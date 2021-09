Erasmus Provence abandonne les médias ?

Telemundo

Le programme de compétition à succès que Telemundo transmet, Exatlon États-Unis, sur cinq saisons a construit une audience solide qui suit non seulement le format de « réalité sportive » où les athlètes de deux équipes mesurent les forces sur des circuits à risque, mais aussi les figures qui y participent et qui au fil du temps sont devenus des visages emblématiques que leurs followers accompagnent à chaque étape à travers les réseaux sociaux.

L’un des plus reconnus est peut-être celui qui a été le présentateur du premier au quatrième, Erasmo Provenza, qui a infecté tout le monde avec son énergie et son professionnalisme indéniables en racontant les journées de sports extrêmes de la soi-disant « la compétition la plus féroce de la planète “.

Une démission soudaine

Allez que la quatrième saison du programme de compétition a été en proie à des situations sans précédent qui ont conduit à une épidémie de COVID-19 parmi les athlètes, l’équipe de production et même son présentateur, Erasmo, qui à la suite de cela, et selon plusieurs déclarations qu’il grillé, résigné brusquement, affirmant un traitement irrespectueux pour lui-même et sa famille.

Erasmo a mis fin à la quatrième saison d’Exatlon États-Unis et a dit au revoir au programme, laissant un nombre infini d’adeptes qui réclament toujours son retour sur les écrans à ce jour. Mais après Exatlon, on ne voit plus Provence sur les écrans de télévision, même s’il annonçait lui-même sur les réseaux sociaux qu’il se lancerait il y a quelques mois dans un nouveau projet passionnant.

Erasmus Provenza laisser les médias de côté ?

Des sources proches du présentateur et journaliste vénézuélien, qui a à son actif deux Emmy Awards et d’innombrables récompenses, nous assurent en exclusivité qu’Erasmo Provenza n’aurait réalisé aucun projet devant les caméras et qu’il quitterait déjà les écrans de télévision et les médias. se concentrer sur un projet différent où il a non seulement un bon package de travail, mais a également des avantages supplémentaires qui se traduisent par un bien-être pour lui et sa famille.

Cela coïncide clairement avec ce qu’Erasmo Provenza a partagé via ses réseaux sociaux qu’il partagerait bientôt un nouveau projet qui l’a très excité via Instagram Live, remerciant une fois de plus ses plus de deux cent mille abonnés pour tout le soutien apporté au fil des ans.

En plus de cela, Erasmo Provenza aurait modifié la légende de ses profils sur les réseaux sociaux, indiquant que “je travaillais à la radio et à la télévision”, ce qui indiquerait qu’il aurait laissé derrière lui les fenêtres avec lesquelles il a conquis tant de cœurs. aux États-Unis et dans le monde via Exatlon États-Unis. Ici vous pouvez voir leurs descriptions sur les profils Twitter et Instagram :

Quoi qu’il en soit, nous espérons que ce nouveau départ de la Provence dans un autre domaine se traduira par un bien-être personnel et économique pour lui et sa famille, et nous sommes sûrs que ce sera une autre fenêtre où le Vénézuélien pourra continuer à démontrer son indéniable talent.

