Éradiquer la pauvreté des enfants au-delà de la pandémie ⋆ .

Dans le documentaire de Frontline «Grandir dans les pauvres en Amérique», Ohioan Shawn, 13 ans, et sa mère et sa petite sœur vivaient avec 885 dollars par mois de prestations pendant les premiers jours de la pandémie – la moitié en bons alimentaires et l’autre moitié en aide au loyer pour leur remorque. La mère de Shawn avait reçu un diagnostic de maladie rénale, mais elle devait encore risquer de s’exposer au COVID-19 en «travaillant» les heures nécessaires pour recevoir ses prestations à l’Armée du Salut locale. Shawn a fait de son mieux pour aider à la maison en tant que soi-disant «frère-père» de son jeune frère. Cela incluait de l’emmener chercher des déjeuners gratuits pour les enfants d’âge scolaire chez McDonald’s. «Sortir de la pauvreté est probablement une lutte vraiment difficile», dit Shawn au cours du documentaire, mais il garde espoir quant à son avenir. Shawn est l’un des nombreux enfants aux États-Unis vivant dans la pauvreté, qui n’a été qu’exacerbée par la pandémie.

Le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de l’administration Biden est une prescription législative complexe pour les difficultés économiques que le COVID-19 a infligées à des familles comme celle de Shawn. Le plan vise à affecter une reprise économique massive en mettant plus d’argent entre les mains d’un plus grand nombre d’Américains dans le besoin. Il offre:

Un paiement ponctuel de 1400 $ par personne / 2800 $ par couple (avec un supplément de 1400 $ pour chaque personne à charge) Une prolongation de 25 semaines des prestations de chômage améliorées, fournissant un supplément de 300 $ / semaine Un crédit d’impôt élargi d’une valeur allant jusqu’à 3600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans, et 3000 USD pour les enfants de 6 à 17 ans, à verser au cours de 2021 Augmentation des prestations SNAP et WIC pour permettre plus d’achats alimentaires par les ménages Une plus grande facilité d’accès aux fonds EBT pour les enfants d’âge scolaire pendant la période publique urgences sanitaires

Ces dispositions législatives pourraient avoir un impact profond sur le paysage de la pauvreté américaine, en particulier la pauvreté des enfants, après plus d’un an d’une crise sanitaire sans précédent.

Le Center on Social Policy de l’Université de Columbia a estimé que le plan de sauvetage américain réduirait le taux de pauvreté des enfants de 56% cette année, ce qui affecterait les enfants de toutes races. Le taux de pauvreté des enfants noirs, hispaniques et autochtones, qui sont touchés de manière disproportionnée à la fois par la pauvreté et le COVID-19, diminuerait de 52%, 45% et 61%, respectivement. Cependant, comme la directrice de la politique de pauvreté du Fonds de défense des enfants, Emma Mehrabi, met en garde: «Th[is] les données ne seront à la hauteur de leurs projections que si les familles, en particulier les plus difficiles à atteindre, connaissent les avantages [offered through the plan] et peut facilement y accéder. Nous devons donc nous assurer que les familles et les communautés sur le terrain sont au courant de ce programme, et nous devons travailler activement pour les faire adhérer.

Le crédit d’impôt pour enfants (CTC) nouvellement libéralisé du régime, qui est un transfert en espèces qui peut être dépensé comme les parents et les tuteurs le déterminent, a reçu beaucoup de couverture médiatique en raison de son potentiel de transformation. Le CTC du plan est entièrement remboursable, de sorte qu’il bénéficiera à 93% des parents d’enfants américains, soit 69 millions de personnes. Avant l’adoption de la législation, les 10% d’enfants les plus pauvres ne recevaient aucune prestation de la CTC et environ 25% ne recevaient qu’une prestation partielle. Bon nombre des enfants dont les familles ont été exclues du CTC initial étaient des enfants de parents célibataires, des enfants noirs et hispaniques et des enfants vivant dans des zones rurales.

