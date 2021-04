Équipes sportives et athlètes voient le verdict de Chauvin comme mandat pour PLUS d’activisme pour la justice sociale ⋆ .

Presque pour une équipe, la condamnation cette semaine de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin est considérée comme un mandat pour doubler le militantisme pour la justice sociale. USA Today a déclaré que le verdict se préparait depuis des siècles. Sports Illustrated a vu le monde pousser un soupir de soulagement.

Des équipes professionnelles et des athlètes à travers le pays ont tweeté à propos du verdict. Les thèmes les plus répandus étaient la justice, la réforme de la police et le besoin de plus d’activisme pour la justice sociale. Ce dernier étant la cause centrale de la diminution rapide de l’approbation par les États-Unis des sports professionnels en proie à des problèmes politiques.

De nombreux médias sportifs ne font qu’énumérer le flot de tweets. Mike Freeman, de USA Today, a affronté l’Amérique blanche:

«Ce à quoi nous sommes habitués, ce qui s’est passé tant de fois dans le passé, au fil des jours, des années et des siècles, c’est le flic qui a tué un homme noir non armé est sorti en liberté. «Les exemples sont nombreux; un Jour de la marmotte tortueux et horrible de la violence sanctionnée par l’État contre les corps noirs, suivi par des jurys laissant les auteurs marcher. Des noms comme King et Till et Trayvon. »

Il convient de noter que parmi les noms mentionnés par Freeman, seul Rodney King a été victime de «violences sanctionnées par l’État», Emmett Till et Trayvon Martin ont été tués par des civils.

Le verdict de culpabilité dans le procès pour meurtre de Chauvin était différent, a écrit Freeman. «Pour une fois, il y avait la justice, et elle est venue en partie grâce à un univers sportif qui s’est uni pour se battre pour elle. Ce genre de justice raciale ne sera peut-être pas revu de votre vivant, exagéra Freeman.

James Salvador a écrit pour Sports Illustrated que «le monde a poussé un soupir de soulagement» face au verdict. Aucun parti pris là-bas!

Michael Wilbon d’ESPN a déclaré qu’il était soulagé, mais pas encore optimiste. «C’est le seul résultat juste.»

L’entraîneur des San Antonio Spurs et SJW Greg Popovich a déclaré: «Je pense qu’il est temps de comprendre que c’était une victoire dans une guerre qui doit continuer à être menée dans le sens d’exiger l’égalité, la justice et les droits – parce que cela ne s’est pas encore produit. . »

Le tweet de la NBA a qualifié le procès Chauvin de «point éclair sur la façon dont nous regardons la race et la justice», mais a déclaré qu’il y avait «beaucoup de travail à faire», promettant de «redoubler» d’efforts pour des changements dans la police et la justice pénale. La WNBA et son Conseil de justice sociale ont annoncé des plans pour lutter contre le «racisme systémique».

Les équipes de basket-ball de Phoenix, les Suns et Mercury, ont tweeté conjointement «notre travail de bergers de la justice sociale et raciale ne s’arrête jamais». Karl-Anthony Towns, des Timberwolves du Minnesota, a qualifié le verdict Chauvin de «réforme dont ce pays a besoin».

L’entraîneur des Brooklyn Nets, Steve Nash, a déclaré que les mouvements de justice sociale «créent un impact» et offrent un avenir meilleur aux enfants. Il n’était pas convaincu que le verdict servirait la justice, mais espère que ce type de verdict sera «la norme».

Le Seattle Storm de la WNBA a publié un tweet sévère appelant à ce que les forces de l’ordre du monde entier soient tenues responsables de «toutes leurs décisions».

Toujours sous le choc de leur erreur du All-Star Game, la Major League Baseball et le syndicat des joueurs ont juré de continuer à faire progresser la justice sociale, l’égalité, la diversité et l’inclusion. Le directeur des Astros de Houston, Dusty Baker (sur la photo ci-dessus, à partir de 3 h 03) a ignoré le fléau des meurtres dans les quartiers défavorisés de l’Amérique et a suggéré que le verdict de culpabilité «nous aidera à guérir et nous cesserons la violence».

US Soccer a également condamné l’Amérique pour «racisme systémique».

Enfin, More Than A Vote, une organisation d’athlètes et d’artistes noirs qui a démarré l’année dernière pour aider à élire les démocrates, a fait cette demande: «Nous avons besoin de plus qu’un verdict. Nous avons besoin que les vies des Noirs comptent avant leur départ.