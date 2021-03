Equitas SFB renouvelle son partenariat avec CSK pour IPL 2021

Equitas Small Finance Bank était auparavant associée aux trois fois champions de l’IPL de 2018 à 2020.

Equitas Small Finance Bank a renouvelé son partenariat avec Chennai Super Kings (CSK) pour la prochaine saison IPL 2021. Elle sera le partenaire bancaire de détail officiel du franchisé. L’équipe CSK arborera le logo Equitas SFB à l’arrière du casque et la casquette dans le cadre du maillot de l’équipe.

Equitas Small Finance Bank était auparavant associée aux trois fois champions IPL de 2018 à 2020. Murali Vaidyanathan, président et chef de pays, succursale bancaire, Equitas, a déclaré: «Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure d’approfondir notre association et d’étendre notre portée à un segment diversifié de notre population. La nouvelle campagne s’inscrit dans la philosophie de notre marque, qui nous fournira une plateforme idéale pour construire une société durable et un avenir responsable. »

Parlant de l’association, le PDG de CSK, KS Viswanathan, a déclaré: «Nous avons eu une bonne association au fil des ans, notamment en étant champions lors de la première saison de notre partenariat en 2018. Nous sommes reconnaissants de leur soutien continu.