En effet, les parents qui reçoivent le CTC dans le cadre du plan de sauvetage ont un petit aperçu de ce que ce serait d’avoir un revenu minimum garanti pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Selon un récent rapport de l’UNICEF, au moins 23 pays garantissent un revenu minimum aux familles avec enfants. Le Canada, par exemple, offre une prestation annuelle échelonnée à tout résident canadien principalement responsable des soins et de l’éducation d’un enfant dans le cadre de son programme d’Allocation canadienne pour enfants. L’itération actuelle de ces paiements a ses racines dans les «allocations familiales» qui ont été introduites dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne offre également aux familles une allocation mensuelle (kindergeld) versée de la naissance à au moins 18 ans – et prolongée jusqu’à 25 ans si un enfant poursuit des études supérieures ou une formation professionnelle.

Les paiements en faveur des enfants ont sensiblement réduit la pauvreté des enfants en temps réel, mais ont également produit davantage d’avantages. Par exemple, au Canada, des recherches ont montré que les enfants à revenu garanti amélioraient leur rendement à l’école, avaient de meilleurs résultats en matière de santé et gagnaient plus de revenus à l’âge adulte. De même, la démonstration d’autonomisation économique de Stockton, qui a fourni 500 $ par mois, sans conditions, à 125 familles à faible revenu pendant deux ans, a démontré que les paiements réguliers aux familles peuvent réduire considérablement la volatilité des revenus et améliorer la santé physique et mentale et plus encore. possibilités d’emploi à temps plein.

Si l’extension de l’aide en espèces à davantage de familles américaines dans le besoin a ses avantages, cela n’a pas été sans controverse dans le passé. Le gouvernement fédéral des États-Unis s’est largement éloigné de l’aide en espèces après le New Deal et la prospérité naissante de l’après-Seconde Guerre mondiale. Le président Lyndon Johnson, invoquant pour la première fois l’idée de la Great Society, a articulé une guerre contre la pauvreté des enfants dans son discours de 1964 à l’Université de l’Ohio. Il envisageait «une société dans laquelle aucun enfant ne sera privé de nourriture et aucun jeune ne sera non scolarisé». Cependant, le principal conseiller économique de LBJ, Walter Heller, a déconseillé la mise en œuvre d’un revenu familial minimum dans le cadre de la guerre contre la pauvreté qui s’ensuivit de l’administration. Comme l’explique Joshua Zeitz dans Politico, Heller pensait qu’une telle stratégie était non seulement d’un coût prohibitif, mais qu’elle «laisserait les racines de la pauvreté intactes et ne traiterait que les symptômes».

En conséquence, l’administration Johnson a opté pour une combinaison de programmes d’éducation, de formation de la main-d’œuvre, de soins médicaux et d’aide alimentaire. C’est ainsi que le programme Food Stamp (maintenant SNAP), Medicare, Medicaid et Head Start ont été lancés, ainsi qu’une extension de la sécurité sociale déjà existante. Ensemble, ces programmes ont créé un filet de sécurité sociale dans ce pays pour nos plus vulnérables. Au départ, note Zeitz, ces programmes ont eu un impact marqué sur le taux de pauvreté national, qui a diminué de 42% entre 1964 et 1973, et ils restent importants aujourd’hui. Mais finalement, la baisse du taux de pauvreté a commencé à se stabiliser.

En plus de cette décélération de la baisse de la pauvreté, les administrations présidentielles ultérieures ont invoqué l’idée de pauvres méritants contre non méritants. Ronald Reagan a condamné les «reines du bien-être» et les «escrocs» qui se sont enrichis sur le dos du gouvernement fédéral. Le président Bill Clinton a promulgué la «réforme de l’aide sociale» de 1996 soutenue par le sénateur américain de l’époque Biden. La «responsabilité personnelle» est devenue plus qu’un slogan; c’est devenu la raison pour laquelle les prestations gouvernementales ont été refusées à de nombreux enfants et adultes vivant dans la pauvreté en Amérique. Malheureusement, l’héritage de ce projet de loi de réforme de l’aide sociale a été qu’il a accru la pauvreté et marginalisé davantage les chômeurs. Et au lieu de considérer la pauvreté comme un acte d’accusation sociétal, de nombreux Américains la considèrent encore davantage comme un échec moral individuel.

