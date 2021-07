Erasmo Provenza se lance un nouveau défi

Avec l’aimable autorisation d’Erasmus Provence

Depuis que le programme de compétition Exatlon États-Unis a commencé à être diffusé sur le réseau Telemundo, il y a eu différentes personnalités qui, bien qu’elles ne fassent plus partie de l’émission de téléréalité sportive, sont des visages emblématiques qui représentent tout ce qu’est Exatlon depuis sa formation jusqu’à nos jours. . , cinq saisons plus tard. L’un d’eux est son présentateur pour les quatre premières saisons, le journaliste sportif primé Erasmo Provenza, qui a conquis le cœur de tous les adeptes du format télévisé à succès en offrant un récit plein d’expérience et beaucoup d’énergie. Le complément parfait à la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète ».

Vénézuélien de naissance, avant de devenir la voix en charge de diriger Exatlon aux États-Unis, Erasmo Provenza s’était déjà fait un nom dans le journalisme sportif de son Venezuela natal, qui, en raison des conditions dans ce pays, a décidé de mener d’autres frontières, atterrissant ainsi à Denver, Colorado, où il travaillait comme journaliste sportif pour la station locale Telemundo, jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel pour prendre le commandement d’Exatlon États-Unis.

La narration d’Exatlon États-Unis qu’Erasmus Provenza a fournie pendant quatre saisons était particulièrement intelligente et très émotionnelle, ce qui a donné à une compétition comme celle-là l’opportunité d’avoir ce complément parfait qui se connecterait avec le public et lui donnerait cette dose supplémentaire qui garantirait ton succès.

Mais tout ce qui brille n’est pas or, au milieu de la quatrième saison, Provenza a annoncé sa démission soudaine du programme de compétition alléguant des mauvais traitements, et après cela, nous avons tous été témoins des différents projets du journaliste, qui ont inclus l’amélioration de sa chaîne YouTube , faire différentes promotions pour différentes marques via leurs réseaux sociaux et même un podcast sportif intéressant appelé “The Game Club”, né de ses connaissances approfondies dans différentes disciplines telles que le football, qu’il a en fait joué professionnellement.

Il se lance un nouveau défi

Mais maintenant, Erasmo Provenza, qui a toujours été très actif sur les réseaux sociaux, a partagé un nouveau défi dont il fera partie, étant membre et image d’un gymnase aux États-Unis, appelé F45, assurant qu’il a pris quelques kilos et souhaits Sortez d’eux le plus tôt possible, et dans un endroit comme le F45, où ceux qui fréquentent pratiquent des circuits aérobiques intenses et différentes disciplines pour atteindre leur meilleure forme physique, vous réussirez sûrement.

Autre chose que Provenza a assuré aux fidèles qui l’accompagnent dans ses différents projets, c’est qu’il annoncera bientôt un nouveau challenge, celui de perdre du poids avec ses followers, qu’il a même invité à communiquer avec lui pour éventuellement s’entraîner ensemble.

Selon le site Internet F45, la discipline est née en Australie et englobe « l’utilisation de différents systèmes énergétiques pour brûler un maximum de calories. Nos entraînements cardiovasculaires spécifiquement cartographiés utiliseront des mouvements, des temps et des tempos pliométriques variés pour exploiter vos systèmes aérobie et anaérobie, ce qui entraînera des séances de combustion des graisses, un renforcement musculaire et une augmentation du métabolisme. “

Il n’a pas fallu longtemps aux adeptes d’Erasmus pour lui souhaiter le meilleur des succès dans cette nouvelle aventure, et certains ont même osé se joindre à ce défi fitness amusant et passionnant.

