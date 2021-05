18/05/2021

Activé à 13 h 59 CEST

Quique Briz

La fin de la saison 2020-21 approche et il y a déjà de nombreuses équipes qui ont confirmé leur participation à la prochaine Ligue des champions. En l’absence de jouer la finale entre Manchester City Oui Chelsea de cette campagne à Porto, ce sont les équipes classées pour l’édition 2021-22.

Pot 1 de la phase de groupes

En tant que semence des groupes, ils sont confirmés Manchester City, Bayern Munich, Inter de Milan Oui Sportif du Portugal. Les champions de France et d’Espagne seront ajoutés et le Chelsea s’il remporte les Champions, en plus de Villarreal ou alors Manchester United s’ils gagnent la Ligue Europa. Au cas où l’orejona tomberait sur le côté “ citoyen ”, le Zénith entrerait en tête de série.

Phase de groupes

Au total, ils ont déjà confirmé leur présence au moins en phase de groupes Athlète de Madrid, Barcelone, Real Madrid, Séville, Manchester City, Manchester United, Bayern Munich, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Inter de Milan, Atalanta, Sportif du Portugal, Porto, Zénith, Dynamo de Kiev Oui Ajax.

Éliminatoires

Ils doivent passer un tour précédent Soyez & scedil; ikta & scedil; (Turquie) et Salzbourg (L’Autriche). Cependant, si les Champions Champions actuels sont déjà en phase de groupes grâce à leur position en Ligue (confirmée dans le cas de Manchester City, mais Chelsea ne l’a pas encore certifiée), les champions turcs iraient directement en phase de groupes. Si tel est le cas, les Rangers (Écosse) atteindraient les barrages.

Troisième tour précédent

Il commencera à partir du troisième tour précédent le champion danois et le Rangers (Ecosse), qui ont encore une chance de participer aux barrages. Si les hommes de Steven Gerrard passent enfin à cette phase, le Slavia Prague (République tchèque) prendra également le départ de ce tour.

Dans la Liga Route, où jouent les non-champions de leurs ligues, ils ont déjà confirmé leur présence dans cette phase Benfica (Le Portugal), Spartak de Moscou (Russie) et Shakhtar Donetsk (Ukraine).

Deuxième tour préliminaire

Au départ, ceux classés au second tour sont Slavia de Prague (République tchèque), Omonia Nicosie (Chypre) et Jeunes garçons (Suisse). Si les Tchèques se qualifient automatiquement pour le troisième tour, l’Olympiacos (Grèce) et l’Étoile rouge (Serbie) partiront également d’ici.

Quant au parcours de la Liga, PSV Eindhoven (Pays Bas), Galatasaray (Turquie) et celtique (L’Ecosse) sait déjà qu’ils partiront du deuxième tour.

Premier tour préliminaire

Ils ont déjà leur billet pour le premier tour de qualification Olympiacos (Grèce), étoile rouge (Serbie), Dinamo Zagreb (Croatie), Malmö (Suède), Bodø / Glimt (Norvège), Kairat Almaty (Kazakhstan), Shakhtyor Soligorsk (Biélorussie), Ludogorets (Bulgarie), Legia de Varsovie (Pologne), Slovan Bratislava (Slovaquie), Ferencváros (Hongrie), & Zcaron; algiris Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie), Shkëndija 79 (Macédoine du Nord), Shérif Tiraspol (Moldavie), Rovers Shamrock (Irlande), HJK Helsinki (Finlande), Dinamo Tbilissi (Géorgie), & Hstrok; amrun Spartiates (Malt), Valur Reyjkavík (Islande), Nomades de Connah’s Quay (Gallois), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Budu & cacute; nost (Monténégro) et Flora Tallinn (Estonie).

Ronde préliminaire

Il réunira les champions des quatre pires fédérations européennes des îles Féroé. Les demi-finales et la finale seront jouées et une seule passera au premier tour. Ils font confirmer leur présence HB Torshavn (Îles Féroé), Prishtina (Kosovo) e Inter d’Escaldes (Andorre), en plus du champion de Saint-Marin.

Les phases préliminaires de la compétition auront lieu cet été et la grande finale devrait avoir lieu au stade Krestovski, domicile du Zenit St. Petersburg.