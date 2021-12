Equitas SFB, Chola MS General Insurance en partenariat pour une assurance maladie spécifique aux femmes

Il couvre également les tests génétiques pour la mère et l’enfant.

Equitas Small Finance Bank (Equitas SFB) a annoncé lundi qu’elle s’est associée à Cholamandalam MS General Insurance pour lancer la politique Chola Sarva Shakti, une police d’assurance maladie spécifique aux femmes pour donner aux femmes indiennes une bonne santé et de bonnes finances. Les prestations de la police comprennent une assurance en cas d’accidents personnels ou de toute crise de santé, une assurance maladie et maternité, une aide à l’éducation de l’enfant et une prestation EMI à l’assuré en cas de licenciement ou de suspension temporaire de l’emploi en raison de problèmes de santé et une couverture coup de main pour l’assuré période d’hospitalisation, ainsi que des tests génétiques pour la mère et l’enfant.

