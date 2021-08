Equipez-vous de ces gadgets pour le retour du télétravail

Télétravail C’est devenu une option de plus, car la pandémie devait venir pour que de nombreux emplois puissent être développés à distance. Lorsqu’il s’agit de se mettre au travail, il est toujours conseillé de s’entourer des meilleurs accessoires qui vous permettront d’être plus productif et efficace. Ce sont les articles les plus intéressants quand il s’agit de se mettre devant l’ordinateur et que le télétravail n’est pas un problème.

4 gadgets utiles pour mieux télétravailler

Adaptateur USB C vers Ethernet

C’est un petit adaptateur qui est assez bon marché et avec de bonnes performances. Selon la zone de votre domicile où vous allez travailler, le signal Wi-Fi peut ne pas arriver correctement. Par conséquent, si vous avez la possibilité de vous connecter par câble, vous ne subirez plus de problèmes ni de pertes de signal. Il dispose d’une entrée USB C mâle, qui est celle que les ordinateurs portables Apple apportent par défaut, bien qu’elle soit déjà pratiquement un standard pour tout ordinateur, et puisse également être utilisée dans certaines tablettes. Pour moins de 19€ vous pouvez le trouver sur Amazon.

Support portatif en aluminium

Qui utilise un ordinateur portable n’adopte probablement pas la bonne posture. Pour éviter cela, ce support en aluminium léger est un élément très efficace pour ayez les mains bien placées, et faites en sorte que vos poignets ne se fatiguent pas. Mieux encore, une fois plié, il ne prend pratiquement rien et son poids plume de 420 g vous permettra de l’emporter partout. Une belle opportunité d’assurer votre santé pour moins de 26€ et que vous pouvez acheter sur Amazon.

Casque sans fil HiTune T2

Si vous recherchez l’équilibre entre un casque confortable, quelle proportion de son et vous permet de répondre à vos appels sans avoir à vous arrêter de travailler, cette proposition du fabricant UGREEN est très adaptée. C’est quelque chose d’assez inhabituel pour des appareils dans cette gamme de prix, et cela vous pouvez acheter sur Amazon pour moins de 45 €. De conception très similaire aux AirPod, avec seulement 15 minutes de charge, vous disposez d’une heure de fonctionnement.

chaise de bureau NOBLEWELL

Pour bien télétravailler depuis chez soi, il est indispensable d’avoir une bonne assise. Abandonnez l’idée d’utiliser la chaise de salle à manger ou toute autre, puisque pour moins de 90€ vous avez cette modèle de bureau entièrement réglable et ergonomique. Eviter les maux de dos est essentiel pour pouvoir continuer avec le rythme de travail. Réglable en hauteur, il protège bien le bas du dos et supporte jusqu’à 150 kilos de poids.

Si dans quelques jours vous allez définitivement franchir le pas vers le télétravail, voici quelques-unes des accessoires utiles que vous devez garder à l’esprit.