Ergin Ataman, Anadolu Efes, meilleur entraîneur de l’Euroligue

21/06/2021 à 18:27 CEST

Ergin Ataman a été élu meilleur entraîneur de la saison en Euroligue après avoir remporté avec Anadolu Efes le premier titre de la compétition continentale maximale dans l’histoire de l’équipe turque, un succès qui termine leur grande année puisqu’ils ont également remporté la ligue dans leur pays contre Fenerbahce.

Le Prix Alexander Gomelski est décerné chaque année par un jury composé des entraîneurs qui participent à l’Euroligue, qu’à cette occasion, ils ont reconnu le grand travail d’Ataman, arrivé au club d’Istanbul au milieu de la saison 2017-2018 et cette saison, après avoir terminé troisième de la saison régulière avec 22 victoires et douze défaites, ils ont éliminé le Real Madrid en les quarts de finale et ils ont battu le CSKA et le Barça lors du Final Four à Cologne.

Derrière Ataman, qui a reçu 12 des 18 votes possibles, se trouvait Andrea Trinchieri du FC Bayern Munich, Ettore Messina, de AX Armani Exchange Milan, et Sarunas Jasikevicius, du Barça.

Avant de prendre les rênes d’Anadolu Efes, Ataman a entraîné des équipes telles que Montepaschi Siena, Ulker d’Istanbul, Fortitudo de Bologne, Besiktas d’Istanbul et Galatasaray, en plus de diriger l’équipe turque entre 2014 et 2016. Il est, avec Dusan Ivkovic et Aito García Reneses, l’un des trois entraîneurs à avoir remporté quatre trophées européens différents.

De plus, il partage avec Ivkovic et David Blatt le mérite d’avoir remporté à la fois le Championnat d’Europe et l’Euroligue. Dans cette dernière compétition, il a été sur le banc un total de 293 matchs, avec 146 victoires et 147 défaites.