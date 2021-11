Équipes qualifiées pour les 16 derniers

23/11/2021 à 23:05 CET

Le Barça a perdu l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale Finale de la Ligue des champions après avoir échoué à battre Benfica. Le blaugrana jouera la passe contre le Bayern, qui après avoir gagné à Kiev, est l’un des six équipes qui ont déjà obtenu leur billet pour figurer parmi les 16 premiers.

Les Manchester United a également scellé sa passe après avoir gagné à Villarreal, tandis que le Chelsea et la Juventus Ils ont terminé leur groupe et seront également en huitièmes. Liverpool et l’Ajax sont les deux autres équipes qui ont déjà passé la phase de groupes, malgré le fait qu’ils n’ont pas encore joué leur match de la cinquième journée de la phase de groupes.

Jusqu’à six autres équipes pourraient sceller leur laissez-passer ce mercredi

Madrid, Inter Milan, Manchester City, PSG, Porto et Dortmund Ils peuvent certifier leur classement dans la journée de ce mercredi. Ceux de Carlo Ancelotti seront classés s’ils gagnent leur match contre le shérif. Si les blancs gagnent, les Inter Il pourrait également certifier sa passe s’il parvient à marquer les trois points contre Shaktar Donetsk.

Le Borussia Dortmund et le Sporting de Portugal disputeront une authentique finale dans le groupe C. A égalité de points et avec le Ajax classées premières du groupe, les deux équipes se retrouveront à Lisbonne. Si Dortmund gagne, ce sera une équipe des 16 derniers pour le « goal average » alors que si les Portugais le font, ils devront attendre pour marquer un point le dernier jour pour le faire.

Dans le groupe B, avec le Liverpool étant mathématiquement le premier du groupe, Porto pourrait être celui qui accompagnera les hommes de Klopp. Si les Portugais gagnent et que le Sportif perd contre Milan sera une équipe en huitièmes de finale.

Dans le dernier groupe en jeu, Manchester City et le PSG pourraient certifier leur classement malgré l’affrontement. Si il Sorcières perd contre Leipzig, les deux équipes seront classées quelle que soit l’issue de leur match. Si Bruges parvient à battre les Allemands, un seul des deux, quel que soit le vainqueur, pourra certifier sa passe.