En 2021, les répercussions économiques néfastes et de grande portée de la pandémie ont donné au gouvernement fédéral l’occasion de reconsidérer ses réponses traditionnelles à la pauvreté et au chômage. Les entreprises américaines ont été dévastées, des industries entières ont été mises en danger et de nombreuses personnes ont du mal à ramasser les morceaux, à sauver leurs maisons et à mettre de la nourriture sur la table. En réponse, le point de vue du gouvernement sur la pauvreté peut commencer à changer, de sorte que les forces socio-économiques et non l’initiative individuelle sont mises en évidence comme la cause fondamentale. «Nous devons être très clairs ici sur le fait que les problèmes systémiques liés à la pauvreté – les disparités raciales et l’écart de richesse raciale – ne se sont pas seulement créés d’eux-mêmes. Les législateurs se sont désengagés des communautés de couleur et ont dressé des barrières [their] bien-être », a déclaré Mehrabi.

Bien que le plan de sauvetage américain soit une première étape vitale, il ne sortira pas à lui seul les enfants américains de la pauvreté. Le premier obstacle important à l’efficacité du plan est sa nature temporaire: l’assistance supplémentaire offerte expire désormais après cette année, à moins que le Congrès n’agisse. Sans une extension de la CTC, la pauvreté des enfants devrait doubler en 2022. L’administration Biden a récemment renoncé à la poursuite de la permanence, et a plutôt choisi de pousser une extension de la CTC – une voie qu’elle juge plus réaliste compte tenu de l’impasse du Sénat.

Deuxièmement, les transferts monétaires associés à des mesures de réduction de la pauvreté auraient un impact encore plus agressif sur l’élimination de la pauvreté des enfants. Par exemple, le Center on Poverty and Social Policy de l’Université Columbia a étudié l’impact que les crédits d’impôt remboursables auraient parallèlement à l’expansion du programme Housing 8 Voucher Choice. D’autres mesures clés de réduction de la pauvreté qui compléteraient le CTC comprennent des repas scolaires gratuits pour tous les enfants, des obligations pour bébés et la construction et la préservation de logements abordables grâce à des investissements dans le National Housing Trust Fund. L’USDA vient de franchir une autre étape cruciale dans la bonne direction en prolongeant le déjeuner scolaire universel gratuit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022.

Troisièmement, les lacunes actuelles de l’aide sont étendues par le biais du plan de sauvetage américain. Par exemple, la loi fiscale Trump de 2017 a rendu un million d’enfants sans papiers issus de familles de travailleurs à faible revenu inadmissibles au CTC parce qu’ils n’ont pas de SSN. Le renversement de cette restriction élargirait l’impact de la mesure afin que tous les enfants porteurs d’ITIN puissent en bénéficier.

Mis à part les obligations morales et éthiques, la pauvreté des enfants coûte cher: entre 800 et 1,1 billion de dollars par an en dépenses de santé, perte de productivité et augmentation de la criminalité. Pourquoi ne pas dépenser cet argent pour investir dans des enfants comme Shawn?

Cet article a été écrit pour OUI! Magazine, une organisation médiatique nationale à but non lucratif qui fusionne des idées puissantes et des actions pratiques. Licence sous licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

_______

À propos de l’auteur

Johnisha Levi apporte une perspective très large à son écriture basée sur ses expériences en tant qu’avocate et travaillant pour des organismes à but non lucratif en insécurité alimentaire et nutrition. Elle a été 2013 LongHouse Food Media Scholar, ainsi que l’auteur d’un programme de nutrition pour enfants culturellement pertinent, et un testeur de recettes actuel pour le blog culinaire Leite’s Culinaria. Elle est responsable du développement chez The Nashville Food Project, une organisation à but non lucratif qui embrasse une vision d’une sécurité alimentaire communautaire dynamique dans laquelle tout le monde à Nashville a accès à la nourriture dont il a besoin et dont il a besoin grâce à un système alimentaire juste et durable. Elle est diplômée du Harvard College, de la faculté de droit de l’Université de New York et de l’Université Johnson & Wales. Dans son temps libre, elle est une lectrice avide de mémoires, d’histoire afro-américaine et de non-fiction littéraire et travaille actuellement sur un mémoire.