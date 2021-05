Gracieuseté d’Erasmus Provenza

Au cours des cinq saisons que s’est déroulée l’émission de télé-réalité vedette du réseau Telemundo, Exatlon United States, il y a eu des visages qui sont devenus des emblèmes non seulement du programme de compétition, mais du réseau lui-même. Tel a été le cas du présentateur vénézuélien Erasmo Provenza, qui depuis le début au sein de la station locale de Denver, au Colorado, s’est démarqué par son talent journalistique, ce qui l’a amené à être en charge d’être la voix et le visage principal d’Exatlon. États-Unis de sa première tranche, jusqu’au quatrième où il a décidé de démissionner.

Démission d’Exatlon États-Unis

Le 20 septembre 2020, nous avons publié en exclusivité et grâce aux informations fournies par nos sources au sein d’Exatlon United States, que le présentateur Erasmo Provenza avait démissionné de la direction de l’émission télévisée en raison de différends avec la société de production et les a ensuite accusés de mauvais traitements présumés à son encontre. .

Provenza a terminé la quatrième édition de la compétition, particulièrement difficile puisque même lui a été victime du COVID-19, qui s’est rapidement répandu dans les sables de la République dominicaine et a conduit toute l’équipe Contendientes de l’époque à rester dans un isolement strict pour guérir. eux-mêmes du virus et éviter d’infecter les autres, cela a prolongé la compétition à près de 10 mois et a conduit la production à organiser le fameux “Tournoi des Saisons”, avec des participants des éditions précédentes.

Erasmo Provenza était-il sur le point de retourner à Telemundo?

Recientemente fue el propio Erasmo Provenza quien compartió a través de sus redes sociales que estaría preparando un nuevo proyecto en televisión que lo tendría muy contento pues sería un nuevo reto que nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta ahora, y mucho menos con Exatlon États Unis. À ce sujet, Erasmus a été très catégorique à travers ses réseaux sociaux en publiant ce message dans ses histoires:

«… Ce cycle est clos et je suis reconnaissant de ce qu’il m’a apporté. J’espère avoir votre soutien. ” Erasmus Provence

«Merci pour tout le soutien que vous m’avez toujours apporté, je tiens à vous dire que je suis très proche de faire mon retour à la télévision. Ce sera un projet très intéressant. Ce sera un projet court, mais qui m’amènera à vivre des choses que je n’avais jamais vécues, à connaître des choses dont beaucoup ont rêvé, à expérimenter des choses que j’avais toujours voulues. “

Mais dans son programme YouTube, Chisme No Like, le présentateur Javier Ceriani a assuré le 30 avril qu’Erasmo ferait à nouveau partie des rangs de Telemundo, et c’est précisément pour cela qu’il se tait à l’égard d’Exatlon United States, et surtout devant tant d’autres. controverses qui ont tourmenté le programme télévisé dont il faisait partie pendant quatre saisons. Dans cette vidéo, vous pouvez en apprendre un peu plus:

«A cette époque, il a dénoncé COVID, il a dénoncé les mauvais traitements, il a tout dit aux producteurs. Maintenant, clarifions, depuis cinq jours Exatlon n’a pas enregistré à cause du COVID … Il a coupé la communication de nous tous, Keyla, Nous, parce qu’il soutenait les victimes de cette dernière saison qui vont poursuivre en justice, mais tout indique que tout nous avons un prix et apparemment ils ont déjà atteint le vôtre, car ce serait une pièce fondamentale en cas de procès. ” Javier Ceriani et sa compagne, Elisa Berestein, ont assuré.

Nous avons contacté Erasmo Provenza. Que nous a-t-il dit?

Nous voulions corroborer cette information directement avec Erasmo Provenza, sur son éventuel retour à Telemundo, et c’est ce qu’il nous a assuré:

«Je me retrouve avec ma famille à profiter de moments précieux et à travailler sur d’autres choses que la télévision. J’ai toujours insisté sur le fait que je serais prêt à retourner à Telemundo pour d’autres projets, complètement déconnecté d’Exatlon United States. “

