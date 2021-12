Équipes confirmées avec Seagulls espérant mettre fin à une série de 10 matchs de Premier League sans victoire en tant que visiteurs sans Raul Jimenez – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et commentaire talkSPORT

Brighton cherchera désespérément à retrouver le chemin de la victoire face à une équipe des Wolves à qui il manque le talisman Raul Jimenez en raison d’une suspension.

Les Seagulls ont connu un bon début de saison, mais sont maintenant sur une série de 10 matchs de Premier League sans victoire.

Brighton et Wolves ont tous deux besoin d’une victoire lorsqu’ils s’affrontent

Et l’équipe de Graham Potter a pris du retard sur ses rivaux après que leur affrontement contre Tottenham la semaine dernière a été reporté en raison d’une épidémie de Covid.

Les loups souffrent également d’une mini-sécheresse, n’ayant pas gagné dans quatre matchs de haut niveau alors qu’ils n’ont même pas marqué de but jusqu’à présent en décembre.

Brighton v Wolves: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 15 décembre.

Il se tiendra au stade Amex et débutera à 19h30.

Ce jeu sera en direct et exclusif UNIQUEMENT sur l'application talkSPORT avec une couverture à partir de 19h

Les commentaires viendront d’Alex Crook et de l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Paul Parker.

Jimenez a reçu deux cartons jaunes lors de la défaite des Wolves contre Man City Brighton contre Wolves: Nouvelles de l’équipe

Brighton : Sanchez, Lamptey, Cucurella, Connolly, Bissouma, Trossard, Mwepu, Oder, March, Burn, Veltman

Sous-titres : Scherpen, MacAllister, Lallana, Alzate, Roberts, Richards, Leonard, Turns, Ferguson

Loups : Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Trincao, Hwang, Podence

Sous-titres : Moulden, Ruddy, Cependant, Marcal, Boly, Silva, Dendoncker, Traoré, Cundle

Brighton v Wolves : faits du match Après avoir remporté leur première rencontre de Premier League avec les Wolves en octobre 2018, Brighton est sans victoire lors de ses cinq derniers matchs contre eux dans la compétition (D4 L1). Les Wolves ont gagné 2-1 contre Brighton lors de leur dernière rencontre de championnat en mai. , mais ils n’ont jamais remporté de matches de championnat consécutifs contre les Seagulls auparavant. Brighton a remporté deux de ses quatre derniers matches de Premier League en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi), ceci après avoir remporté seulement deux de ses 26 premiers matches de la compétition. au préalable (D10 L14).Les loups n’ont remporté qu’un de leurs neuf matchs à l’extérieur de Premier League un mercredi (D3 L5), battant Liverpool 1-0 à Anfield en décembre 2010. Malgré le fait qu’ils soient sur la plus longue course sans victoire actuelle de la Premier League ( 10 matchs – D8 L2), seuls les trois meilleurs clubs actuels ont perdu moins de matchs de Premier League que Brighton cette saison (Man City 2, Liverpool 1, Chelsea 2). Les loups n’ont marqué aucun de leurs quatre derniers matchs de Premier League depuis battre West Ham 1- 0 le mois dernier. Ils n’ont pas joué cinq matches de championnat sans but depuis août/septembre 2003. Seuls les Wolves (5) et Norwich (5) ont marqué moins de buts à domicile en Premier League cette saison que Brighton (6). C’est la première fois en Premier League que les Seagulls marquent en moyenne moins d’un but par match au stade Amex en une saison. la compétition termine sur un match nul (35% – 58/167).Après avoir réussi au moins 10 tirs lors de chacun de leurs cinq premiers matches de championnat cette saison, les Wolves ont réussi à atteindre les doubles chiffres dans seulement trois de leurs 11 derniers. L’équipe de Bruno Lage n’ont réussi que cinq tirs lors de leurs deux derniers matchs de Premier League combinés (3 contre Liverpool, 2 contre Man City). Neal Maupay est le meilleur buteur de Brighton en Premier League cette saison avec six buts. Il a marqué trois fois lors d’apparitions consécutives ce trimestre, son dernier but en trois matchs consécutifs en octobre 2020.