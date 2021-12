Équipes confirmées avec Conor Gallagher pour continuer la superbe forme de Premier League contre les Saints en difficulté – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et commentaire talkSPORT

Crystal Palace tiendra à remporter des victoires consécutives en Premier League en infligeant plus de misère à Southampton.

Les Eagles ont catégoriquement mis fin à leur série de trois défaites consécutives dans l’élite avec une victoire convaincante 3-1 sur Everton dimanche.

Palace voudra infliger plus de misère à Southampton en difficulté

La séquence sans victoire de Southampton a été portée à quatre après sa défaite 3-0 contre Arsenal ce week-end.

Mais les Saints peuvent aller à égalité de points avec Palace avec trois points lors de leur déplacement dans le sud de Londres.

Crystal Palace contre Southampton: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 15 décembre.

Il se tiendra à Selhurst Park et débutera à 19h30.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 19h15.

Les commentaires viendront de Joe Shennan et de l’ancienne attaquante des Féminines d’Angleterre Lianne Sanderson.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Gallagher était injouable pour Palace lors de sa victoire 3-1 contre Everton Crystal Palace contre Southampton: Nouvelles de l’équipe

Crystal Palace : Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Mitchell, Kouyate, Hughes, Gallagher, Ayew, Edouard, Zaha

Sous-titres : Guaita, Clyne, Andersen, Riedewald, Milivojevic, Schlupp, Eze, Olise, Benteke

Southampton : Caballero, Livramento, Lyanco, Salisu, Walker-Peters, Romeu, Ward-Prowse, Smallbone, Tella, Redmond, Broja

Sous-titres : Lewis, Bednarek, Valery, Perraud, Diallo, Djenepo, Elyounnoussi, Walcott, Long

.

Southampton est la cinquième équipe à concéder un record de 73 buts en Premier League en une seule année civile Crystal Palace contre Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

On a dit à Conor Gallagher d’éviter de commettre la même erreur que Jesse Lingard et de quitter Chelsea s’ils ne lui laissaient pas de temps de jeu.

Sam Allardyce a déclaré à talkSPORT: «Eh bien, je ne passerais pas trop de temps là-bas si je ne faisais pas partie de la première équipe.

«Je voudrais revenir et essayer et je pense à sa forme en ce moment et vous devez garder à l’esprit qu’il a fait ses débuts en Angleterre, c’est un international anglais.

« Il voudrait revenir en arrière et essayer de faire partie de l’équipe, mais je pense que si vous faites cela, vous devez jouer suffisamment de matchs en première équipe, car si vous ne le faites pas, vous pouvez facilement tomber en arrière comme Jesse Lingard. »

Offre de pari du jour

WILLIAM HILL propose à tous les nouveaux clients 20/1 pour que Liverpool ait 1+ tir cadré contre Newcastle jeudi

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPL20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés du 14 décembre 2021 à 09h00 au 16 décembre 2021 à 20h00. Pari maximum de 1 £ au 20/1. Retours payés sous forme de 2 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org

Crystal Palace contre Southampton : faits du match Crystal Palace a perdu cinq de ses huit derniers matchs à domicile en Premier League contre Southampton (W3), bien qu’ils aient remporté ce match exact 1-0 la saison dernière. Parmi les équipes qu’ils ont affrontées au moins 10 fois en la Premier League, contre aucune équipe, Southampton n’a remporté une plus grande part de ses matchs dans la compétition que contre Crystal Palace (58% – 14/24). Crystal Palace n’a remporté qu’un de ses 16 derniers matchs de Premier League un mercredi. (D7 L8), alors qu’à domicile, ils sont sans victoire dans 11 matchs de haut niveau mercredi depuis qu’ils ont battu Aston Villa 1-0 en février 1993. Southampton n’a remporté aucun de ses 24 derniers matchs à l’extérieur de Premier League joués le mercredi (D8 L16 ), avec leur dernière victoire de ce type à Chelsea en avril 1995 (2-0). Crystal Palace n’a perdu qu’un de ses huit matchs à domicile en Premier League cette saison (3 V, N4) ; seul Liverpool (aucun) a perdu moins de matches à domicile dans la compétition cette saison. Les Eagles cherchent à remporter des matches de championnat consécutifs à Selhurst Park pour la première fois depuis mars 2020. Southampton a concédé 73 buts en Premier League en 2021 – seules quatre équipes en ont concédé plus en une seule année civile. dans la compétition : Ipswich Town en 1994 (79), Bradford City en 2000 (76), Watford en 2017 (75) et Oldham Athletic en 1993 (74). Conor Gallagher a été directement impliqué dans 41% des 22 buts de Crystal Palace en la Premier League cette saison (six buts, trois passes décisives), la proportion la plus élevée pour une équipe par un joueur anglais dans la compétition ce trimestre avant le MD17. En fait, Gallagher a marqué (quatre) ou aidé (deux) six des 11 derniers buts des Eagles en championnat (55%). Southampton a marqué 14 buts en Premier League cette saison, mais a un total xG de 20,6. Seul Norwich a une différence négative plus élevée entre les buts attendus (15,0) et les buts réels (8) dans la compétition jusqu’à présent ce trimestre. Southampton a perdu 15 de ses 19 derniers matchs à l’extérieur de Premier League (W2 D2), les Saints ayant concédé 50 buts et marquant seulement 13 dans ces matchs. L’attaquant de Crystal Palace, Christian Benteke, a marqué six buts lors de ses neuf derniers matchs de Premier League contre Southampton – seulement contre Chelsea et Sunderland (sept chacun) il a marqué plus dans la compétition.