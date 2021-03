Equity Crowdfunding: les 7 meilleures startups disponibles sur StartEngine Now

Note de l’éditeur: cet article est régulièrement mis à jour pour fournir les informations les plus récentes.

Parmi les nombreuses plateformes de financement participatif en actions, Démarrer le moteur est l’un des leaders. Un facteur critique a été l’avantage de l’entreprise en tant que précurseur dans l’industrie. Mais, comme on pouvait s’y attendre d’une entreprise pionnière, StartEngine est également un innovateur.

Par exemple, la société a récemment introduit une plateforme de trading secondaire. Cela permet d’échanger les actions des startups, ce qui devrait contribuer à encourager encore plus d’activité et de liquidité.

Howard Marks est le PDG et co-fondateur de StartEngine. Avant de lancer l’entreprise, il a lancé plusieurs autres entreprises à succès, notamment Activision Blizzard (NASDAQ:VTT), qui a une valeur marchande d’environ 72 milliards de dollars. Il a également cofondé Acclaim Games, qui a ensuite été vendu à Disney (NYSE:DIS).

«Dans l’ensemble, je considère StartEngine comme l’un des trois comptes« incontournables »pour les investisseurs en démarrage en ligne», a déclaré Brian Belley, fondateur de Crowdwise.org et de VentureWallet. «Investir sur toute autre plateforme de financement participatif en actions est bien plus une préférence facultative pour les investisseurs qui souhaitent investir dans certaines niches ou qui souhaitent passer plus de temps à examiner chaque opération de financement participatif en actions.»

Jetons un coup d’œil aux sept meilleures startups que vous pouvez acheter sur StartEngine en ce moment:

WebJoint

Épilogue

iPill

Jetson

Livresniffer

Ange de soins

Technologie scientifique Flash

Financement participatif en actions: WebJoint

Le marché du cannabis se développe dans le monde entier. Mais l’industrie est encore complexe pour les consommateurs et les producteurs en raison de la mosaïque de réglementations et de lois. Cela a rendu difficile la mise en place d’une infrastructure de vente directe aux consommateurs plus efficace.

Bub pour WebJoint – qui a été fondée en 2017 – cette startup fournit les outils pour vous aider. L’entreprise a construit une plate-forme logicielle qui permet le commerce électronique et la gestion des stocks.

Il y a certainement eu une traction considérable. WebJoint est désormais le premier réseau de livraison de cannabis en Californie (avec plus d’un tiers des livraisons). Depuis sa création, environ 161 millions de dollars de commandes ont été traitées. Il existe actuellement plus de 400 000 comptes clients au détail et le prix moyen du billet est de 87,50 $. Quant à la croissance des livraisons, elle était de 346% sur une base annuelle.

En ce qui concerne la campagne de financement participatif en actions, la société a levé près de 353 000 $ auprès de 437 investisseurs, et la valorisation est de 44,3 millions de dollars.

Épilogue

Même avec les progrès de l’intelligence artificielle (IA), le fait est que les meilleurs systèmes de vision par ordinateur ne peuvent atteindre qu’environ 2% de l’acuité de l’œil humain. La technologie est généralement bonne avec des objets plus grands, par exemple, des voitures ou des piétons à proximité.

Mais pour que la conduite autonome soit courante, les systèmes de vision par ordinateur devront s’améliorer. Et c’est l’objectif d’Epilog. En fait, la société affirme que ses systèmes sont au moins 10 fois meilleurs que ce qui est sur le marché aujourd’hui. Il y a neuf brevets sur la technologie.

Le système d’Epilog pour l’assistance avancée au conducteur s’appelle SideCar, que les conducteurs montent sur le pare-brise. Ceci est actuellement en cours d’essais clients.

Entre-temps, la société a trouvé une autre utilisation intéressante de sa technologie: la mesure à distance de la température corporelle, comme pour Covid-19. Le produit, appelé Tempo, est maintenant en production. (Il existe un partenariat avec Jabil Optics.)

En ce qui concerne le tour de financement participatif en actions, la société a levé plus de 224 000 $ auprès de 252 investisseurs, et la valorisation est de 21,2 millions de dollars. Le montant minimum d’investissement est de 250,60 $.

iPill

Le PDG d’iPill, le Dr John Hsu, a développé un système qui exploite la technologie des smartphones avec un distributeur sécurisé. Les pilules ne sont accessibles que par la personne avec l’ordonnance et pour la posologie approuvée. Il y a trois brevets délivrés sur le système. De plus, l’application propose également des services de thérapie cognitivo-comportementale.

Bien que le système ne soit pas encore disponible sur le marché, la société a reçu un enregistrement de classe I de la Food and Drug Administration (FDA). Cela signifie que le système iPill peut être vendu une fois fabriqué. Il est prévu que la distribution commence à la fin du premier trimestre.

Fondé il y a trois ans, iPill a été amorcé avec 500 000 $ du fondateur. Et en ce qui concerne la campagne de financement participatif en actions, iPill a levé plus de 10 000 $ auprès de 12 investisseurs, et la valorisation de l’entreprise est de 7,5 millions de dollars.

