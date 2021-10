ERC et PNV permettent au Gouvernement de sauver la procédure la plus difficile des Budgets

29/10/2021

Xabi Barrena / Pilar Santos

Le gouvernement de coalition PSOE-Podemos a réussi à lier le soutien nécessaire pour pouvoir surmonter au Congrès la procédure la plus compliquée des budgets généraux de 2022. Enfin, ni ERC ni PNV n’ont présenté modifications de la totalité, donc jeudi prochain, quand il faudra voter ceux qui ont enregistré le PP, Vox et d’autres partis, ils soutiendront l’exécutif de Pedro Sánchez et ils permettront aux Comptes de suivre leur chemin.

Républicains et nationalistes basques ont maintenu le tension jusqu’au dernier moment. Les négociations se sont terminées ce matin. En fait, ERC a retardé le début de l’exécutif à Barcelone car il fermait encore certaines franges pour garantir la protection du catalan dans la nouvelle loi sur l’audiovisuel. A la croisée des chemins, l’omniprésent Ministre de la Présidence, Félix Bolanos.

Les groupes parlementaires avaient jusqu’à deux heures de l’après-midi pour décider de présenter ou non l’amendement. La nouvelle est venue de Catalogne et du Pays basque presque à la trompe. Soulagement à Madrid. Sánchez pourra continuer le traitement des budgets. La prochaine étape sera le débat mercredi et jeudi des amendements présentés par PP, Cs, Vox, Foro Asturias, Coalición Canaria, la CUP et Junts per Catalunya. Jeudi les députés voteront pour eux et, après ce pacte avec l’ERC et le PNV, le gouvernement est assuré qu’ils réussissent l’examen.

Dans le cas d’ERC, les négociations se sont terminées quelques minutes avant deux heures. « Nous avons fait rédiger l’amendement. Ils ne croyaient tout simplement pas que nous allions le présenter. », disent des sources du groupe parlementaire.

porte-parole parlementaire de l’ERC, Gabriel Rufián, donne une conférence de presse au Congrès | PE

Le porte-parole des républicains au Congrès, Gabriel Rufián, a reporté sa première comparution, qui avait été fixée à une heure de l’après-midi, et s’est prononcé sur le klaxon. Rufián a expliqué qu’un accord a été conclu pour le transfert immédiat des bourses universitaires, pour une valeur de 18 millions, et un autre pour la gestion complète du revenu vital minimum (IMV).

Le débat est reporté

Quant au noyau, la loi sur l’audiovisuel, qui s’est étendue à la agonie négociation, ERC a obtenu le pouvoir de pouvoir fixer un quota de production audiovisuelle dans les langues co-officielles. Et cela doit être fait avant le 31 décembre, car l’Espagne est déjà en retard par rapport à la directive européenne et a reçu un avis qu’elle doit le faire avant la fin de l’année.

Elle se fera après les consultations pertinentes avec le secteur de l’audiovisuel ainsi qu’avec le nationalistes basques et galiciens. « Cette loi sera uniquement et exclusivement convenue avec ERC car, sinon, elle ne sortira pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement s’était engagé à accepter le chiffre proposé par la formation républicaine. Sources de l’Exécutif et du PSOE défendre la fixation d’un montant global d’aide et ne pas fermer un pourcentage. Cependant, Rufián estime qu' »il y aura un quota » ou qu’il n’y aura pas de loi, car ses 13 députés seront la clé pour pouvoir aller de l’avant, comme le demande Bruxelles. Le PP ne veut pas commenter quel pourcentage verrait mieux, car il ne connaît pas le texte juridique du gouvernement et se plaint de l’avoir laissé en dehors du débat. « Ils ne pensent pas à l’intérêt général », a déploré Cuca Gamarra, porte-parole du populaire au Congrès.

Cet accord entre l’ERC et le gouvernement repousse en fait le débat et, selon des sources républicaines, il se bloquera comme un épée de Damoclès sur tout le traitement des Budgets. Si Esquerra ne fixe pas le chiffre qu’il souhaite pour protéger les langues co-officielles, il n’apportera pas son soutien définitif aux Comptes, un moment qui arrivera fin décembre, selon les prévisions.

La même mise en garde a été faite par le PNV. Le porte-parole du PNV au Congrès, Aitor Esteban, a annoncé à midi et demi qu’il n’opposerait pas son veto à la procédure car il est parvenu à un « accord politique & rdquor; pour la gestion complète du revenu vital minimum (IMV), bien que cela ne signifie pas qu’il approuvera définitivement les budgets. Dans la deuxième phase de la négociation qui s’ouvre maintenant, les nationalistes aspirent à inclure dans les comptes des ressources en termes de numérisation et davantage d’investissements, tant au Pays basque qu’en Navarre, compte tenu de la diminution des comptes qui ont atteint le Congrès. « Cela doit être corrigé », a-t-il averti, estimant qu' »il y a des amendements importants qui devront être acceptés et entraîneront une augmentation du budget ».

Le porte-parole d’EH Bildu a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de présenter un amendement dans son intégralité. | Agence

Concernant le revenu vital minimum, c’était un engagement que le PNV a conclu avec le gouvernement l’année dernière. Maintenant, a souligné Esteban, ils ont atteint un « plus avancé & rdquor; Et ce transfert interviendra au plus tard au début de l’année prochaine.

Peu de temps avant de connaître la position des nationalistes basques, Bildu avait également précisé qu’il ne présenterait pas amendement à l’ensemble.