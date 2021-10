Erasmo Provenza envoie un message : à qui s’adresse-t-il ?

Telemundo Erasmo Provenza est le visage de la compétition depuis 4 saisons.

L’émission de téléréalité sportive à succès de Telemundo, Exatlon United States, n’a pas été sans controverse au cours de ses cinq saisons. Et bien qu’ils se préparent actuellement pour leur retour l’année prochaine 2022, chaque événement qui a été vécu dans la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète» a été capturé dans l’esprit des nombreux fans, qui une fois commencé, sont religieusement collés à l’écran suivant le passage de chacun de ces puissants guerriers sur leur chemin difficile pour atteindre la gloire tant convoitée, et ainsi soulever ce trophée qui les couronnera vainqueurs.

Les quatrième et cinquième versements : Drame sans précédent !

Les deux dernières saisons d’Exatlon USA ont été chargées de polémiques jamais vues auparavant dans l’histoire de cette compétition. Commençons par le plus récent ; la dernière édition d’Exatlon États-Unis a connu une liste interminable d’athlètes blessés, et même des suspensions, sanctions et expulsions de plusieurs athlètes pour avoir prétendument « enfreint les règles du programme ». Ce fut une saison longue et difficile, qui a marqué l’histoire pour la première fois où deux vainqueurs ont été couronnés : Jeyvier Cintrón et la bien-aimée Norma Palafox.

Et si nous revenons à la quatrième saison, le drame était vaste et très complexe, à commencer par l’épidémie de COVID-19 qui a contraint le programme à s’arrêter pendant plusieurs mois, et la démission soudaine du présentateur de l’époque, Erasmo Provenza.

Provence, avec sa démission d’Exatlon, aux États-Unis, a découvert une bombe qui était restée très discrète, alléguant des mauvais traitements présumés à sa personne et un certain nombre de situations qu’il a partagées via ses réseaux sociaux et sur différentes plateformes, dont le programme YouTube Chisme No Like, du présentateur argentin Javier Ceriani.

La production d’Exatlon aux États-Unis, quant à elle, est allée de l’avant avec le journaliste vénézuélien Frederik Oldenburg en tête. À tel point qu’ils préparent déjà la sixième saison, et pendant que cela se produit, Erasmo, dans sa franchise, partage des messages durs sur les réseaux sociaux qui amènent à se demander s’ils seraient dirigés vers la production du programme télévisé qui a ouvert les portes aux maisons des États-Unis, ou même lui-même.

Son dernier texte était une sorte de réflexion où il se souvient de son passé, et pourquoi il a décidé de l’abandonner au moment où il l’a fait, laissant certains fans intrigués et d’autres lui demandant qu’il est temps de laisser le passé exactement comme le passé ; derrière. Avant de revoir le message, voici ce qu’un adepte a partagé : « Erasmo, tu as déjà surmonté le passé, tu te tortures. DIEU tu as le contrôle de tout toi-même tu as pris la décision de ne pas continuer dans cette vie il y a de bonnes et de mauvaises choses là tu sais laquelle prend. Mais si vous continuez à vous souvenir du passé, vous ne serez jamais toujours des bénédictions heureuses. »

Voici ce qu’Erasmus Provence a écrit :

« Je suis ici.

Assis devant un clavier exprimant ce que je ressens sans regrets.

Se souvenir de ce que j’ai fait à certains moments.

Se souvenir des moments dont j’ai rêvé et avec lesquels je me suis réveillé.

Car oui, j’ai rêvé, et la vie m’a permis de me réveiller pour réaliser que ce que je rêvais je capturais.

Rares sont ceux qui ont cette opportunité et je fais partie de ceux qui sont bénis parmi tant de damnés.

Ou étais-je vraiment béni ?

Pourquoi aujourd’hui je me sens maudit ?

C’est simple : parfois vous rêvez de choses bénies et parfois de choses maudites.

Et le maudit se transforme en cauchemar.

Le passé foulé, le vécu rappelé mais pas oublié.

Mais oui, j’ai été oublié par ceux qui se sont accrochés à mon côté parce qu’ils se sentaient obligés.

Ces nombreux Judass qui m’ont serré la main puis l’ont essuyée.

J’aurais aimé qu’ils aient purifié leur âme de cette manière.

Mais non. Alors ils vivent. Vouloir être juste avec Dieu et avec le Diable.

Ce sont les faux avec qui vous communiez au quotidien.

Ceux qui s’habillent de soie mais restent des singes.

Ce sont les mêmes qui ont affirmé la solidarité, le soutien et la fraternité mais en même temps ils vous ont vu comme le « connard du devoir ».

Celui qui était à la mode parce qu’il s’adaptait à la mode.

Mais après cela, j’ai abandonné les modes parce qu’elles expirent.

Comme la « fraternité » de ceux qui me voyaient comme le « connard de service ».

Parce que vous, « frères », êtes des connards sans quarts et sans date de péremption.

Mais ne vous inquiétez pas !

Ils trouveront leur « connard de service » et ils le feront se sentir comme un frère mais au fond ils savent qu’il est le « connard de service ».

Mais connaîtra-t-il sa dure réalité ?

Si vous êtes intelligent, lisez ces lignes. Sinon, laissez votre ignorance prescrire.

Et donc je dis au revoir. Assis devant un clavier après avoir exprimé ce que je ressens sans regrets.

Laisser dans le passé ce que j’ai fait à certains moments.

Me remémorer les moments dont j’ai rêvé et me concentrer sur de nouveaux rêves.

Et puisque vous me connaissez moi et mon histoire, pensez-vous que je ne réaliserai pas ces autres rêves ? »

