Erasmo Provenza quitte EXATLON USA

Beaucoup de choses se sont passées depuis, tout à coup, qui était la voix officielle de la réalité sportive Exatlon États-Unis a démissionné du programme télévisé que Telemundo transmet en raison de mauvais traitements présumés de la part de la production.

La quatrième saison était en cours, particulièrement difficile et dévastée par COVID-19, lorsque dans NowMismo nous avons publié en exclusivité la démission d’Erasmo Provenza, qui malgré avoir décidé de quitter le programme, a terminé le quatrième volet comme un professionnel.

Depuis sa démission, on a cessé de voir Erasmus Provenza sur les écrans de télévision et la cinquième saison d’Exatlon États-Unis s’est déroulée sans inconvénient majeur, avec le journaliste sportif vénézuélien Frederik Oldenburg sous la houlette, Provenza est resté très actif sur les réseaux sociaux, dans lesquels il partage son la vie quotidienne en tant que père de famille avec sa femme et son jeune fils, mais a également rendu public ses sentiments concernant son travail précédent et son côté de l’histoire.

Erasmo Provence : pas de filtres et prêt pour un nouveau départ

Quelque chose qui caractérise le journaliste sportif vénézuélien est sa sincérité, et cela est devenu évident lors de sa démission, lorsque dans divers programmes de médias numériques, et y compris ses propres réseaux, il a décidé de dire ouvertement ce qui, pour lui, était un mauvais traitement de la part des États-Unis Exatlon société de production, Acun Medya.

Mais depuis plusieurs semaines, Provenza est venu annoncer qu’Exatlon États-Unis aurait finalement fait ses adieux aux médias traditionnels, puisqu’il cuisinait un nouveau projet qui n’aurait rien à voir avec les caméras ou les narrations, un métier qu’il a exercé pendant plus de 20 années dans son Venezuela natal et aux États-Unis.

« Lundi prochain, je commencerai une nouvelle étape dans une grande entreprise comme @syscofoodie en tant que représentant des ventes externes à Coral Gables et South Miami. Ce sera pour moi un nouveau challenge loin des médias, ma zone de confort depuis près de 20 ans. Je ne le regrette pas, mais il est temps de relever de nouveaux défis dans une entreprise différente et plus intelligente ! Merci @Sysco pour cette belle opportunité ! Je serai le meilleur… parce que je suis toujours le meilleur dans ce que je fais !! » Erasmus Provenza assuré, accompagné d’une photo avec le logo de la nouvelle société.

Les adeptes de la Provence n’ont pas tardé à lui adresser leurs meilleurs vœux dans ce nouveau départ, où ils prédisent un autre succès dans un chemin qui, bien qu’il soit nouveau, il y a de la crédibilité et de la confiance en Erasmus pour qu’il puisse l’emprunter avec le nécessaire sécurité pour réussir une fois de plus : « Que Dieu soit avec vous, beaucoup de succès. Dieu travaille pour le bien.🙏🏻 » a écrit un fervent adepte.

Qu’est-ce que Sysco Foodie?

Selon les réseaux sociaux de la nouvelle entreprise où Erasmo Provenza travaillera, elle s’appelle Sysco Foodie, et « c’est l’endroit où les amateurs de cuisine et les professionnels de la restauration se rendent pour obtenir des informations d’experts sur les tendances alimentaires, les opérations des restaurants, les recettes et plus encore. «

