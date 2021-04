ERC et JxCat interrogent le gouvernement sur la transmission du match Espagne-Kosovo

01/04/2021 à 22:08 CEST

ERC et Junts par Catalunya (JxCat) ont enregistré une série de questions au gouvernement au Congrès et au Sénat pour s’enquérir de la diffusion sur TVE du match entre l’Espagne et le Kosovo, dans lequel ils affirment que « des subterfuges ont été utilisés pour éviter de mentionner le pays représenté par les acteurs du Kosovo ».

JxCat a enregistré plusieurs questions à la table du Congrès à cet égard, considérant que dans l’émission il y avait des « manipulations journalistiques » dans le but de « dénigrer l’équipe nationale du Kosovo pour des raisons politiques. L’Espagne est l’un des cinq pays de l’Union européenne qui ne reconnaît pas la souveraineté du Kosovo, déclarée unilatéralement en 2008.

Les questions écrites que JxCat pose au gouvernement portent sur l’identité de la personne chargée de concevoir la couverture médiatique de la réunion, ainsi que sur la stratégie de communication d’un parti auquel la formation croit « le score fourni par le signal du parti international a été modifié de sorte que les initiales du Kosovo apparaissent en minuscules ».

Il s’intéresse également à la raison pour laquelle les journalistes de la télévision publique « ont évité toute référence à la » sélection du Kosovo « , dans un exercice clair de manipulation journalistique », disent-ils.

Dans d’autres questions inscrites au Sénat, l’ERC évoque également la manière dont les commentateurs parlaient de l’équipe du Kosovo: «Le gouvernement pense-t-il que parler de la Fédération de football du Kosovo ou du territoire du Kosovo pour éviter de dire que le Kosovo n’enlève rien au sérieux international? « , demande le parti indépendantiste.

Et il ajoute que « si le gouvernement ne considère pas le Kosovo comme un État indépendant mais a disputé un match officiel de la FIFA contre eux, le gouvernement envisage-t-il de reconnaître le statut officiel des équipes catalane et basque? »

Le match s’est joué ce mercredi au stade de La Cartuja, à Séville, et les hymnes ont été entendus sur le système de sonorisation du stade, auquel le public n’a pas assisté en raison de protocoles sanitaires.

La Fédération de football du Kosovo (FFK) a annoncé le 10 mars qu’elle se tiendrait normalement après avoir reçu l’assurance que les règlements de l’UEFA et de la FIFA s’appliqueraient aux matches officiels, ce qui implique qu’ils pourraient utiliser leurs symboles nationaux.