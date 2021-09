Equitas SFB lance des FD numériques sur Google Pay en partenariat avec Setu

in

Selon un communiqué de la banque, les clients peuvent, via l’application Google Pay, réserver des FD à taux d’intérêt élevé entièrement numériquement.

Equitas Small Finance Bank (SFB) a lancé une initiative permettant aux clients de réserver des dépôts fixes (FD) sur Google Pay en moins de deux minutes sans avoir à ouvrir un compte bancaire. L’offre a été rendue possible en connectant des interfaces de programmation d’applications (API) construites par le fournisseur d’infrastructure fintech Setu. Pour commencer, cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de Google Pay qui accèdent à l’application depuis Android.

Selon un communiqué de la banque, les clients peuvent, via l’application Google Pay, réserver des FD à taux d’intérêt élevé entièrement numérique – sans avoir à ouvrir un compte d’épargne avec Equitas Bank sur son propre emplacement intégré à la plate-forme Google Pay.

« Les utilisateurs de Google Pay peuvent réserver des FD dans le confort de leur foyer, ce qui garantit une expérience simple, sûre et sans tracas. À l’échéance, le principal et les intérêts du FD vont directement sur le compte bancaire existant de l’utilisateur de Google Pay, qui pourrait être dans n’importe quelle banque en Inde », a-t-il déclaré.

En tant que banque commerciale régulière de la RBI, les dépôts dans Equitas sont couverts par une garantie de dépôt pouvant aller jusqu’à Rs 5 lakh par déposant. Les clients peuvent profiter de retours allant jusqu’à 6,35 % pour un FD d’un an.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.