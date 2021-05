Erasmo Provenza dévoile un nouveau projet De quoi s’agit-il?

Telemundo Erasmo Provenza

Depuis que Telemundo nous a fait connaître Exatlon United States lors de sa première saison, le public s’est habitué à la voix qui a mené le programme jusqu’à sa quatrième saison, le journaliste vénézuélien Erasmo Provenza, qui a montré son esprit, avec une narration de premier ordre qui a envahi le amateurs de toute l’excitation et de l’adrénaline dignes d’un événement sportif de ce calibre.

Depuis ses débuts aux États-Unis, Erasmo Provenza s’est démarqué sur Telemundo Denver en tant que présentateur, à partir de là il a fait le saut définitif pour devenir un visage bien connu en modérant le programme de la compétition, jusqu’à sa démission brutale en 2020, au cours de la quatrième saison. , qui dans Now Nous partageons exclusivement.

Il a dit au revoir à Exatlon USA

Le 20 septembre 2020, au milieu d’une vague massive de COVID-19, nous avons révélé en exclusivité grâce à nos sources au sein du programme de compétition que Provenza aurait démissionné d’Exatlon United States, alléguant des mauvais traitements présumés à son encontre, révélés plus tard à diverses télévisions. émissions et portails de nouvelles.

Après des mois au cours desquels Provenza a même donné des indications sur son retour à la télévision, il a finalement dévoilé un nouveau projet où il pourra mettre en pratique toute son expérience dans la conduite d’événements sportifs. Il s’agit d’un atelier de narration sportive en ligne, dans lequel Erasmo donnera aux nouvelles générations qui veulent suivre ses traces, tous les secrets qui l’ont amené à remporter un succès retentissant à la télévision espagnole et à diriger pendant quatre saisons, l’un de ses programmes les plus réussis.

«Le 8 juin, nous avons commencé l’atelier de narration sportive en ligne. Il y aura 12 heures de pratique dans des disciplines telles que le baseball, le basket-ball, le football américain et le soccer. Pose de la caméra, projection vocale et plus encore. Il couvrira également un peu de théorie et comment les écrivains sportifs sont traités à la télévision aux États-Unis. Que devraient-ils et que ne devraient-ils pas faire? “

D’après ce qu’Erasmo Provenza a révélé dans le texte qui accompagne l’image qu’il a publiée sur son compte Instagram, l’atelier sera assez complet, se concentrant sur diverses disciplines sportives et enseignant plusieurs techniques clés pour démontrer la sécurité nécessaire devant la caméra et inspirer la bonne dose de. crédibilité dans un marché aussi compétitif que les États-Unis, où il a performé avec succès.

Les messages n’ont pas attendu

Les adeptes et fans d’Erasmo Provenza n’ont pas tardé à lui adresser leurs meilleurs vœux pour ce nouveau projet, souhaitant qu’il soit très réussi et allant même jusqu’à dire “enregistrer Frederik, car il en a besoin”, (en référence à l’actuel présentateur du concours, Frederik Oldenburg).

Beaucoup étaient ceux qui étaient intéressés par cette opportunité et ont demandé plus d’informations, et d’autres qui ont réaffirmé une fois de plus qu’il leur manquait dans les sables féroces de la République dominicaine qu’il a voyagé tant de fois, mais qu’avec ce nouveau départ, il semble que il les a finalement quittés pour toujours.

Dans tous les cas, nous souhaitons à Erasmus Provenza le meilleur succès dans cette nouvelle phase.

