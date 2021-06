Équipes de la saison BPW pt. 2 : l’équipe « Mid-Table » de la saison

(Cela fait partie de notre série en trois parties. Lisez notre première partie du tableau inférieur Équipe de la saison. Notre dernière partie sera une équipe globale de la saison.)

Dans chaque partie du tableau de la Bundesliga, il y a des joueurs de qualité. Toutes les listes des équipes de la saison ne reflètent pas cela. Derrière les joueurs du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et d’autres grands clubs, se trouvent des footballeurs fantastiques qui méritent leur moment au soleil.

C’est de cela qu’il s’agit dans ce projet. Nous sommes ici pour jeter un œil aux meilleurs joueurs de toute la ligue en trois parties. Dans cette deuxième équipe de la saison, nous examinons les meilleurs joueurs des équipes qui ont terminé 8-14.

À la fin de nos choix, nous en avons un à remplir par les lecteurs ! Faites vos sélections, et nous vous dévoilerons notre soi-disant Fan ToTS BPW pour chaque catégorie.

Si vous voulez savoir comment nous en sommes arrivés à nos sélections à des postes spécifiques, vous pouvez les lire ici.

GK : Florian Müller — Fribourg

Nous avons été confrontés à un dilemme dès le départ.

Après avoir mené notre sondage, quatre positions n’étaient pas claires et devaient être déterminées d’une autre manière. Trois d’entre eux n’avaient besoin que d’un tirage au sort. Celui-ci était différent.

Afin de déterminer qui serait notre gardien de but ToTS, nous avons dû trouver un moyen très scientifique de faire notre sélection.

Nous avons créé un rouet en ligne pour déterminer qui nous choisirions. Nous avons fait 10 tours de roue et sommes allés avec le gardien qui a obtenu le plus de résultats. La roue n’a montré aucun amour pour Oliver Baumann. Il y avait une égalité à trois pour la deuxième place avec Jann Sommer, Alexandar Schwolow et Rafal Gikiewicz obtenant tous deux tours chacun.

Cela a laissé quatre tours et la victoire au gardien de Fribourg Florian Müller.

Autres votants : Oliver Baumann — TSG (1), Jann Sommer — BMG (1),

Rafal Gikiewicz — FCA (1), Alexandre Schwolow — BSC (1)

DD : Stefan Lainer — Borussia Mönchengladbach

Le 3G/7a de Lainer le place en tête de notre liste. Ses efforts défensifs chercheront à s’améliorer l’année prochaine, mais son passage dans l’attaque de BMG a été crucial pour leur succès. Lainer a dominé le côté droit du terrain, étouffant régulièrement les attaques et aidant des joueurs comme Marcus Thuram et Jonas Hoffman à avancer le plus rapidement possible.

Autres votants : Jonathan Schmid — SCF (1), Peter Pekarik — BSC (1)

CB 1 : Matthias Ginter — Borussia Mönchengladbach

Bien que nous ayons montré qu’il y avait des décisions proches, celle-ci n’en faisait pas partie. Nous n’avons eu aucun choix unanime ce tour, mais nous avons eu 5 sélections différentes à 80/20. C’est le premier d’entre eux. Matthias Ginter a connu une solide performance au cours des dernières saisons dans la défense de BMG. Sa marque de deux buts et une passe décisive se sont bien déroulés avec sept draps propres au cours d’une saison complète de 34 matchs.

Autres ayant reçu des votes : Stefan Posch — TSG (1)

CB 2 : Nico Elvedi — Borussia Mönchengladbach

Notre première décision à pile ou face s’est soldée par une bataille entre Nico Elvedi de Mönchengladbach et Marc Oliver Kempf de Stuttgart.

Pour ce processus, nous avons lancé une pièce virtuelle 5 fois. Dans notre tireur virtuel, les faces (Kempf) sont apparues une fois.

Il est statistiquement logique que Nico Elvedi figure sur cette liste. En plus d’être à égalité pour le plus de buts, il a plus de passes décisives et plus de draps propres que ses homologues. Cette liste peut sembler très favorable à BMG et la fin du tableau peut ne pas le refléter mais rappelez-vous ceci : lors de leurs 10 premiers matches de championnat, ils n’ont accordé que 16 buts. C’est un début assez décent pour une équipe de milieu de table.

Autres votants : Marc Oliver Kempf — VfB (2), Dedryck Boyata — BSC (1)

DG : Christian Günter — Fribourg

Notre deuxième décision à pile ou face est intervenue peu de temps après la première.

C’était une décision beaucoup plus serrée, avec le partage 3-2 en faveur du Fribourgeois Christian Günter. Cependant, Borna Sosa mérite beaucoup de crédit. De toutes les sélections de cette liste, celle-ci était l’une des plus difficiles. Est-ce qu’on va avec le joueur avec un grand nombre de buts et les draps les plus propres de Günter ? Ou choisissez-vous Borna Sosa, qui est le seul défenseur à deux chiffres dans toutes les catégories ?