Jetson

Le fondateur de Jetson, Peter Peng, a eu l’inspiration pour sa startup lorsqu’il a essayé d’utiliser D’Amazon (NASDAQ:AMZN) Alexa pour commander du dentifrice. L’expérience a été frustrante car le système n’offrait qu’une seule marque et n’avait aucun moyen efficace de faire une recherche.

Peng a cherché des alternatives à Alexa, mais n’a pas trouvé d’option appropriée. Alors il a construit le sien. Jetson est une place de marché qui permet à toute marque de vendre ses produits ou services.

Considérez qu’il utilise une IA sophistiquée, y compris NLU (compréhension du langage naturel), qui est en instance de brevet. Cela permet essentiellement des conversations en plusieurs étapes avec un assistant vocal. Le logiciel peut également être facilement intégré dans des plates-formes existantes telles que Pommes (NASDAQ:AAPL) Siri, Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) Google Home et, oui, Alexa.

Notez que le commerce vocal devrait connaître une croissance significative. Selon Juniper Research, les dépenses via le commerce vocal devraient atteindre 80 milliards de dollars d’ici 2023.

En termes de traction, Jetson a signé divers partenariats, notamment avec Postmates, Chowly, Shopify (NYSE:MAGASIN) et Delivery.com. Il y a plus de 13 150 marchands et 1,46 million de produits disponibles.

L’entreprise a déjà levé environ 2,8 millions de dollars. En ce qui concerne le tour de financement participatif actuel, Jetson a levé plus de 272 000 $ auprès de 371 investisseurs. L’évaluation est de 20 millions de dollars.

Livresniffer

Pour la plupart des auteurs, augmenter les ventes peut être extrêmement difficile. La publicité sur des plateformes comme Amazon ou Google peut coûter cher. Il existe également un grand nombre de titres publiés chaque jour – dont beaucoup sont auto-publiés.

Pourtant, BookSniffer se propose de résoudre ce problème. La société a développé une application iOS et Android qui compte plus de trois millions de livres et plus de 1600 auteurs enregistrés.

Certaines des fonctionnalités de BookSniffer incluent:

messagerie directe entre auteurs et lecteurs; portails d’auteur sophistiqués; programmes publicitaires à faible coût; et des pages de destination de livre personnalisées.

En octobre, lorsque l’application a été lancée, les revenus ont atteint 30 000 $. Le modèle commercial de l’entreprise comprend à la fois la publicité et les abonnements.

En ce qui concerne la campagne de financement participatif en actions, la société a levé près de 128 000 $ auprès de 237 investisseurs, et la valorisation est de 18,4 millions de dollars. L’investissement minimum est de 249,84 $.

Ange de soins

Care Angel a développé un assistant vocal alimenté par l’IA pour fournir une gestion personnalisée des soins et une surveillance de la santé. L’entreprise se concentre principalement sur les populations à haut risque souffrant de maladies chroniques. Cependant, en utilisant l’application, il est possible de vivre seul à la maison tout en bénéficiant d’une surveillance continue.

Avec la pandémie de Covid-19, les technologies médicales numériques sont devenues courantes. Ils sont également un élément clé pour les compagnies d’assurance de soins gérés pour fournir des soins rentables.

Care Angel a été lancé en 2017 et a accueilli plus de 60 000 patients. Depuis, la croissance est restée forte. La société travaille désormais avec divers grands régimes de santé à travers le monde, représentant environ 600 000 membres. Care Angel estime que sa solution a enregistré un engagement de 83% et une réduction des coûts cliniques de 41 $ par membre et par mois.

En ce qui concerne le tour de financement participatif en actions, la société a levé près de 256 000 $ auprès de 275 investisseurs, pour une valorisation de 45,7 millions de dollars.

Technologie scientifique Flash

Jason Deese a passé les 25 dernières années en tant que météorologue à la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Association). Pendant ce temps, il a vu les ravages que la foudre peut avoir sur les villes et les villages. Gardez à l’esprit que plus de 4 000 personnes en meurent chaque année. Quant à l’impact économique, il est estimé entre 6 et 7 milliards de dollars par an aux États-Unis.

Deese a donc fondé Flash Scientific Technology pour aider à résoudre le problème. Son système est basé sur un algorithme sophistiqué – qui a traité des données sur plus de 3000 tempêtes – qui prédit la foudre avec un haut degré de précision (il existe un brevet sur la technologie).

Le résultat est qu’il peut donner un avertissement plus tôt, et permet donc aux gens d’avoir suffisamment de temps pour se mettre à l’abri.

L’entreprise en est aux premières étapes de la commercialisation. Actuellement, il est en conversation avec des entreprises comme NetJets, Southwest Air (NYSE:LUV), Georgia Power, les Administration aéroportuaire d’Atlanta Hartsfield et le Systèmes de défense Elbit (NASDAQ:ESLT).

Pour le tour de financement participatif, la société a levé plus d’un million de dollars auprès de plus de 1900 investisseurs, et la valorisation est de 10,2 millions de dollars.

Tom Taulli (@ttaulli) est l’auteur de divers livres sur l’investissement et la technologie, notamment les bases de l’intelligence artificielle, les stratégies d’introduction en bourse à haut profit et All About Short Selling. Il est également le fondateur de WebIPO, qui a été l’une des premières plates-formes d’offres publiques dans les années 1990.