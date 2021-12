Equitas SFB devient partenaire bancaire du gouvernement du Maharashtra

Conformément à un accord, Equitas Small Finance Bank est en droit de distribuer les salaires et indemnités aux employés existants ainsi que de fournir une pension aux retraités, offrant ainsi des solutions aux institutions et des services à valeur ajoutée pour les particuliers, a déclaré la banque dans un communiqué.

Equitas Small Finance Bank a déclaré lundi qu’elle avait été constituée en tant que partenaire bancaire du gouvernement du Maharashtra pour offrir ses services aux employés du gouvernement de l’État.

Conformément à un accord, Equitas Small Finance Bank est en droit de distribuer les salaires et indemnités aux employés existants ainsi que de fournir une pension aux retraités, offrant ainsi des solutions aux institutions et des services à valeur ajoutée pour les particuliers, a déclaré la banque dans un communiqué.

La Bandhan Bank, la Karur Vysya Bank et la South Indian Bank sont les trois autres banques chargées de distribuer les salaires et les indemnités aux employés du gouvernement, a-t-il déclaré.

L’accord porte sur la base de responsabilité. Le gouvernement a autorisé Equitas Small Finance Bank à ouvrir des comptes de salaire et de retraite pour les employés actuels et retraités dans 58 de ses succursales dans le Maharashtra, a déclaré le prêteur.

La banque est soumise au retrait et au décaissement des fonds.

Murali Vaidyanathan, président-directeur général et responsable des services bancaires en succursale – Passif, produits et patrimoine, Equitas Small Finance Bank Limited, a déclaré : « Chez Equitas Small Finance Bank, nous avons cru à la simplification de nos services pour offrir aux clients une expérience bancaire transparente.

« Notre association avec le gouvernement du Maharashtra ouvre des voies pour tirer parti de nos 58 succursales dans le Maharashtra pour fournir des solutions sur mesure aux institutions et nous aide à fournir des services à valeur ajoutée aux clients individuels, y compris les chargés de clientèle, des récompenses pour chaque dépense, etc. »

Cela contribuera également à renforcer la présence de la banque sur le marché du Maharashtra et Equitas SFB souhaite faire la différence dans cet espace en offrant une valeur pour l’argent investi avec la banque, a-t-il déclaré.

