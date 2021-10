Équipes avec les meilleures cotes de pré-saison Final Four

Gonzaga n’était qu’à une victoire d’une saison parfaite de la NCAA, mais est tombé face aux Baylor Bears lors du match de championnat de la NCAA. Quatre joueurs de cette équipe Zags jouent maintenant dans la NBA, laissant Drew Timme comme le seul partant restant de la talentueuse équipe 2020-21. Pourtant, les Bulldogs sont l’équipe n ° 1 du pays et ont les chances les plus élevées de Tipico Sportsbook de toutes les équipes masculines de basket-ball universitaire de se qualifier pour le Final Four.

Les Zags tenteront de suivre un itinéraire similaire à un deuxième Final Four consécutif, ce qui signifie charger la liste des non-conférences avec des affrontements de renom avant de traverser la Conférence de la côte ouest. Cette fois-ci, ils le feront avec la recrue n ° 1 du pays, Chet Holmgren, la recrue du top 20 Hunter Sallis et le gardien de transfert Rasir Bolton de l’Iowa State, tous aux côtés de Timme, un All-American de pré-saison AP.

Certains des affrontements hors conférence remarquables de Gonzaga incluent un match à domicile le 13 novembre contre le Texas, une réunion sur site neutre avec l’UCLA le 23 novembre, un affrontement à Las Vegas le 26 novembre avec Duke et un match à Seattle le 4 décembre contre l’Alabama.

