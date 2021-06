Équipez-vous pour regarder le football avec ce téléviseur QLED 50″ Samsung en vente près de 300 moins cher

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’Euro est sur le point de commencer ! Si vous voulez regarder le football comme vous en avez toujours rêvé, passez à un téléviseur QLED Samsung avec cette offre : il s’agit d’un modèle 50 pouces du catalogue 2021 et bénéficie d’une remise de près de 300 euros. Profiter de!

Votre ancienne télé ne donne plus d’elle-même et vous craignez qu’elle ne ruine l’Eurocup ? Vous méritez de profiter du football avec la meilleure qualité d’image et de son, alors n’hésitez pas et investissez dans un nouveau téléviseur pour votre salon.

Et si vous ne voulez pas que le changement soit coûteux, l’offre dont nous allons parler aujourd’hui est parfaite pour vous. Il s’agit d’un Téléviseur intelligent QLED Samsung de 50 pouces, qui est actuellement sur eBay pour seulement 599,99 euros.

Plus précisément, nous parlons d’un modèle du catalogue 2021, équipé des dernières technologies et de la meilleure qualité de panneau. Son prix officiel est de 879 euros, vous économisez donc 280 euros grâce à cette offre. Dans d’autres magasins, par exemple la FNAC, vous pouvez le trouver un peu moins cher, pour 835 euros, donc vous continuez à économiser 236 euros. Il s’agit donc de une excellente occasion d’acheter ce téléviseur Samsung QLED beaucoup moins cher.

Téléviseur QLED 4K de Samsung du catalogue 2021 avec une dalle de 50 pouces. La technologie Quantum Dot vous permet de profiter de 100% du volume de couleur. Son processeur est capable d’optimiser les images et de les transformer en 4K quelle que soit leur source source. Il prend en charge plusieurs assistants vocaux.

Le modèle proposé est le Samsung QLED QE50Q60A, un modèle arrivé sur le marché en 2021 qui vous offre un panel de la meilleure qualité et les dernières innovations technologiques introduites par la marque.

La technologie Quantum Dot de Samsung vous permet de profiter de 100% du volume de couleur, de sorte qu’avec ce téléviseur, vous verrez le football dans des couleurs totalement réalistes, comme si vous étiez dans le stade. Prend en charge HDR10 + pour créer des noirs plus profonds, des images plus éclatantes et un niveau de détail plus élevé.

Dans les années 50 du siècle dernier, les premiers téléviseurs à tube étaient très différents des panneaux LED et OLED modernes que nous utilisons aujourd’hui. Comment fonctionne une télévision ?

Le cerveau de cette Smart TV est un processeur Samsung 4K, qui optimise les images et les transforme en qualité 4K quelle que soit la source source qui ont le contenu. Aussi, grâce au Technologie Motion Xcelerator, vous donne des images plus nettes car il ajoute automatiquement des cadres, ce qui est particulièrement apprécié dans les scènes rapides d’événements sportifs.

Et pour rendre le contrôle du téléviseur aussi simple et confortable que possible, a plusieurs assistants vocaux intégrés. Vous pouvez choisir entre Bixby, Alexa ou Google Assistant et utiliser celui que vous préférez.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.