée au cours de l’année 1, de l’année 2 et de l’année 3. L’exercice 2019-2020 sera considéré comme l’année de base pour le calcul des ventes supplémentaires cumulées de produits manufacturés hors taxes.

Selon des sources, le DoT a conçu le projet de directives pour le programme de manière à ce que les entreprises qui engagent des investissements plus importants aient de meilleures chances d’y prétendre. Le seuil d’investissement minimum pour les MPME a été maintenu à Rs 10 crore et pour les autres à Rs 100 crore. Le programme devrait générer un investissement de plus de 3 000 crores de roupies. Le DoT prévoit de sélectionner un total de 20 entreprises dans le cadre du programme – 10 parmi les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et 10 parmi le pool général qui peut voir des fournisseurs mondiaux de télécommunications comme Nokia, Ericsson, etc.

Les équipements de télécommunications qui seraient couverts par le régime comprennent les équipements de transmission de base, le réseau d’accès radio 4G/5G de nouvelle génération et les équipements sans fil, les équipements d’accès et de locaux client (CPE), les dispositifs d’accès à l’Internet des objets (IoT), d’autres équipements sans fil et équipements d’entreprise tels que commutateurs, routeurs, etc.

Le programme devrait compenser les énormes importations d’équipements de télécommunications d’une valeur de plus de 50 000 crores de roupies et le renforcer avec des produits fabriqués en Inde à la fois pour les marchés intérieurs et les exportations.

