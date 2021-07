Équipez-vous pour jouer en vacances au meilleur prix : la Nintendo Switch Lite est en promo 189 € | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous partez en vacances et souhaitez profiter de votre jeu préféré ? Si la réponse est oui, profitez-en : la Nintendo Switch Lite est en vente à la FNAC pour 189 euros.

Si vous comptez les jours pour profiter de vacances bien méritées, ils vous équipent sûrement aussi pour passer un bel été. Dans la valise d’un fan de jeux vidéo, une console portable ne peut pas manquer : elle est indispensable pour animer le voyage en voiture, en train ou en avion, et elle sera votre compagnon indissociable pendant que vous bronzer ou vous détendre sous le parasol.

Si vous n’en avez pas encore, maintenant vous avez la possibilité d’acheter la Nintendo Switch Lite la moins chère. Il est en vente à la FNAC en trois coloris différents pour seulement 189,99 euros, l’un des prix les plus bas qu’il ait jamais eu.

C’est le bon moment pour obtenir la console Nintendo la plus compacte au meilleur prix. Il coûte généralement 229,99 €, donc vous économisez 40 euros grâce à cette promotion.

Cette console Nintendo est exclusivement portable, bien qu’elle soit compatible avec tout le catalogue des jeux de sa grande sœur.

L’offre FNAC n’est pas améliorée par Amazon. Dans ce magasin, l’alternative la moins chère a un prix de 199 euros, ce qui la rend 10 euros plus chère. Il descend rarement en dessous de 190 euros, c’est donc un moment imbattable pour obtenir cette console.

Vous avez le choix entre différentes couleurs pour choisir votre favori. Pour 189,99 euros il est en jaune, gris et corail. Si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus, pour 194,99 euros vous l’avez aussi en turquoise et bleu.

La Nintendo Switch Lite est la meilleure console portable pour jouer en vacances. Elle est plus compacte, plus légère et moins chère que sa grande sœur, et elle vous permet de profiter de vos jeux préférés n’importe où.

Il est équipé d’un écran de 5,5 pouces et d’une résolution de 720p. Il a les commandes intégrées sur les côtés et grâce à son poids léger (seulement 275 grammes), il est 100% mobile, vous pouvez donc le transporter avec vous dans votre sac à dos, votre sac ou dans une grande poche.

Si vous êtes adhérent, la FNAC vous envoie la commande entièrement gratuite avec possibilité de livraison à domicile en 2h. Si vous n’êtes pas membre, vous pouvez économiser sur les frais d’expédition en récupérant la console dans votre magasin le plus proche.

