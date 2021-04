Erasmo Provenza: Pourquoi avez-vous quitté EXATLON?

Gracieuseté d’Erasmus Provenza

La cinquième saison d’Exatlon United States continue en proie à différentes allégations controversées et controversées qui vont de pair avec les circuits chargés d’émotions, les triomphes, les défaites et les blessures auxquels la compétition star du réseau Telemundo nous a habitués.

La polémique de la cinquième saison

Tout a commencé lorsque différents portails de fans ont rapporté que deux athlètes avaient été expulsés d’Exatlon aux États-Unis pour avoir commis une «infraction grave», qui a ensuite été découverte comme étant liée à la possession de substances illicites (drogues) et de téléphones portables. En exclusivité chez NowCependant, nous avons pu confirmer que ces athlètes de cinquième saison sont les bien-aimés «Pantera» de l’équipe Contendientes, Denisse Novoa, et «El Tanque» de los Famosos, Frank Beltre.

Les deux athlètes devraient être licenciés dimanche prochain, ce qui ne sera pas une élimination, mais les athlètes concourront pour deux voitures.

Cette situation a suscité toutes sortes d’accusations et d’allégations fortes qui garantissent que les drogues présumées trouvées chez ces athlètes ne seraient que la pointe de l’iceberg à une série d’accusations allant de la corruption, du harcèlement et des abus de toutes sortes et bien d’autres. Suite. Surtout, le présentateur et journaliste argentin Javier Ceriani et sa partenaire Elisa Beristain dans leur programme numérique via YouTube Chisme No Like, ont été chargés d’accumuler des preuves sur tout ce qui serait caché derrière le programme du concours.

Erasmo Provenza: Étiez-vous au courant de ce qui se passait et c’est pourquoi vous avez démissionné d’EXATLON?

Dans NowMismo, nous avons publié exclusivement sur la démission d’Erasmo Provenza à Exatlon United States en septembre dernier de l’année 2020. À l’époque, Provenza avait assuré que les conditions de sécurité n’étaient pas données pour le talent ou la production du programme de télévision, à la fois donc à la début de la pandémie COVID-19, de nombreux athlètes, y compris Erasmus lui-même, ont été infectés par le virus mortel, la production a été interrompue et, comme le reste du monde, a fait une pause pendant un certain temps.

On a beaucoup parlé d’Erasmo et de ses allégations à l’époque « non fondées », mais maintenant que toutes ces informations sont à flot, les différents portails pour les fans sont maintenant d’accord avec le présentateur vénézuélien, qui, selon eux, aurait démissionné parce qu’il ne voulait pas de tout ce qui se passerait soi-disant dans les coulisses d’Exatlon United States.

À partir d’aujourd’hui, 7 avril 2020, la compétition se poursuit et il y a un secret total de la part de Telemundo et des athlètes impliqués, nous supposons qu’à des fins de continuité, puisqu’il y a deux semaines de différence entre ce que nous voyons à l’écran et les enregistrements. du programme.

Pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre, on s’attend à ce que Denisse Novoa et Frank Beltre soient expulsés d’Exatlon Etats-Unis dimanche prochain, le 11 avril, alors qu’au lieu d’un combat pour la permanence, les participants s’affronteront pour deux voitures. Dans NowMismo, nous communiquons déjà directement avec Telemundo et lorsque nous aurons une réponse officielle, nous partagerons rapidement.