Les pièces ont choisi Günter, et à la fin, c’est tout ce qui compte vraiment.

Autres votants : Borna Sosa — VfB (2), Philipp Mwene — M05 (1)

CDM : Florian Neuhaus — Borussia Mönchengladbach

Ce n’était pas une décision serrée. Le deuxième de nos cinq divisions 80/20 a vu le milieu de terrain bavarois remporter la couronne ici. Malgré de solides performances tout au long de la saison d’autres joueurs de la même catégorie que lui, personne n’a pu battre les 6 buts/6 passes décisives de Neuhaus en 33 matchs.

Autres votants : Baptiste Santamaria — SCF (1)

CM1 : Florian Grillitsch — Hoffenheim

Celui-ci a presque nécessité une autre fileuse, mais Grillitsch a réussi deux votes et cela s’est avéré suffisant. Son partenariat au milieu de terrain d’Hoffenheim avec Christoph Baumgartner a poussé l’équipe à remonter le classement dès le début de la saison. Deux buts et deux passes décisives, c’est bien, mais c’est son jeu d’accumulation et ses passes précises qui lui valent cette place.

Autres votants : Nicolas Höfler — SCF (1), Hannes Wolf — BMG (1),

Vladimir Darida — BSC (1)

CM2 : Lars Stindl — Borussia Mönchengladbach

Le deuxième attaquant mercuriel a aidé BMG dans les points de la saison où ils avaient le plus besoin de lui. Il a récolté deux passes décisives pour l’équipe lors de sa défaite 3-2 contre le Bayern Munich au début de la saison. Mais ses statistiques montrent sa véritable domination. Dans une équipe avec Breel Embolo, Alassane Pléa et Marcus Thuram, Stindl mène l’équipe avec 14 buts. Ses 10 passes décisives sont bonnes pour le 2e de l’équipe derrière Jonas Hoffman.

Autres ayant reçu des votes : Christoph Baumgartner — TSG (1)

AD : Silas Wamangituka — Stuttgart

L’un des attaquants les plus prometteurs de Stuttgart depuis que Mario Gomez fait son entrée sur la liste. La recrue de l’année en Bundesliga a tiré d’un coup de canon cette année, s’emparant de 11G/5a en 25 matchs. Son mélange unique de créativité, de vision et de rythme a fait de lui l’un des joueurs les plus excitants à regarder cette saison. S’il n’y avait pas eu une blessure tardive qui l’a exclu pour la saison, nous verrions probablement cette ligne de statistiques augmenter.

Autres ayant reçu des votes : Jonas Hoffman — BMG (1)

LW : Matheus Cunha — Hertha Berlin

C’était notre dernier tirage au sort obligatoire de cette liste.

Malgré la saison fantastique de Vincenzo Grifo de Fribourg, les pièces sont tombées 3-2 en faveur du Brésilien de Berlin.

Cunha a été l’un des points les plus brillants d’une équipe terne du Hertha Berlin qui n’a échappé aux griffes de la relégation que lors de l’avant-dernier week-end de match. Les sept buts et six passes décisives de Cunha sont tous deux à égalité pour la tête du Hertha – une affirmation indéniable de sa qualité. Pour que Hertha reste en place la saison prochaine, ils ont besoin que Cunha soit à un niveau similaire. Cette année a prouvé que cela ne devrait pas être un problème.

Autres votants : Vincenzo Grifo — SCF (2), Marcus Thuram — BMG (1)

BU : Andrej Kramaric — Hoffenheim

Le quatrième meilleur buteur de la ligue (derrière Lewandowski, Andre Silva et Haaland) occupe la dernière place de notre alignement. Kramaric est le meilleur joueur d’Hoffenheim depuis trois ans. Ses efforts ont aidé l’équipe à atteindre la Ligue Europa la saison dernière, et il tentera d’y revenir la saison prochaine. Avec beaucoup de questions concernant la stabilité d’Hoffenheim de la défense au personnel d’entraîneurs, ils peuvent compter sur Kramaric pour marquer systématiquement à l’avant.

Remplacements

Nous avons droit à sept sous-marins, et nous donnons ces places aux joueurs qui ont reçu des votes ailleurs. Elles sont:

Marc Oliver Kempf — Stuttgart Borna Sosa — Stuttgart Baptiste Santamaria — Fribourg Vladimir Darida — Hertha Berlin Christoph Baumgartner — Hoffenheim Jonas Hoffman — Mönchengladbach Vincenzo Grifo — Fribourg

Enfin, voici un aperçu visuel de l’équipe

via FutBin

Maintenant c’est ton tour! Vous pouvez soumettre vos choix pour nos équipes de fans BPW de la saison ! Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nous dévoilerons vos choix la semaine prochaine. Les soumissions se terminent le 8 juin à 23 h 59 HE.