Équipes avec la plus longue séquence sans aller en séries éliminatoires dans les majors

Dans Grandes ligues Actuellement, il y a des équipes qui ont une excellente séquence d’années consécutives à la fois sans aller à séries éliminatoires ainsi que sans gagner les World Series dans le MLB.

Il n’y a qu’une seule équipe dans l’histoire de la MLB qui n’a jamais remporté de Série mondiale, ce sont les Seattle Mariners, qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 20 ans, la plus longue séquence active actuellement.

Mariners de Seattle, 2002-20, 20 ans de sécheresse.

En 2001, c’était juste au moment où les Mariners sont allés aux séries éliminatoires pour la dernière fois, depuis lors, ils n’ont pas pu le faire, même s’ils étaient proches en 2021. À cette époque, ils avaient de grands noms comme Ken Griffey Jr, Randy Johnson, Ichiro Suzuki et Alex Rodriguez.

De plus, ils sont la seule équipe active à ne pas avoir actuellement remporté de World Series.

Phillies de Philadelphie, 2012-2021, 10 ans de sécheresse.

Lorsque l’ère de Chase Utley, Cole Hamels et Ryan Howard a culminé, les Phillies devaient entamer une reconstruction massive. Cependant, après la signature de Bryce Harper, JT Realmuto, Jean Segura et Didi Gregorius, on ne s’attendait pas à ce que cette séquence se poursuive avec la vie à ce stade.

Tigers de Detroit, 7 saisons, de 2015 à 2021.

Cet âge d’or des Tigres avec Justin Verlander, Max Scherzer, Miguel Cabrera, Prince Fielder, entre autres, a été inoubliable pour les fans, et c’est encore grâce au double sens, puisque, depuis, ils ne sont plus revenus en playoffs.

Anaheim Angels, 7 saisons, 2015-2021.

Une équipe qui a annoncé de grosses signatures comme Albert Pujols, Josh Hamilton et même le meilleur joueur considéré de la MLB, Mike Trout, n’a pas fait les playoffs depuis 2015 quand ils ont été éliminés par les Royals de Kansas City.

Pirates de Pittsburgh, 6 saisons, 2016-2021.

La dernière fois qu’ils ont participé aux séries éliminatoires, ils ont affronté les Cubs de Chicago, qui ont sérieusement puni Gerrit Cole et profité d’un Jake Arrieta qui était dans le meilleur moment de sa carrière.

La différence entre ceux-ci et les autres qui ont été mentionnés, c’est qu’ils ont obtenu le championnat en 2015 contre les Mets de New York, ils ne sont plus apparus en playoffs depuis 2016, une saison avant le départ d’Eric Hosmer et la mort tragique de Yordano. Fortune.

Les équipes de la MLB avec les plus longues sécheresses actives en séries éliminatoires pic.twitter.com/Yxf06BIley – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 27 décembre 2021

VOTEZ ICI