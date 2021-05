Equitas SFB offre une facilité d’ouverture de compte en ligne pour les NRI

La banque nette d’Equitas faciliterait également l’investissement dans des fonds communs de placement et des services de gestion de portefeuille pour les titulaires de comptes NRI.

Equitas Small Finance Bank (Equitas SFB) a déclaré jeudi qu’elle était devenue la première SFB à offrir à son segment de clientèle NRI la facilité d’ouverture de compte en ligne. La banque sera également la seule de l’espace SFB à disposer de gestionnaires de relations virtuels basés sur les fuseaux horaires, a-t-elle affirmé. Le processus en ligne d’ouverture de compte pour les NRI peut être effectué via un téléphone intelligent ou un ordinateur connecté à Internet. Les candidats devront envoyer les documents par courrier dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

Avec cette décision, Equitas SFB augmente les opportunités pour ses titulaires de comptes NRI de gérer leurs investissements, dépôts et revenus gagnés en Inde. La banque nette d’Equitas faciliterait également l’investissement dans des fonds communs de placement et des services de gestion de portefeuille pour les titulaires de comptes NRI.

Grâce à des alliances bancaires, Equitas SFB propose également des services de transfert de fonds en ligne et hors ligne à ses clients NRI aux meilleurs taux de change, ce qui facilite et facilite le transfert de leurs revenus à l’étranger vers l’Inde de manière transparente.

Equitas SFB propose des taux d’intérêt de 6,8% par an sur les dépôts fixes et de 7% par an sur les soldes SB entre Rs 1 lakh et Rs 2 crore pour les comptes NRI.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.