Equitas SFB Q4 PAT grimpe de 162%

Equitas Small Finance Bank a annoncé jeudi un bond de 162% de son bénéfice après impôts (PAT) à Rs 113 crore pour Q4Fy21, contre Rs 43 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le revenu total s’élevait à Rs 997 crore contre Rs 799 crore dans la période de l’année précédente, enregistrant une croissance d’environ 25%.

Equitas SFB a déclaré que le NPA brut était de 3,59% au T4FY21, contre 4,16% (approche pro forma) au T3FY21 et 2,72% au T4FY20. Le NPA net s’est établi à 1,52% au T4FY21 contre 1,71% (approche pro forma) au T3FY21 et 1,67% au T4FY20. Le taux de couverture des provisions à 58,59%.

Au cours du quatrième trimestre, la banque a radié Rs 171 crore dans le portefeuille de microfinance tandis que la perte de crédit et la provision pour FY21 était à Rs 375 crore contre Rs 247 crore dans FY20.

Le revenu net d’intérêts pour Q4FY21 était de Rs 449 crore contre Rs 424 crore au T4FY20. La marge nette d’intérêt (NIM) s’établit à 7,57% tandis que le résultat core (résultat net hors commissions PSL, trésorerie et autres) s’établit à 84%. Au 31 mars 2021, le CRAR total de la banque était de 24,18%, le CRAR de niveau I étant à 23,23% et le CRAR de niveau II à 0,95%, a-t-il ajouté.

